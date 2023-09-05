颞下颌关节（TMJ）炎

颞下颌关节（TMJ）感染可以由邻近感染直接扩散或血行播散引起（见急性感染性关节炎）。关节区域出现炎症反应、疼痛和下颌活动受限。局部感染征象与全身性病变或邻近感染相关提示本诊断。早期X线表现无变化，晚期可能显示骨破坏。如果怀疑为化脓性关节炎，可进行穿刺检查以明确诊断和确定病原菌。诊断必须迅速确定以防止永久性关节损伤。

治疗包括使用抗生素、适当饮水、控制疼痛和限制在根据培养和敏感性试验可以作出特定细菌学诊断之前，静脉注射青霉素G是首选抗生素。对于口腔结构的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染，可选抗生素有静滴万古霉素。化脓性感染需要抽吸或引流处理。一旦感染控制，早期被动张口训练有助于预防瘢痕形成和避免活动受限。