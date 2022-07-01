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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何引流牙脓肿

作者：Peter J. Heath, DDS, MD, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

对不复杂的牙脓肿进行口内切开引流是为了止痛，并限制感染的进一步深入扩散。

适应证

  • 牙周或根尖周脓肿或蜂窝织炎（即开始为根尖周脓肿，现在扩散到邻近的软组织）

禁忌证

绝对禁忌证

  • 感染迅速蔓延的迹象（例如高烧，心动过速，呼吸急促）或上呼吸道阻塞（例如喘鸣，声音低沉）：应在急诊室对这些患者进行快速评估和处理。

  • 感染扩散至皮肤表面：此类患者应转诊至口腔颌面外科，以进行 口外的 脓肿切开引流。

相对禁忌证

  • 针穿刺入路感染：使用神经阻滞或其他麻醉方法。

  • 凝血障碍*：如果可行，在手术前进行纠正。

  • 怀孕：如果可能，请避免在孕早期进行治疗。

*治疗性抗凝（例如，针对肺栓塞）会增加牙科手术过程中出血的风险，但是如果逆转抗凝效果，必须权衡增加的血栓形成风险（例如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。

并发症

  • 局部麻醉并发症

  • 感染播散

  • 无法充分排出脓肿

设备

  • 牙科椅或担架

  • 口腔内照明光源

  • 无菌手套

  • 面罩和安全眼镜，或面罩

  • 纱布垫

  • 棉签涂抹器

  • 牙镜或舌片

  • 抽吸

  • 口服杀菌剂（如洗必泰，0.12％）

  • 手术刀（#11 或 #15刀片）

  • 牵开器（例如，Minnesota脸颊牵开器或舌头牵开器）

  • 持针器

  • 止血钳

  • 缝合线（例如3-0丝线或其他柔软的不可吸收缝线）

  • Penrose引流管（1厘米）或替代品（例如，从无菌手套上剪下的条状物）

局部麻醉设备

  • 局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）

  • 可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因，含或不含1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†

  • 牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄针筒注射器（例如3 mL）

  • 25号或27G针头：2 cm长，用于骨膜上浸润； 3cm长，用于神经阻滞

*注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。

†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限量的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。

其它考虑

  • 注射到脓肿腔内的局部麻醉剂可能无效（由于低pH值环境），因此可能需要比正常情况更多的溶液。注意不要超过最大剂量。局部注射也有传播感染的风险，因此最好使用牙神经阻滞，程序性镇静或其他麻醉方法。如果需要补充神经阻滞，可在脓肿附近的未感染组织中采取局部浸润。

  • 进行根尖周或全景X射线检查，以确认感染源，骨破坏的位置和程度，以及脓肿的类型和程度。

  • 应对高危患者在牙脓肿引流之前给予心内膜炎的抗生素预防

  • 局部脓肿通常不需要微生物学检测，但如果患者免疫功能低下，感染反复发作或患者以往的手术/抗生素治疗失败，则应进行微生物学检测。

相关解剖学

口内切口引流的脓肿包括：

  • 源于牙齿及其牙龈线之间的牙周脓肿，可能延伸到相邻的筋膜间隙（例如前庭或颊间隙）

  • 根尖周脓肿已通过牙齿，根尖外，周围骨骼扩散到周围的软组织/筋膜间隙

体位

  • 倾斜患者，使患者的头部与肘部齐平，并保持枕骨支撑。

  • 对于下颌，请使用半躺式坐姿，使张嘴时下颌的咬合平面与地面大致平行。

  • 对于上颚，采用仰卧位，使上牙咬合平面与地板成大约60至90度角。

  • 转动头部并伸展颈部，以便使脓肿部位易于接近。

逐步描述操作步骤

  • 戴无菌手套，戴口罩和安全眼镜或面罩。

  • 收缩软组织（例如脸颊或舌头）以暴露脓肿。

提供麻醉

  • 用纱布彻底擦干该区域。根据需要使用吸力以保持该区域干燥。根据需要使用脸颊或舌头牵开器来可视化该区域。

  • 用棉签涂上局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉生效。

  • 在合适的部位进行神经阻滞，但前提是麻醉针不会将感染带入未感染的组织（请参阅如何做下牙槽神经阻滞如何做眶下神经阻滞，口内如何进行精神神经阻滞；或如何进行骨膜上浸润）。

  • 或者（如果神经阻滞不充分），在脓肿周围进行局部浸润（视野阻滞）：在脓肿前后粘膜分别注射1-2 mL，再沿脓肿周围的部位注射。请勿将针头穿入任何感染的组织。

  • 留出足够的时间使麻醉药生效（5至10分钟）。

  • 在等待麻醉生效时，让患者用0.12％洗必泰漱口水漱口30秒。如果没有洗必泰，用聚维酮碘擦拭切口部位。

  • 如果需要，可以考虑使用镇静剂或其他麻醉剂。

切开并排脓

  • 触诊脓肿，以确定其范围和可获得最大独立引流的区域。

  • 在脓肿最易波动的部位附近切开1-2厘米的切口，但尽可能不要切开坏死或易碎的组织。尝试垂直于下面的骨骼进入。

  • 用吸引器和纱布块清理渗出的脓液。

  • 将止血钳插入脓肿腔的最深处。张开钳齿以破坏任何小腔室。朝多个方向操作以打开整个脓腔。每次进入时，一旦张开钳齿，就不要在脓肿腔中闭合钳齿，以免压碎重要结构，并在取出止血钳时保持钳口张开。

  • 使用连接有塑料静脉导管的大注射器，用无菌生理盐水充分冲洗脓肿腔。不要强行灌洗；所有注入的液体都应被动地回吸出来。

  • 对于较大的感染灶，将一段Penrose引流管（直径1厘米）或替代品（例如，无菌手套的切条）插入脓肿腔深处，并用单根不可吸收的缝合线（例如3-0丝线）将其固定在切口边缘附近的健康组织中。

术后事项

  • 指导患者经常使用温暖，潮湿的压迫物，服用NSAID（非甾体类抗炎药，如每6小时服用布洛芬400 mg），并每2-3小时用温盐水漱口3-5天（或直到随访前）以刺激局部血液流动并帮助缓解疼痛。

  • 糖尿病患者应仔细监测他们的血糖。

  • 除非感染部位非常局限，否则应口服抗生素（例如，阿莫西林500毫克每天3次，连续7天，或克林霉素300毫克，每天4次，连续7天）。

  • 鼓励有严重感染的患者额外补充液体和营养（即在治疗感染之前补充口服摄入不足，以利于愈合）

  • 安排1至2天的牙科随访，以评估引流管是否需要拔除。

警示和常见错误

  • 切口太小通常会导致粘膜撕裂。 宁可长而不短（至少1-2厘米）。

  • 切口不够深会妨碍有效引流。通常，切开至少至肿胀深度，或向下切至骨（对于骨膜下扩散的脓肿尤为重要）。

  • 对于眶下或颏神经附近的脓肿，请放置切口以免损伤这些结构，并仔细解剖。

技巧和窍门

  • 如果麻醉的初始水平不理想，则进行初步引流和大量冲洗以清除脓液从而提高pH值，使追加局部麻醉更加有效。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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