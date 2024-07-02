临床评估

当怀疑 Cogan 综合征时，需要眼科医生和耳鼻喉科医生进行紧急评估。 诊断依靠临床检查并通过适当的血清学检查排除角膜基质炎的其它病因（如梅毒、莱姆病、EB病毒感染）。在 Cogan 综合征患者中发现了针对内耳抗原、抗 Hsp70（与感音神经性听力损失相关）和抗中性粒细胞胞浆抗体（与血管炎相关）的抗体。应进行 CT 和 MRI 检查，结果可能正常或显示迷路炎、炎症或半规管、前庭或耳蜗的钙化。