黄褐斑由深棕色、大致对称的色素沉着斑块组成，面部边界不规则（通常位于前额、太阳穴、脸颊、皮肤上唇或鼻子）。多见于妊娠期妇女（妊娠期黑斑病，也jiao妊娠斑）和服用口服避孕药的女性。黄褐斑在肤色较黑的人群中发病率更高，持续时间更长。

黄褐斑会影响表皮和真皮。

黄褐斑 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

所有的病例都与日晒有关，因此可能病因为黑素细胞功能亢进产生过多的黑色素。除了日晒，其他可能诱因有

自身免疫性甲状腺疾病

光敏性药物

抗癫痫药

性激素，包括口服避孕药

在女性患者，分娩或停止用避孕药后，黄褐斑可慢慢消退，但消退不完全。而在男性患者则几乎不消退。

黄褐斑管理的主体是严格的光保护剂。患者应使用广谱（UVA 和 UVB）防晒系数（SPF）为 50 或更高的防晒霜，穿防晒衣服和帽子（紫外线防护系数为 50 或更高），并避免阳光直射。治疗期间和治疗后，必须保持严格防晒。因为大多数防晒霜不会阻挡可见光，所以患者应该使用有色防晒霜（如含有氧化锌或二氧化钛的防晒霜）。在防晒霜加入抗氧化剂和口服辅助光保护剂，如 白藜芦醇 可以加强保护作用（1, 2)。由于潜在的健康和环境毒性，人们通常不鼓励使用氧苯酮/二苯酮-3（3）；然而，其对健康的影响尚不清楚，因为关于具有临床意义的结果的数据有限（4， 5）。

其他治疗取决于色素沉着于表皮还是真皮；Wood灯（365 nm）照射表皮色素沉着会加剧或通过活检诊断。只有位于表皮的色素沉着才对治疗有效。大多数局部黄褐斑治疗是联合使用，而不是单独使用。

三重局部治疗是一线治疗，通常是有效的，包括

2~4％的对苯二酚

0.05~1％的维甲酸

V 至 VII 类外用皮质类固醇（见表格 部分外用皮质类固醇的相对效力）

对苯二酚通过阻断酪氨酸3,4-二羟基苯丙氨酸（DOPA）的酶促氧化并抑制黑素细胞的代谢过程而使皮肤脱色。氢醌刺激性较大，可能出现过敏反应，因此使用前须在前额或耳后小面积试用1周。

维甲酸可促进角质形成细胞的更新，并可剥落含有表皮色素的皮肤。

皮质类固醇有助于阻止黑色素的合成和分泌。

两种有前途的技术正在尝试联合三重局部疗法，包括Q调Nd：YAG（1064 nm）激光和非烧蚀性分段换肤(6)。

如果无法进行三联局部治疗，可以单独使用 2% 至 4% 的氢醌；然而，长期持续使用理论上会增加外源性褐黄病的风险，这是一种永久性的色素沉着。对苯二酚 2%可作为维护使用。

15~20％的壬二酸乳膏可以代替或与对苯二酚和/或维甲酸一起使用。壬二酸是一种酪氨酸酶抑制剂，可减少黑色素的产生。另外，局部曲酸已经被越来越多地使用；它是一种螯合剂，可阻止酪氨酸转化为黑色素。

怀孕期间，使用15%至20%的壬二酸乳膏和乙醇酸化学去皮是安全的。笔记： 对苯二酚， 氨甲环酸、三氯乙酸去皮，以及 维甲酸 怀孕期间使用不安全。

对于局部漂白剂无反应的严重黄褐斑患者的二线治疗方案包括用乙醇酸或30％~50％的三氯乙酸进行化学脱皮。激光治疗已被使用，但不是标准治疗。

最近的一项随机研究显示，口服氨甲环酸可改善中度至重度黄褐斑 (7)。然而，停止治疗可能会复发。