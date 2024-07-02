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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Cogan综合征

（科根综合征）

作者：Melvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 7月 2024
看法 进行患者培训

Cogan综合征是一种罕见的累及眼部和内耳的自身免疫性疾病。

Cogan综合征见于年轻人，80%的病例为14～47岁 (1)。这种疾病可能是对角膜和内耳的某种未知的常见自身抗原产生自身免疫反应造成的。一些病例可能还伴有严重的全身性血管炎，包括威胁生命的主动脉炎

参考文献

  1. 1.Vollertsen RS, McDonald TJ, Younge BR, et al: Cogan's syndrome: 18 cases and a review of the literature.Mayo Clin Proc 61(5):344-361, 1986.doi:https://doi.org/10.1016/S0025-6196(12)61951-X

Cogan综合征的症状和体征

表现症状涉及眼部系统、前庭听觉系统或两者。病情进展5个月后，有75%的患者同时伴有眼部和前庭听觉系统症状。非特异性全身表现为发热、头痛、关节痛和肌痛。

眼部累及包括下述的任何组合：

眼部症状包括刺激感、疼痛、畏光和视力下降。眼部检查显示角膜基质炎典型的斑片状基质浸润、眼部充血、视神经水肿、眼球突出或者这些表现的组合。

前庭听觉系统

前庭听觉症状包括感音神经性听力损失耳鸣眩晕和/或zhong胀感或压力感。

血管

伴有严重的主动脉炎时可听到舒张期心脏杂音。累及四肢血管时可能出现跛行。

Cogan综合征的诊断

  • 临床评估

当怀疑 Cogan 综合征时，需要眼科医生和耳鼻喉科医生进行紧急评估。 诊断依靠临床检查并通过适当的血清学检查排除角膜基质炎的其它病因（如梅毒莱姆病EB病毒感染）。在 Cogan 综合征患者中发现了针对内耳抗原、抗 Hsp70（与感音神经性听力损失相关）和抗中性粒细胞胞浆抗体（与血管炎相关）的抗体。应进行 CT 和 MRI 检查，结果可能正常或显示迷路炎、炎症或半规管、前庭或耳蜗的钙化。

Cogan综合征的治疗

  • 眼部受累及者初始局部应用皮质类固醇，有时需全身应用皮质类固醇

未经治疗的疾病可能会导致角膜瘢痕和视力丧失。经过治疗，永久性听力损失的风险降低至约 50%（1）。角膜炎（和角膜受累的症状）， 表层巩膜炎前葡萄膜炎通常可以用1%醋酸泼尼松龙局部治疗，每次1滴，每天4次，清醒时每小时1次，持续2至3周。尽早开始口服泼尼松1mg/kg，每日1次，持续2～6个月，可以治疗眼球深部炎症，尤其是治疗前庭听觉症状，避免成为永久病变。有些临床医生给顽固病例加用环磷酰胺、甲氨蝶呤、环孢霉素、英夫利昔单抗或利妥昔单抗治疗。

治疗参考文献

  1. 1.Gluth MB, Baratz KH, Matteson EL, et al: Cogan syndrome: a retrospective review of 60 patients throughout a half century.Mayo Clin Proc 81(4):483-488, 2006.doi: 10.4065/81.4.483

关键点

  • Cogan综合征是一种罕见的累及眼部和前庭听觉系统的自身免疫性综合征。

  • 有时会发生威胁生命的主动脉炎。

  • 如果不治疗，可能会导致永久性视力和听力丧失。

  • 病人需即至眼科医生和耳鼻喉科医生处就诊。

  • 治疗通常使用皮质类固醇（局部和全身）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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