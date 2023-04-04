急性过敏性结膜炎是由于对特定抗原的 I型超敏反应引起的。

季节性过敏性结膜炎（枯草热性结膜炎）是空气中树木、花草或种子等植物的霉菌孢子或花粉引起的。一般春天、夏末或者早秋是发病高峰期，冬天一般消退——与引起过敏反应植物的生命周期有关。

常年性过敏性结膜炎（特应性结膜炎，特应性角结膜炎）是尘螨、动物毛屑和其它非季节性过敏原引起的。这些过敏原，尤其是那些室内的过敏原，一般引起常年的反应。

春季角结膜炎是一种更加严重的很可能是原位过敏的结膜炎。最常见于5～20岁的男性，多伴有湿疹、哮喘，或季节性过敏反应。 春季角膜结膜炎通常在每年春季复发，秋冬季消退。许多儿童一旦成年后就不再出现这种结膜炎。