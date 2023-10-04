（高渗性高血糖状态HHS）

血糖

血渗透压

在精神状态改变的检查过程中，采得指尖血样中的血糖水平显著升高时，初步怀疑高渗透压高血糖状态。如果尚未获得测量值，则应检测尿液中的酮体，并应在血样中测量以下内容：

血电解质

血尿素氮 (BUN)

肌酐

葡萄糖

酮

血浆渗透压

血清钾水平通常正常，但血清钠可能降低或升高，取决于容量不足的情况。

高血糖可能会导致稀释性低钠血症，因此，血糖每升高100 mg/dL（5.6 mmol/L），测得的血清钠可通过添加1.6 mEq/L（1.6 mmol/L）来校正。

BUN和血清肌酐水平显著升高。

动脉血pH通常>7.3；但是由于乳酸堆积，偶尔可发生轻微的代谢性酸中毒。

液体缺失量超过10L，急性循环衰竭是常见的死亡原因。尸检中常可见到广泛的血栓形成，一些患者可能因弥漫性血管内凝血（DIC）而发生出血。其他并发症包括吸入性肺炎，急性肾衰和急性呼吸窘迫综合征。