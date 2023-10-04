大部分的胰岛素制剂都是重组人型，大多数基本消除了从动物源提取药物时产生的常见过敏反应。许多胰岛素类似物也可用。这些类似物是通过修饰人胰岛素分子以改变吸收速率、持续时间和作用时间而产生的。

胰岛素 一般按其起效快慢和作用长短分类（见表人胰岛素制剂的起始、峰值和作用时间）。 但是，这些参数在同一患者自身和不同患者之间可因多种因素（如注射的部位和技术、皮下脂肪含量、注射部位的血流量）而变化。

表格 不同剂型人胰岛素的起效时间、作用峰值及持续时间* 表格

速效胰岛素，包括lispro和aspart，注射后可很快吸收，因为胰岛素分子中一对氨基酸的顺序被相互颠倒而使它们不能形成二聚体和多聚体。 通常在注射后15分钟内血糖开始下降，但作用时间较短（<4小时）。速效胰岛素 最好在餐时使用，以控制餐后的血糖高峰。吸入式常规胰岛素是一种随餐服用的速效胰岛素。与皮下注射速效胰岛素相比，其起效稍快，但给药不灵活，需要定期进行肺部检查。

正规胰岛素 的起效时间较lispro和aspart稍慢（30～60分钟），但作用时间较长（6～8小时）。这也是被批准用于静脉注射的唯一胰岛素 剂型。

中效胰岛素 包括 异构胰岛素 (中性 鱼精蛋白 哈格多恩，或NPH)和U-500常规。注射后约2小时低精蛋白胰岛素开始起作用；注射后4至12小时为峰值作用，持续时间为18至26小时。 高浓度普通胰岛素U-500具有相似的效应峰值和作用时间（峰值4~8小时；持续时间13~24小时），每天可给药2~3次。

与NPH不同，长效胰岛素，如甘精胰岛素、地特胰岛素和U-300甘精胰岛素，不像 低精蛋白胰岛素，没有明显的作用峰值，并在24小时内提供稳定的基础效应。 degludec胰岛素（另一种长效胰岛素）作用时间更长，超过40小时。 每天给药，虽然需要3天才能达到稳定状态，但给药时间没有那么严格。

胰岛素异脲和常规胰岛素以及胰岛素赖脯胰岛素和赖脯鱼精蛋白（一种赖脯胰岛素改饰为类似胰岛素异脲）的组合在预混制剂中可上市（参见表人胰岛素制剂的起效、峰值和作用持续时间）。其他预混制剂包括门冬鱼精蛋白（一种经过修饰为类似胰岛素异丙烷的门冬草形式）与胰岛素门冬醇和门冬醇的制剂以及预混的消融和门冬醇的制剂。

不同类型的胰岛素可被吸入同一个注射器中注射，但除非是制造商，否则不应将它们预混在瓶子中。有时，混合 胰岛素 可能会影响 胰岛素 吸收率，造成效果的可变性，降低血糖控制的可预测性，尤其是使用前预混 > 1小时。 甘精胰岛素 不应与其他任何 胰岛素.混合。

目前市场上还有很多预先装满 胰岛素的笔型注射装置，这是对使用瓶装胰岛素和注射器的传统方法的一种改进。胰岛素笔在出门时使用更方便，对视力欠佳和动手能力差的患者也更合适。有弹簧的自动注射装置（与注射器同用）对害怕打针的患者是一有用工具，还备有适用于视力欠佳者的注射器放大镜。“智能”或“连接”胰岛素笔与智能手机应用程序通信，以跟踪施用的胰岛素并提出剂量建议。