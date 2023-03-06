声带麻痹可源于疑核、核上束、迷走神经主干或喉返神经的病灶或功能紊乱。左声带更容易出现麻痹是因为左喉返神经从脑干到喉部的距离更长，更容易受到挤压，牵引，或手术损伤。

声带麻痹可以是

单侧（最常见）

双侧

单侧声带麻痹最常见。约1/3单侧声带麻痹为肿瘤源性，1/3创伤性，1/3特发性。颅内肿瘤，血管意外和脱髓鞘病变引起疑核麻痹。颅底肿瘤和颈部创伤导致迷走神经麻痹。 喉返神经麻痹由颈部或胸部病灶（例如主动脉瘤，二尖瓣狭窄，纵隔结核性淋巴结炎，甲状腺、食管、肺或纵隔肿瘤），以及创伤、甲状腺切除术、神经毒素（例如铅、砷、汞）、神经中毒性感染（例如白喉）、颈椎损伤或手术、Lyme病和病毒性疾病等引起。病毒性神经元炎可能是大多数特发性病例的病因。

双侧声带麻痹是一种威胁生命的疾患，由甲状腺和颈部手术、气管插管、创伤、神经变性和神经肌肉疾病引起。

（参见喉部疾病概述。）