寻常型天疱疮是一种在外观正常的皮肤和黏膜上出现表皮内水疱和广泛糜烂为特点的少见的、具潜在致死性的自身免疫性疾病。诊断依靠皮肤活检及直接或间接免疫荧光检查和酶联免疫分析（ELISA）检测。 治疗使用糖皮质激素，有时也使用其他免疫抑制疗法。

大疱是直径≥10mm高出皮面的、充满液体的水疱。

寻常型天疱疮常见于中年患者，男女发病相近。儿童病例罕见。有一种亚型为副肿瘤型天疱疮见于伴有恶性或良性肿瘤的患者，最常见为非霍奇金淋巴瘤。

寻常型天疱疮的特点是IgG自身抗体直接作用于钙依赖钙粘素桥粒芯糖蛋白3，有时是桥粒芯糖蛋白1(1)。 副肿瘤性天疱疮具有针对这些桥粒蛋白抗原以及其他抗原的自身抗体（例如，内皮白蛋白、peiplakin、桥粒蛋白 1 和 2、BP-Ag 1）。这些跨膜糖蛋白影响表皮细胞间的细胞黏附与信号传导。棘层松解（由于细胞间粘附缺失）可由于自身抗体与桥粒芯糖蛋白结合后功能抑制直接产生，也可由于自身抗体诱发的细胞信号传导导致细胞与细胞间黏附下调。 疾病活动期血清与皮肤中均存在自身抗体。凡是有复层鳞状上皮的部位都会受累，包括黏膜（见图天疱疮和大疱性类天疱疮的皮肤分裂水平）。

天疱疮和大疱性类天疱疮的皮肤分裂水平

天疱疮（寻常型，叶型或两者兼有）可能与某些腹侧神经系统（CNS）疾病共存，尤其是痴呆，癫痫和帕金森病。Desmoglein 1存在于CNS神经元（和所有上皮细胞）中，并且上皮细胞和CNS亚型之间存在免疫学交叉反应。

参考文献 1.Russo I, De Siena FP, MD, Saponeri A, et al: Evaluation of anti-desmoglein-1 and anti-desmoglein-3 autoantibody titers in pemphigus patients at the time of the initial diagnosis and after clinical remission.Medicine (Baltimore) 96(46):e8801, 2017.doi: 10.1097/MD.0000000000008801

寻常型天疱疮的症状和体征 松弛性大疱，这是寻常型天疱疮的原发皮损，引起广泛而疼痛的皮肤及口腔粘膜糜烂。约半数病人只有口腔糜烂，其破裂后留有慢性疼痛性的皮损。通常情况下，口腔病变先于皮肤受累。 由于病灶也可能发生在食道上段黏膜，吞咽困难和进食困难常见。典型的皮肤大疱发生于正常外观皮肤，并留有糜烂并结痂的剥脱皮肤。通常没有瘙痒。糜烂面常继发感染。若身体大范围受累，体液和电解质丢失显著。 一种称为植物性天疱疮的罕见变体主要发生在间擦区域和口腔黏膜中，并带有植物菜花样斑块。 寻常型天疱疮的临床表现 寻常型天疱疮 这张图片显示了全身性松弛、破裂的大疱，周围有寻常性天疱疮特有的红斑。 Photo courtesy of Daniel M.Peraza, MD. 寻常型天疱疮（松弛大疱） 寻常型天疱疮的主要病变是松弛的大疱。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 寻常型天疱疮（剪切和mi'lan） 在寻常型天疱疮中，皮肤和粘膜上的疼痛性糜烂很常见。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 寻常型天疱疮（口服） 天疱疮病变通常首先出现在口腔中，在那里它们破裂并在不同时期保持慢性、疼痛的糜烂。 口腔病变通常先于皮肤病变。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 增殖xing天疱疮 这张照片显示了由植物性天疱疮引起的腋窝侵蚀和真菌生长斑块。 Photo courtesy of Karen McKoy, MD. 寻常型天疱疮 这张图片显示了全身性松弛、破裂的大疱，周围有寻常性天疱疮特有的红斑。 Photo courtesy of Daniel M.Peraza, MD. 寻常型天疱疮（松弛大疱） 寻常型天疱疮的主要病变是松弛的大疱。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 寻常型天疱疮（剪切和mi'lan） 在寻常型天疱疮中，皮肤和粘膜上的疼痛性糜烂很常见。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 寻常型天疱疮（口服） 天疱疮病变通常首先出现在口腔中，在那里它们破裂并在不同时期保持慢性、疼痛的糜烂。 口腔病变通常先于皮肤病变。 图片由医学博士Thomas Habif提供。 增殖xing天疱疮 这张照片显示了由植物性天疱疮引起的腋窝侵蚀和真菌生长斑块。 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

寻常型天疱疮的预后 如果没有治疗，寻常型天疱疮通常是致命的，通常会在起病后5年内死亡。系统应用糖皮质激素和免疫抑制剂治疗能改善预后，但仍会因为治疗所产生的并发症而死亡。