看法 进行患者培训
股癣为腹股沟区域的皮肤癣菌感染。诊断依据临床表现和氢氧化钾湿片。治疗是用局部抗真菌药。
股癣是一种 皮肤癣菌病 ，通常由红色毛癣菌Trichophyton rubrum 或须癣毛癣菌 T. mentagrophytes引起。
主要的危险因素包括潮湿环境（如湿热的天气，潮湿紧身衣物，肥胖导致的皮肤皱褶部位持续黏着）。男性因阴囊与大腿紧密接触故患病多于女性。
通常情况下，表现为瘙痒性、环状皮损，从靠近大腿内侧上部的皱褶延伸下来。感染可能是双侧的。病变可伴随浸渍、痱子、继发性细菌或念珠菌感染以及对治疗措施的反应等。此外，可发生搔抓皮炎以及苔藓样变。
复发常见，因为真菌可能会反复感染易感人群或伴有 甲癣 或者 足癣的患者, 此类病变可以成为皮肤癣菌储存池。常夏季暴发。
股癣
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这张照片显示了阴囊和大腿内侧之间延伸的环状病变，这是由皮肤癣菌感染引起的。
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股癣的诊断
治疗股癣
外用抗真菌乳膏、洗剂或凝胶。
（见表治疗浅部真菌感染的选择.)
抗真菌药物包括特比萘芬、克霉唑、酮康唑、益康唑、环吡酮和萘替芬。
对于难治性、炎症性或播散性感染，可选用伊曲康唑200mg每日1次或特比萘芬250mg每日1次口服，连续3～6周。
关键点
当瘙痒性、环状病变从小腿褶皱延伸到相邻的大腿内侧上部时，怀疑是股癣，特别是在肥胖患者或男性中。
外用特比萘芬、咪康唑、克霉唑、酮康唑、益康唑或萘替芬每天 2 次，持续 10 至 14 天通常有效。