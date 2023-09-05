股癣为腹股沟区域的皮肤癣菌感染。诊断依据临床表现和氢氧化钾湿片。治疗是用局部抗真菌药。

股癣是一种 皮肤癣菌病 ，通常由红色毛癣菌Trichophyton rubrum 或须癣毛癣菌 T. mentagrophytes引起。

主要的危险因素包括潮湿环境（如湿热的天气，潮湿紧身衣物，肥胖导致的皮肤皱褶部位持续黏着）。男性因阴囊与大腿紧密接触故患病多于女性。

通常情况下，表现为瘙痒性、环状皮损，从靠近大腿内侧上部的皱褶延伸下来。感染可能是双侧的。病变可伴随浸渍、痱子、继发性细菌或念珠菌感染以及对治疗措施的反应等。此外，可发生搔抓皮炎以及苔藓样变。

复发常见，因为真菌可能会反复感染易感人群或伴有 甲癣 或者 足癣的患者, 此类病变可以成为皮肤癣菌储存池。常夏季暴发。

股癣 隐藏详情 这张照片显示了阴囊和大腿内侧之间延伸的环状病变，这是由皮肤癣菌感染引起的。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

股癣的诊断 临床评估

氢氧化钾湿涂片 阴囊受累少见或症状较轻，而在念珠菌性间擦疹或慢性单纯性苔藓阴囊常受累。 如果根据临床表现不能诊断，氢氧化钾湿片是有帮助的。 股癣的鉴别诊断 包括 接触性皮炎

银屑病

红癣

念珠菌病

间擦疹

慢性单纯性苔藓

治疗股癣 外用抗真菌乳膏、洗剂或凝胶。 （见表治疗浅部真菌感染的选择.) 抗真菌药物包括特比萘芬、克霉唑、酮康唑、益康唑、环吡酮和萘替芬。 对于难治性、炎症性或播散性感染，可选用伊曲康唑200mg每日1次或特比萘芬250mg每日1次口服，连续3～6周。