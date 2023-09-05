颞下颌关节（TMJ）炎

感染性关节炎、损伤性关节炎、骨关节炎、类风湿性关节炎和继发性退行性关节炎可能影响颞下颌关节。
(参见颞下颌关节疾病概述。）
感染性关节炎
颞下颌关节（TMJ）感染可以由邻近感染直接扩散或血行播散引起（见急性感染性关节炎）。关节区域出现炎症反应、疼痛和下颌活动受限。局部感染征象与全身性病变或邻近感染相关提示本诊断。早期X线表现无变化，晚期可能显示骨破坏。如果怀疑为化脓性关节炎，可进行穿刺检查以明确诊断和确定病原菌。诊断必须迅速确定以防止永久性关节损伤。
治疗包括使用抗生素、适当饮水、控制疼痛和限制在根据培养和敏感性试验可以作出特定细菌学诊断之前，静脉注射青霉素G是首选抗生素。对于口腔结构的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染，可选抗生素有静滴万古霉素。化脓性感染需要抽吸或引流处理。一旦感染控制，早期被动张口训练有助于预防瘢痕形成和避免活动受限。
创伤性关节炎
罕见情况下，急性损伤（如困难拔牙手术或气管插管）可能引起TMJ炎症。表现为疼痛、触痛和下颌活动受限。诊断主要依据病史。除了关节内水肿或出血使关节间隙增加外，X线检查无特殊变化。 治疗包括口服皮质类固醇、非甾体抗炎药 (NSAID)、热敷、软食和限制下颌运动。
骨关节炎
TMJ 可能受到以下因素的影响 骨关节炎 （退行性关节病），通常在人中 > 50 年。 有时，患者会抱怨僵硬、下颌运动时发出刺耳的声音或轻微疼痛。 捻发音可能由椎间盘退变或穿孔引起，导致骨骼在骨骼上磨碎。 骨关节炎常涉及双侧TMJ。X射线或锥束CT可能显示扁平化（如软骨下囊肿、髁部糜烂和唇裂，提示功能紊乱，很可能是关节过度负荷所致）。治疗是对症治疗。在睡眠期间（可能在清醒时）佩戴口腔矫治器（护齿器）可能有助于减轻疼痛并减少刺耳的声音。
继发性退行性关节炎
这种关节炎通常发生在 20 至 40 岁有外伤史或持续性颞下颌关节 肌筋膜疼痛综合征的人群中(通常是女性)。其特征是张口受限，下颌活动时单侧TMJ疼痛、压痛和嘎嘎弹响。当它与颞下颌肌筋膜疼痛综合征相关时，症状会时强时弱。
单侧关节受累的特点有助于继发性退行性关节炎与骨关节炎相鉴别。诊断依据X线表现，类似骨关节炎，通常显示髁突变平、有唇状突起、毛刺或侵蚀性破坏。
治疗是保守的，就像颞下颌肌筋膜疼痛综合征一样，尽管关节置换术或高位髁切除术可能是必要的。口腔矫治器（咬合夹板 [护齿器]）通常可以缓解症状。除了在用餐、口腔卫生和设备清洁期间外，该设备会一直佩戴。症状缓解后，每天所戴器具的时间逐渐减少。关节内注射皮质类固醇可减轻症状，如果反复进行，可能损伤关节。
类风湿关节炎
类风湿性关节炎侵犯>17％成年人或儿童的TMJ，但TMJ通常是最后受影响的几个关节之一。最常见的表现为TMJ疼痛、肿胀和活动受限，后期可能引起前牙开合畸形。儿童患者，其髁突破坏干扰下颌骨的生长发育并引起面部畸形。随后可能继发关节强直。早期颞下颌关节紊乱的X线表现通常为阴性，但通常显示为晚期骨破坏，这可能导致前牙张开咬合错位。与多发性关节炎相关的TMJ炎症提示RA的可能性，通过RA其他的典型特征而确诊为TMJ的RA。
治疗采取与其他关节的风湿性关节炎相同的方法。 急性期可给予非甾体抗炎药（NSAID），限制下颌功能。 睡眠期间佩戴的口腔矫治器通常很有帮助。症状消退后，适度的下颌活动有利于防止下颌运动障碍。如果发生关节强直，则需要采用外科手术，但手术需等待病情稳定后进行。