混合性结缔组织病是一种少见的，特殊定义的，具有SLE、系统性硬化症和多肌炎临床表现特征的综合征，同时伴有极高滴度的抗核糖核蛋白抗体（RNP）。 肿胀手、雷诺综合征、多关节痛、炎性肌病、食道运动减弱和间质性肺病较为常见。诊断根据临床特征、RNP抗体阳性和其他自身免疫性疾病特异性抗体阴性综合得出。治疗依据病情严重程度和器官受累情况而定，但通常使用糖皮质激素和免疫抑制剂。
混合性结缔组织病（MCTD）见于全世界和所有人种，在10～20岁年龄段发病率高。80%患者为女性。MCTD病因不明。 在许多患者中，该疾病发展为经典 系统性硬化症 或者 系统性红斑狼疮（SLE）。
MCTD的症状和体征
雷诺综合征可比其他症状早数年出现。通常首发症状类似于早期SLE、系统性硬化症、多肌炎，甚至是类风湿性关节炎。最初许多患者表现为未分化结缔组织疾病。疾病表现可进展并累及越来越广泛，同时临床类型也随时间推移而变化。
最初手弥漫性肿胀是典型的表现，但并非所有患者均如此。皮肤病变包括狼疮样或皮肌炎样皮疹。弥漫性硬皮病样皮肤改变和缺血性骨坏死或指尖溃疡时有发生。
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几乎所有患者存在多关节痛，75%有明显的关节炎。关节通常不变形，但也可能出现类似lei'feng'shi'xing的侵蚀性病变和畸形（如“钮扣花”和“天鹅颈”样畸形）。有或没有压痛的近端肌无力是常见的，通常发生在肌肉酶（如肌酸激酶）水平升高的人群中。
约25％的患者发生典型的肾损害（最常见为膜性肾病），通常为轻度；而伴高发病率或死亡率的严重肾脏受累，是非典型MCTD。多达 75％MCTD患者肺部受到累及。间质性肺病是最常见的肺部表现；肺动脉高压是死亡的主要原因。也可发生心力衰竭。可进展为干燥综合征。
MCTD的诊断
检测抗核抗体（ANA）、抗可提取核抗原抗体（抗U1 RNP或RNP抗体）、抗sm抗体和抗DNA抗体。
器官受累确定为临床指征
当系统性红斑狼疮（SLE）、系统性硬化症或多发性肌炎患者出现其他重叠特征时，应怀疑MCTD。
患者首先需检测抗核抗体（ANA）和抗 U1 RNP抗体。几乎所有患者都有高滴度的荧光抗核抗体，呈斑点型。存在高滴度抗U1 RNP抗体。需检测抗耐核糖核酸酶的Sm成分的可提取核抗原（抗Sm抗体）和双链DNA（MCTD中以上2个抗体为阴性）以排除其他疾病。抗 RNP 抗体的存在不足以诊断 MCTD；还需要典型的临床发现。
类风湿因子常为阳性，且滴度高。 红细胞沉降率通常增快。
肺动脉高血压应尽早通过肺功能和心超进行筛查。进一步的评估还需要根据临床症状和体征：肌炎表现、肾脏受累或肺部受累需进行相关脏器的检查。
肌酸激酶、MRI、肌电图或肌肉活检可帮助确认肌炎是否为 MCTD 的一部分。
MCTD 的预后
10年生存率大约80%，但预后很大程度上取决于哪些表现显著。伴发系统性硬化症和多肌炎临床特征的患者预后较差。患者动脉粥样硬化风险增加。死亡原因包括肺动脉高压、肾衰竭、心肌梗死、结肠穿孔、感染播散和脑出血。某些患者在不予治疗的情况下仍持续缓解多年。
MCTD的治疗
非甾体抗炎药（NSAIDs）或抗疟药（如羟氯喹、氯喹）用于轻度疾病
糖皮质激素和其他免疫抑制剂（例如，甲氨蝶呤，硫唑嘌呤、霉酚酸酯）用于中重度疾病。
钙通道阻滞剂（如硝苯地平），有时磷酸二酯酶抑制剂（如他达拉非）用于雷诺综合征
针对具体临床问题的总体治疗措施和初始药物使用与治疗 SLE或者主要临床表现相仿。 对于大多中重度患者而言，激素和其他免疫抑制剂（例如，甲氨蝶呤，硫唑嘌呤、霉酚酸酯）治疗有效，尤其在疾病早期效果更佳。 轻型患者常用水杨酸盐、其他非甾体抗炎药、抗疟药(如羟氯喹,氯喹)或小剂量激素即可控制病情。 重要器官受累严重者常需要更大剂量的激素（如泼尼松1mg/kg•d口服）或加用免疫抑制剂。如果本病患者出现肌炎或系统性硬化症的相关表现，治疗则与后者相同。
雷诺综合征患者应根据其症状和血压耐受情况应用钙通道阻滞剂（例如硝苯地平）和磷酸二酯酶抑制剂（例如他达拉非）。
所有的患者都需要密切监测动脉粥样硬化的情况。长时间服用糖皮质激素治疗的患者应重视 骨质疏松的预防。如果使用联合免疫抑制治疗，患者应预防机会性感染，例如卡氏肺囊虫 （见卡氏肺囊虫肺炎的预防)，以及接种针对常见感染的疫苗（例如肺炎链球菌、流感、新冠肺炎)。
一些专家推荐每1至2年行肺功能检查和/或超声心动图检查，以定期筛查肺动脉高压，具体情况根据症状。
关键点
MCTD常类似于SLE、系统性硬化和/或多肌炎。
通常情况下，ANA和抗U1 RNP抗体阳性，而抗Sm和抗DNA抗体阴性，但抗 RNP 抗体的存在不足以做出诊断。
预测肺动脉高压
轻症患者可给予NSAIDs或抗疟药，病情较重时需用糖皮质激素和其他免疫抑制剂。