对不复杂的牙脓肿进行口内切开引流是为了止痛，并限制感染的进一步深入扩散。
适应证
牙周或根尖周脓肿或蜂窝织炎（即开始为根尖周脓肿，现在扩散到邻近的软组织）
禁忌证
并发症
局部麻醉并发症
感染播散
无法充分排出脓肿
设备
牙科椅或担架
口腔内照明光源
无菌手套
面罩和安全眼镜，或面罩
纱布垫
棉签涂抹器
牙镜或舌片
抽吸
口服杀菌剂（如洗必泰，0.12％）
手术刀（#11 或 #15刀片）
牵开器（例如，Minnesota脸颊牵开器或舌头牵开器）
持针器
止血钳
缝合线（例如3-0丝线或其他柔软的不可吸收缝线）
Penrose引流管（1厘米）或替代品（例如，从无菌手套上剪下的条状物）
局部麻醉设备
局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）
可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因，含或不含1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†
牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄针筒注射器（例如3 mL）
25号或27G针头：2 cm长，用于骨膜上浸润； 3cm长，用于神经阻滞
*注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限量的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
其它考虑
注射到脓肿腔内的局部麻醉剂可能无效（由于低pH值环境），因此可能需要比正常情况更多的溶液。注意不要超过最大剂量。局部注射也有传播感染的风险，因此最好使用牙神经阻滞，程序性镇静或其他麻醉方法。如果需要补充神经阻滞，可在脓肿附近的未感染组织中采取局部浸润。
进行根尖周或全景X射线检查，以确认感染源，骨破坏的位置和程度，以及脓肿的类型和程度。
应对高危患者在牙脓肿引流之前给予心内膜炎的抗生素预防。
局部脓肿通常不需要微生物学检测，但如果患者免疫功能低下，感染反复发作或患者以往的手术/抗生素治疗失败，则应进行微生物学检测。
相关解剖学
口内切口引流的脓肿包括：
源于牙齿及其牙龈线之间的牙周脓肿，可能延伸到相邻的筋膜间隙（例如前庭或颊间隙）
根尖周脓肿已通过牙齿，根尖外，周围骨骼扩散到周围的软组织/筋膜间隙
体位
倾斜患者，使患者的头部与肘部齐平，并保持枕骨支撑。
对于下颌，请使用半躺式坐姿，使张嘴时下颌的咬合平面与地面大致平行。
对于上颚，采用仰卧位，使上牙咬合平面与地板成大约60至90度角。
转动头部并伸展颈部，以便使脓肿部位易于接近。
逐步描述操作步骤
戴无菌手套，戴口罩和安全眼镜或面罩。
收缩软组织（例如脸颊或舌头）以暴露脓肿。
提供麻醉
用纱布彻底擦干该区域。根据需要使用吸力以保持该区域干燥。根据需要使用脸颊或舌头牵开器来可视化该区域。
用棉签涂上局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉生效。
在合适的部位进行神经阻滞，但前提是麻醉针不会将感染带入未感染的组织（请参阅如何做下牙槽神经阻滞；如何做眶下神经阻滞，口内；如何进行精神神经阻滞；或如何进行骨膜上浸润）。
或者（如果神经阻滞不充分），在脓肿周围进行局部浸润（视野阻滞）：在脓肿前后粘膜分别注射1-2 mL，再沿脓肿周围的部位注射。请勿将针头穿入任何感染的组织。
留出足够的时间使麻醉药生效（5至10分钟）。
在等待麻醉生效时，让患者用0.12％洗必泰漱口水漱口30秒。如果没有洗必泰，用聚维酮碘擦拭切口部位。
如果需要，可以考虑使用镇静剂或其他麻醉剂。
切开并排脓
触诊脓肿，以确定其范围和可获得最大独立引流的区域。
在脓肿最易波动的部位附近切开1-2厘米的切口，但尽可能不要切开坏死或易碎的组织。尝试垂直于下面的骨骼进入。
用吸引器和纱布块清理渗出的脓液。
将止血钳插入脓肿腔的最深处。张开钳齿以破坏任何小腔室。朝多个方向操作以打开整个脓腔。每次进入时，一旦张开钳齿，就不要在脓肿腔中闭合钳齿，以免压碎重要结构，并在取出止血钳时保持钳口张开。
使用连接有塑料静脉导管的大注射器，用无菌生理盐水充分冲洗脓肿腔。不要强行灌洗；所有注入的液体都应被动地回吸出来。
对于较大的感染灶，将一段Penrose引流管（直径1厘米）或替代品（例如，无菌手套的切条）插入脓肿腔深处，并用单根不可吸收的缝合线（例如3-0丝线）将其固定在切口边缘附近的健康组织中。
术后事项
指导患者经常使用温暖，潮湿的压迫物，服用NSAID（非甾体类抗炎药，如每6小时服用布洛芬400 mg），并每2-3小时用温盐水漱口3-5天（或直到随访前）以刺激局部血液流动并帮助缓解疼痛。
糖尿病患者应仔细监测他们的血糖。
除非感染部位非常局限，否则应口服抗生素（例如，阿莫西林500毫克每天3次，连续7天，或克林霉素300毫克，每天4次，连续7天）。
鼓励有严重感染的患者额外补充液体和营养（即在治疗感染之前补充口服摄入不足，以利于愈合）
安排1至2天的牙科随访，以评估引流管是否需要拔除。
警示和常见错误
切口太小通常会导致粘膜撕裂。 宁可长而不短（至少1-2厘米）。
切口不够深会妨碍有效引流。通常，切开至少至肿胀深度，或向下切至骨（对于骨膜下扩散的脓肿尤为重要）。
对于眶下或颏神经附近的脓肿，请放置切口以免损伤这些结构，并仔细解剖。
技巧和窍门
如果麻醉的初始水平不理想，则进行初步引流和大量冲洗以清除脓液从而提高pH值，使追加局部麻醉更加有效。