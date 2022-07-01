收缩软组织（例如脸颊或舌头）以暴露脓肿。

戴无菌手套，戴口罩和安全眼镜或面罩。

提供麻醉

在等待麻醉生效时，让患者用0.12％洗必泰漱口水漱口30秒。如果没有洗必泰，用聚维酮碘擦拭切口部位。

留出足够的时间使麻醉药生效（5至10分钟）。

或者（如果神经阻滞不充分），在脓肿周围进行局部浸润（视野阻滞）：在脓肿前后粘膜分别注射1-2 mL，再沿脓肿周围的部位注射。请勿将针头穿入任何感染的组织。

用棉签涂上局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉生效。

用纱布彻底擦干该区域。根据需要使用吸力以保持该区域干燥。根据需要使用脸颊或舌头牵开器来可视化该区域。

切开并排脓

触诊脓肿，以确定其范围和可获得最大独立引流的区域。

在脓肿最易波动的部位附近切开1-2厘米的切口，但尽可能不要切开坏死或易碎的组织。尝试垂直于下面的骨骼进入。

用吸引器和纱布块清理渗出的脓液。

将止血钳插入脓肿腔的最深处。张开钳齿以破坏任何小腔室。朝多个方向操作以打开整个脓腔。每次进入时，一旦张开钳齿，就不要在脓肿腔中闭合钳齿，以免压碎重要结构，并在取出止血钳时保持钳口张开。

使用连接有塑料静脉导管的大注射器，用无菌生理盐水充分冲洗脓肿腔。不要强行灌洗；所有注入的液体都应被动地回吸出来。