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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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过敏性结膜炎

（特应性结膜炎；特应性角结膜炎；枯草热性结膜炎；常年性过敏性结膜炎；季节性过敏性结膜炎；春季角结膜炎）

作者：Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

过敏性结膜炎可表现为急性、间歇性、或者慢性结膜炎症，通常是由于空气中的过敏原引起的。症状包括眼痒、流泪、分泌物和结膜充血。诊断是基于临床的。治疗为局部抗组胺药物和肥大细胞稳定剂。

（参见结膜炎概述。）

过敏性结膜炎的病因

急性过敏性结膜炎是由于对特定抗原的 I型超敏反应引起的。

季节性过敏性结膜炎（枯草热性结膜炎）是空气中树木、花草或种子等植物的霉菌孢子或花粉引起的。一般春天、夏末或者早秋是发病高峰期，冬天一般消退——与引起过敏反应植物的生命周期有关。

常年性过敏性结膜炎（特应性结膜炎，特应性角结膜炎）是尘螨、动物毛屑和其它非季节性过敏原引起的。这些过敏原，尤其是那些室内的过敏原，一般引起常年的反应。

春季角结膜炎是一种更加严重的很可能是原位过敏的结膜炎。最常见于5～20岁的男性，多伴有湿疹哮喘，或季节性过敏反应。 春季角膜结膜炎通常在每年春季复发，秋冬季消退。许多儿童一旦成年后就不再出现这种结膜炎。

过敏性结膜炎的症状和体征

共同表现

过敏性结膜炎患者诉有

  • 双侧眼部轻度至剧烈瘙痒

  • 结膜充血

  • 光敏感（严重者畏光）

  • 眼睑水肿

  • 水样或者纤维样分泌物

常伴有鼻炎。 许多患者还患有其他特应性疾病，如湿疹过敏性鼻炎哮喘

特征性体征包括结膜水肿、充血和分泌物。球结膜呈半透明、蓝色、增厚。水肿和特征性睑皮炎伴有充血，水肿和内侧上睑苔藓样硬化，然后下睑皮肤苔藓样硬化，是常见表现。长期的眼痒能导致长期的揉搓眼睑，使眼周色素沉着和睑皮炎。

季节性和常年性结膜炎

季节性和常年性结膜炎患者上睑结膜细小乳头增生，表现为天鹅绒样外观。更严重的病例，睑结膜出现大的乳头，结膜瘢痕化，角膜出现新生血管和瘢痕，视力因此受到不同程度的影响。

春季角结膜炎

通常以上睑结膜受累为主，但有时球结膜也受到累及。睑结膜型有方形、坚硬、扁平且排列紧密的淡红色到灰色的“鹅卵石样”乳头，发生在上睑的睑结膜。未受累的球结膜呈乳白色。球结膜（角膜缘）型的角膜周围球结膜增厚并呈灰白色。分泌物为黏稠的黏液，含有大量嗜酸性粒细胞。

3 - 11%的患者发生角膜溃疡，引起疼痛和畏光。 还可见其它角膜变化（如中央混浊）和角膜缘嗜酸性粒细胞的白色沉积物（Horner-Trantas点）。

过敏性结膜炎的诊断

结膜炎的诊断以及细菌性、病毒性非感染性结膜炎(见表急性结膜炎的鉴别诊断要点) 的鉴别诊断通常依靠临床。过敏性结膜炎上睑或者下睑结膜刮片可发现嗜酸细胞；但很少需要这种检查。

表格
表格

急性结膜炎的鉴别诊断要点

病因

分泌物/细胞类型

眼睑水肿

淋巴结受累

细菌

脓性/多形核白细胞

中度

通常不需要治疗

病毒

清晰的/单核细胞

轻度

通常存在

通常不需要治疗

过敏性

清晰的，黏液性，丝状/嗜酸细胞

中到重度

轻微至强烈

过敏性结膜炎的治疗

  • 对症治疗

  • 局部抗组胺药物、非甾体抗炎药、肥大细胞稳定剂或者联合治疗

  • 顽固病例可用局部皮质类固醇或者环孢素

  • 有时口服抗组胺药物

避免接触已知过敏原、冷敷和使用人工泪液可以减轻过敏性结膜炎的症状，抗原脱敏治疗偶尔有效。 局部非处方抗组胺药（如酮替芬）在轻症患者有效。 如果上述药物效果不明显，可以应用局部处方抗组胺药（如奥洛他定，贝他斯汀，氮卓斯汀、 西替利嗪）、肥大细胞稳定剂（如奈多罗米，色甘酸钠）、或非甾体类消炎药（如酮咯酸）单独使用或联合用药。

顽固病例或有必要快速缓解症状时，可用局部皮质类固醇（如氯替泼诺，0.1%氟米龙，0.12%～1%醋酸泼尼松龙，每日4次）。由于局部皮质类固醇可引起潜在眼单纯疱疹病毒感染 发作，可能导致角膜溃疡和穿孔，长期使用还会引起青光眼白内障，因此必须在眼科医生指导和监测下才能应用。局部应用环孢霉素滴眼可以有所帮助。将皮质类固醇或他克莫司软膏涂在皮肤上是非常有效的治疗眼睑特应性皮炎的方法。 口服抗组胺药（如非索非那定，西替利嗪或羟嗪）可能会有所帮助，尤其是当患者出现其他过敏症状（如流鼻涕）时。

季节性过敏性结膜炎很少需要多种药物或间歇性局部应用皮质类固醇治疗。

关键点

  • 过敏性结膜炎通常由空气中的过敏原引起，可以是季节性或常年性。

  • 症状包括瘙痒、眼睑水肿、粘液性或水性分泌物，有时有季节复发病史。

  • 诊断通常是基于临床。

  • 治疗包括泪液补充剂和外用药物（通常是抗组胺药、非甾体抗炎药、肥大细胞稳定剂或he'yong）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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