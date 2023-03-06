声带麻痹存在多种原因，可影响说话，呼吸和吞咽。左侧声带受累的几率是右侧的两倍，女性比男性多见（3:2）。诊断依据直接检查结果。有必要进行广泛评估以确定病因。有必要进行广泛评估以确定病因。如果对病因的治疗无效，有数种手术方法可行。
声带麻痹的病因
声带麻痹可源于疑核、核上束、迷走神经主干或喉返神经的病灶或功能紊乱。左声带更容易出现麻痹是因为左喉返神经从脑干到喉部的距离更长，更容易受到挤压，牵引，或手术损伤。
声带麻痹可以是
单侧（最常见）
双侧
单侧声带麻痹最常见。约1/3单侧声带麻痹为肿瘤源性，1/3创伤性，1/3特发性。颅内肿瘤，血管意外和脱髓鞘病变引起疑核麻痹。颅底肿瘤和颈部创伤导致迷走神经麻痹。 喉返神经麻痹由颈部或胸部病灶（例如主动脉瘤，二尖瓣狭窄，纵隔结核性淋巴结炎，甲状腺、食管、肺或纵隔肿瘤），以及创伤、甲状腺切除术、神经毒素（例如铅、砷、汞）、神经中毒性感染（例如白喉）、颈椎损伤或手术、Lyme病和病毒性疾病等引起。病毒性神经元炎可能是大多数特发性病例的病因。
双侧声带麻痹是一种威胁生命的疾患，由甲状腺和颈部手术、气管插管、创伤、神经变性和神经肌肉疾病引起。
（参见喉部疾病概述。）
声带麻痹的症状和体征
声带麻痹导致声带不能外展和内收。麻痹可影响发声、呼吸和吞咽，食物和液体可能误吸入气管。患侧声带一般位于中线外侧2~3mm。
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喉返神经麻痹时，声带可随发声运动，但吸气时声带不动。
单侧麻痹时，可出现声嘶和呼吸音加重，但由于健侧声带外展充分，通常无气道阻塞。
双侧麻痹时，两侧声带一般位于距中线2~3mm以内发声质量好，但强度受限。但是气道不足以导致 喘鸣 和中等费力的呼吸困难，因为每条声带需要依靠伯吸气性伯努利效应吸引到中线声门。吸入也是一种危险。
声带麻痹的诊断
声带麻痹的治疗
单侧声带麻痹，采用手术治疗将声带内移
双侧声带麻痹，采用手术等方式以保持气道通畅
对于单侧麻痹，治疗目的是通过声门旁注射，内移术或神经再支配改善发声质量。
声门旁注射包括将整复颗粒糊剂、胶原、微粒化真皮或自体脂肪注射至患侧声带，使两侧声带靠拢，以改善发声并防止误吸。
内移术是在患侧声带外侧插入可调节的填充物使声带向中线移位。该手术可在局麻下进行，以便调整填充物的位置，达到最佳发声效果。
神经再支配可以恢复瘫痪声带的音调和位置，但不能恢复运动，越来越多地用于患有不可恢复性麻痹的儿童和成人（<55岁）患者（1, 2)。
对于双侧麻痹，必须重建适宜的气道。在上呼吸道感染期间，可以施行永久性的或者临时性的气管切开术。偏侧真声带的杓状软骨切除术开放了声门并改善了气道，但可能影响发声质量。激光声带后部切开术开放了声门后部，可能优于内镜下或开放性杓状软骨切除术。采用激光有效建立声门后部气道往往可避免长期气管切开，同时保留实用嗓音。选择性神经再支配手术在特定患者中越来越成功（3)。
治疗参考文献
1.Espinosa MC, Ongkasuwan J: Recurrent laryngeal nerve reinnervation: is this the standard of care for pediatric unilateral vocal cord paralysis? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 26(6):431-436, 2018.doi:10.1097/MOO.0000000000000499
2.Anthony, B., Parker, N., Patel, R. et al: Surgical considerations for laryngeal reinnervation and future research directions. Curr Otorhinolaryngol Rep 8, 224–229, 2020.https://doi.org/10.1007/s40136-020-00294-7
3.Dunya, G., Orb, Q.T., Smith, M.E. et al: A review of treatment of bilateral vocal fold movement impairment. Curr Otorhinolaryngol Rep 9, 7–15, 2021.https://doi.org/10.1007/s40136-020-00320-8
关键点
声带麻痹可由喉部神经通路上的任何地方的病变或功能障碍所引发（疑核、核上束、迷走神经主干或喉返神经）。
大多数麻痹为单侧性，主要影响声音，双侧性麻痹发作可阻塞气道。
喉镜检查诊断麻痹，确定病因通常需要成像（例如，核磁共振成像）和其他检测。
双侧麻痹患者在尝试矫正手术之前通常首先需要气管插管/气管切开术，然后再进行矫正手术。
各种手术可改善单侧声带麻痹患者的声音质量或改善长期双侧声带麻痹患者的呼吸道通畅性。