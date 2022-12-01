病史或体格检查中发现有听力异常及耳鸣或眩晕的患者都应做听力图测试。

有眼震或前庭功能改变的患者做计算机描记的视频眼震电图（VNG）检查是有帮助的，该检查可定性肉眼不可见的自发性、凝视性或位置性眼震。在 ENG 中，眼球运动由放置在眼睛周围的电极记录，而在 VNG 中，它们由红外护目镜记录。在这两种情况下，数据都由计算机分析并由听力学家解释。计算机描记的VNG或眼震电图冷热试验可分析每侧耳前庭系统对冷、热灌注的反应强度，从而使医生能够区分单侧前庭功能减退。通过变换头部和身体的位置或给予视觉刺激能够检测前庭系统的不同组分。

利用计算机化测试设备的姿势描记术来定量评估患者的姿势和平衡控制。让患者站在一个含有压力和运动传感器的平台上试图直立，该平台能检测身体摇摆的存在和程度。该测试可以在各种条件下进行，包括静止或移动、平坦或倾斜的平台，患者可睁眼ye ke闭眼，这有助于排除前庭系统对平衡的贡献。

首要的影像学检查包括行增强或不增强的颞骨CT扫描和钆增强脑部MRI，后一项检查主要用来排除内听道前庭神经鞘瘤。这些检查或许在耳部和（或）头部外伤、慢性感染、听力损失、眩晕、面瘫和不明原因的耳痛中有提示意义。