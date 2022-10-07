憩室是指从管状结构向外突出的囊状黏膜袋（参见 憩室病的定义）。
胃憩室罕见，但十二指肠憩室发生率高达25%。绝大多数十二指肠憩室为孤立，位于十二指肠第二段，邻近或涉及Vater壶腹部（壶腹周围）。在小肠的其余部分（空肠和回肠），憩室发生率高达5%，最常见于空肠，更常见于肠道动力紊乱患者。 美克尔憩室发生在回肠的中远端。
大多数胃和小肠憩室无症状，检查中偶然发现。憩室并发症包括出血、穿孔和细菌过度生长引起的腹泻和吸收不良。无症状憩室无需治疗。 对于有憩室和胃肠道不明症状（如，消化不良）的患者，应谨慎推荐手术治疗，因为憩室很可能不是病因。
胃憩室
在胃镜检查或影像学检查过程中（例如上消化道钡剂检查，增强CT），胃憩室通常是被偶然发现的。主要位置是胃大弯的近端。憩室的直径范围为1至3cm。胃憩室由胃粘膜经肌层突出而形成，并非穿过整个胃壁（可能由于胃壁肌层的厚度），因此被称为壁内或部分憩室。
胃憩室通常无症状，但一些患者有一种不明确的饱胀感和消化不良的感觉。 出血、穿孔、癌变等并发症并不常见。
无症状憩室不需要特殊治疗；治疗取决于症状的严重程度。一些研究报道，持续使用质子泵抑制剂数周可缓解消化不良。然而，其他数据显示，质子泵抑制剂或H2阻滞剂对症状无明显改善。
十二指肠憩室
十二指肠憩室可以
腔外（突出于十二指肠壁外）
腔内（突入十二指肠腔）
十二指肠腔外憩室较常见，在接受内窥镜逆行胰胆管造影术的＞50岁患者中，约25％可见；这些患者中有75%是壶腹周围的。出现在壶腹2〜3cm范围内的憩室称为乳头旁憩室。患者无症状或仅有非特异腹部症状
腔外憩室的并发症包括出血, 憩室炎, 和 穿孔。如果存在多个憩室，可能会发生因细菌过度生长引起的腹泻和吸收不良。十二指肠梗阻极其罕见。乳头旁憩室可能引起并发症，如胆管炎，复发性胰腺炎，胆总管结石（即使在胆囊切除术后）和Oddi括约肌功能障碍。
腔内憩室或windsock憩室是完全发生在腔内的憩室。其非常罕见，由于发育异常导致隔膜或网膜穿过管腔所致。随时间推移，肠道蠕动可以将其附着的网和肠壁推入管腔。内陷的肠壁实际上是管腔内囊袋或憩室。腔内憩室通常位于十二指肠第二段，大部分靠近Vater壶腹部。它们可能累及整个肠圈或十二指肠壁的一部分，并且可能远至十二指肠的第四部分。通常憩室中常有第二个偏离中心的开口。通常无症状，但一些患者可出现不完全性十二指肠梗阻，穿孔或出血。
这些憩室可以经上消化道钡餐检查而诊断，也可以进行口服造影剂的CT检查和上消化道内镜检查。在上消化道内镜检查中，可能误把憩室诊断为十二指肠腔或大型息肉。出现梗阻或出血时，治疗方案包括手术切除。有一些内镜成功治疗的案例报道，其中憩室是开放的，以防止食物聚集。
空回肠憩室
上述小肠憩室在总人群中发生率高达5％，并且可见于空肠（80％），回肠（15％）或两者（5％）。它们通常是多个，大小直径几毫米到10厘米不等。 小肠憩室缺乏真正的肌壁，且通常位于肠系膜缘。 这些憩室可能由肠动力障碍所致。
许多患者无症状或有非特异性症状，如反复腹痛，早饱，腹胀，肠鸣音响亮，以及间歇性腹泻。 并发症包括出血、憩室炎和穿孔。有些患者会出现细菌过度生长，随后产生的吸收不良或小肠扭转，可能导致梗阻。
小肠憩室通常依靠肠镜检查(顺行或逆行)、小肠钡餐，CT小肠造影、MRI肠动力描记法或胶囊内镜检查进行诊断。
对于无症状患者，通常建议采取保守治疗。抗生素可用于治疗小肠细菌过度生长。 发生穿孔或憩室炎的患者可能需要手术治疗。慢性肠道假性梗阻患者通常要避免手术。
关键点
胃憩室罕见，但十二指肠憩室和小肠憩室较常见。
大多数憩室无症状，在检查中偶然发现。
并发症包括出血、穿孔和因细菌过度生长所致的吸收不良。
无症状患者无需治疗。
对于有憩室但胃肠道症状不明显的患者（如消化不良），建议手术治疗时需慎重。