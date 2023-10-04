（高渗性高血糖状态HHS）

高渗高血糖综合征是糖尿病的一种代谢性并发症，以严重高血糖、严重脱水、血液高渗和意识改变为特点常发生于2型糖尿病患者，特别是在应激情况下。高渗性高血糖状态的诊断包括严重的高血糖和血浆高渗透压，但无明显酮症。治疗包括静脉输注盐水和胰岛素。并发症包括昏迷，癫痫和死亡。
高渗性高血糖状态（以前称为高血糖高渗性非酮症昏迷[HHNK]和非酮症高渗性综合征[NKHS]）是2型糖尿病的并发症，估计死亡率高达20％，显著高于糖尿病酮症酸中毒的死亡率（目前<1％）。
通常在出现高血糖症状一段时间以后才发生，因在此期间摄取的液体量不足以阻止高血糖渗透性利尿所致的极度脱水。
诱发因素包括
急性感染及其他内科情况
药物引起的糖耐量受损（糖皮质激素）或液体丢失增加（利尿剂）
糖尿病治疗的依从性差
血清酮是不存在的，因为目前在大多数2型糖尿病患者的胰岛素量足以抑制酮体生成。由于没有酸中毒症状，大多数患者的渗透性利尿时间明显更长（肾小管中葡萄糖的溶质浓度高，导致水分流失过多）。这会导致症状出现前有更严重的脱水，因此血浆葡萄糖水平（>600 毫克/分升[>33.3mmol/L]) 和渗透压 (>320mOsm/L) 通常远高于糖尿病酮症酸中毒。
高渗性高血糖状态的症状和体征
高渗性高血糖状态的主要症状是意识改变，从意识混乱或定向障碍到昏迷，通常是极度脱水，伴或不伴肾前性氮质血症、高血糖和高渗透压的结果。与糖尿病酮症酸中毒不同，NKHS可出现局部或全身性癫痫发作，以及短暂性偏瘫。
高渗性高血糖状态的诊断
血糖
血渗透压
在精神状态改变的检查过程中，采得指尖血样中的血糖水平显著升高时，初步怀疑高渗透压高血糖状态。如果尚未获得测量值，则应检测尿液中的酮体，并应在血样中测量以下内容：
血电解质
血尿素氮 (BUN)
肌酐
葡萄糖
酮
血浆渗透压
血清钾水平通常正常，但血清钠可能降低或升高，取决于容量不足的情况。
高血糖可能会导致稀释性低钠血症，因此，血糖每升高100 mg/dL（5.6 mmol/L），测得的血清钠可通过添加1.6 mEq/L（1.6 mmol/L）来校正。
BUN和血清肌酐水平显著升高。
动脉血pH通常>7.3；但是由于乳酸堆积，偶尔可发生轻微的代谢性酸中毒。
液体缺失量超过10L，急性循环衰竭是常见的死亡原因。尸检中常可见到广泛的血栓形成，一些患者可能因弥漫性血管内凝血（DIC）而发生出血。其他并发症包括吸入性肺炎，急性肾衰和急性呼吸窘迫综合征。
高渗性高血糖状态的治疗
静脉输注0.9%生理盐水
纠正低血钾
静脉应用胰岛素（前提是血钾≥ 3.3mEq/L [≥ 3.3 mmol/L]）
治疗包括静脉输注盐水和胰岛素(1, 2),纠正低血钾。
治疗是0.9%（等渗）盐水溶液；第一小时给药1000 mL。
如果有心力衰竭加重或容量过大的风险，可以使用更小的剂量（500mL）。低血压患者可能需要额外的推注。
第一小时后，应根据血流动力学和电解质状态调整静脉内液体，但通常应以250至500毫升/小时的速度继续。
应计算校正后的钠。如果校正后钠<135mEq/升（<135 mmol/L)，然后可以继续使用等渗盐水。 如果校正后的钠正常或升高，则应使用0.45％盐水（半浓度生理盐水）。
葡萄糖浓度达到250~300mg/dL(13.9 ~16.7 mmol/L)时，应添加葡萄糖。
应根据血压，心功能状态和液体出入量来调整静脉输液速率。
在输注第一升盐水并纠正低钾血症后，以0.1单位/kg静脉推注胰岛素，然后输注0.1单位/kg/小时。单独补充水分有时会使血糖突然降低，因此胰岛素可能需要减量；渗透压降低过快可能导致脑水肿。血浆渗透压的急剧下降可以导致中枢神经水肿。偶然，胰岛素抵抗的2型糖尿病患者在伴有高渗性高血糖状态需加大胰岛素剂量。当血糖水平降到300mg/dL(16.7 mmol/L)时，胰岛素用量应减至基础水平（1～2U/h），直到脱水完全纠正，患者能够进食。
自急性发作期恢复后，患者通常换用胰岛素皮下注射，剂量需经调整,目标血糖水平介于250到300mg/dL(13.9-16.7mmol/L)。 从急性发作恢复后，患者通常换用调整剂量的皮下胰岛素。
补钾与糖尿病酮症酸中毒相似：血清钾40 mmol/h <3.3 mmol/L （<3.3 mmol/L）;血清钾在3.3-4.9 mmol/L（3.3-4.9 mmol/L）之间，为20-30 mmol/h;血清钾≥5 mmol/L （≥5 mmol/L）时无。
治疗参考文献
1.Gosmanov AR, Gosmanova EO, Kitabchi AE.Hyperglycemic Crises: Diabetic Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State.In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., eds. Endotext.South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; May 9, 2021.
2.French EK, Donihi AC, Korytkowski MT: Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic syndrome: review of acute decompensated diabetes in adult patients.BMJ 365:l1114, 2019.doi: 10.1136/bmj.l1114
关键点
高渗性高血糖状态 (HHS) 是糖尿病的一种代谢并发症，其特征是严重的高血糖、极度脱水、高渗性血浆和意识改变。
如果2型糖尿病患者存在感染、依从性差、某些药物引发明显的血糖升高、脱水和意识改变，就会发生HHS。
患者体内仍有一定水平的胰岛素， 因此不会出现酮症酸中毒。
患者失水可超过10升。治疗方法：生理盐水加胰岛素静脉输注。
急性期治疗的血糖目标是250~300mg/dL（13.9~16.7mmol/l）。
根据血钾水平补钾。