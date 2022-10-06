混合性结缔组织病（MCTD）

MCTD的症状和体征

MCTD的症状和体征

雷诺综合征可比其他症状早数年出现。通常首发症状类似于早期SLE、系统性硬化症、多肌炎，甚至是类风湿性关节炎。最初许多患者表现为未分化结缔组织疾病。疾病表现可进展并累及越来越广泛，同时临床类型也随时间推移而变化。

最初手弥漫性肿胀是典型的表现，但并非所有患者均如此。皮肤病变包括狼疮样或皮肌炎样皮疹。弥漫性硬皮病样皮肤改变和缺血性骨坏死或指尖溃疡时有发生。

雷诺综合征伴苍白 图片 © Springer Science+Business Media

雷诺综合症伴发绀 图片 © Springer Science+Business Media

几乎所有患者存在多关节痛，75%有明显的关节炎。关节通常不变形，但也可能出现类似lei'feng'shi'xing的侵蚀性病变和畸形（如“钮扣花”和“天鹅颈”样畸形）。有或没有压痛的近端肌无力是常见的，通常发生在肌肉酶（如肌酸激酶）水平升高的人群中。

约25％的患者发生典型的肾损害（最常见为膜性肾病），通常为轻度；而伴高发病率或死亡率的严重肾脏受累，是非典型MCTD。多达 75％MCTD患者肺部受到累及。间质性肺病是最常见的肺部表现；肺动脉高压是死亡的主要原因。也可发生心力衰竭。可进展为干燥综合征。