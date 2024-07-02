腹腔脓肿可以分为腹膜内、腹膜后或脏器脓肿（见表腹内脓肿）。

许多腹腔内脓肿是在中空内脏或结肠癌穿孔后发生的。其他疾病是由感染或炎症的扩展引起的，例如 阑尾炎、憩室炎、克罗恩病、胰腺炎、盆腔炎或者任何导致广义化的条件 腹膜炎。

腹部手术，尤其是涉及消化道或胆道的手术，是一个重要的风险因素：腹膜可能在手术期间或手术后被吻合口瘘等事件污染。腹部创伤—特别是肝、脾、胰或肠道撕裂或血肿—无论手术与否，均可能形成脓肿。

造成 感染的微生物来源于正常肠道菌群，包含厌氧菌与需氧菌。最常见的分离株是