过敏性结膜炎可表现为急性、间歇性、或者慢性结膜炎症，通常是由于空气中的过敏原引起的。症状包括眼痒、流泪、分泌物和结膜充血。诊断是基于临床的。治疗为局部抗组胺药物和肥大细胞稳定剂。
（参见结膜炎概述。）
过敏性结膜炎的病因
过敏性结膜炎的症状和体征
共同表现
季节性和常年性结膜炎
© Springer Science+Business Media
季节性和常年性结膜炎患者上睑结膜细小乳头增生，表现为天鹅绒样外观。更严重的病例，睑结膜出现大的乳头，结膜瘢痕化，角膜出现新生血管和瘢痕，视力因此受到不同程度的影响。
春季角结膜炎
通常以上睑结膜受累为主，但有时球结膜也受到累及。睑结膜型有方形、坚硬、扁平且排列紧密的淡红色到灰色的“鹅卵石样”乳头，发生在上睑的睑结膜。未受累的球结膜呈乳白色。球结膜（角膜缘）型的角膜周围球结膜增厚并呈灰白色。分泌物为黏稠的黏液，含有大量嗜酸性粒细胞。
3 - 11%的患者发生角膜溃疡，引起疼痛和畏光。 还可见其它角膜变化（如中央混浊）和角膜缘嗜酸性粒细胞的白色沉积物（Horner-Trantas点）。
过敏性结膜炎的诊断
过敏性结膜炎的治疗
对症治疗
局部抗组胺药物、非甾体抗炎药、肥大细胞稳定剂或者联合治疗
顽固病例可用局部皮质类固醇或者环孢素
有时口服抗组胺药物
避免接触已知过敏原、冷敷和使用人工泪液可以减轻过敏性结膜炎的症状，抗原脱敏治疗偶尔有效。 局部非处方抗组胺药（如酮替芬）在轻症患者有效。 如果上述药物效果不明显，可以应用局部处方抗组胺药（如奥洛他定，贝他斯汀，氮卓斯汀、 西替利嗪）、肥大细胞稳定剂（如奈多罗米，色甘酸钠）、或非甾体类消炎药（如酮咯酸）单独使用或联合用药。
顽固病例或有必要快速缓解症状时，可用局部皮质类固醇（如氯替泼诺，0.1%氟米龙，0.12%～1%醋酸泼尼松龙，每日4次）。由于局部皮质类固醇可引起潜在眼单纯疱疹病毒感染 发作，可能导致角膜溃疡和穿孔，长期使用还会引起青光眼和白内障，因此必须在眼科医生指导和监测下才能应用。局部应用环孢霉素滴眼可以有所帮助。将皮质类固醇或他克莫司软膏涂在皮肤上是非常有效的治疗眼睑特应性皮炎的方法。 口服抗组胺药（如非索非那定，西替利嗪或羟嗪）可能会有所帮助，尤其是当患者出现其他过敏症状（如流鼻涕）时。
季节性过敏性结膜炎很少需要多种药物或间歇性局部应用皮质类固醇治疗。
关键点
过敏性结膜炎通常由空气中的过敏原引起，可以是季节性或常年性。
症状包括瘙痒、眼睑水肿、粘液性或水性分泌物，有时有季节复发病史。
诊断通常是基于临床。
治疗包括泪液补充剂和外用药物（通常是抗组胺药、非甾体抗炎药、肥大细胞稳定剂或he'yong）。