十二指肠憩室可以

腔外（突出于十二指肠壁外）

腔内（突入十二指肠腔）

十二指肠腔外憩室较常见，在接受内窥镜逆行胰胆管造影术的＞50岁患者中，约25％可见；这些患者中有75%是壶腹周围的。出现在壶腹2〜3cm范围内的憩室称为乳头旁憩室。患者无症状或仅有非特异腹部症状

腔外憩室的并发症包括出血, 憩室炎, 和 穿孔。如果存在多个憩室，可能会发生因细菌过度生长引起的腹泻和吸收不良。十二指肠梗阻极其罕见。乳头旁憩室可能引起并发症，如胆管炎，复发性胰腺炎，胆总管结石（即使在胆囊切除术后）和Oddi括约肌功能障碍。

腔内憩室或windsock憩室是完全发生在腔内的憩室。其非常罕见，由于发育异常导致隔膜或网膜穿过管腔所致。随时间推移，肠道蠕动可以将其附着的网和肠壁推入管腔。内陷的肠壁实际上是管腔内囊袋或憩室。腔内憩室通常位于十二指肠第二段，大部分靠近Vater壶腹部。它们可能累及整个肠圈或十二指肠壁的一部分，并且可能远至十二指肠的第四部分。通常憩室中常有第二个偏离中心的开口。通常无症状，但一些患者可出现不完全性十二指肠梗阻，穿孔或出血。

这些憩室可以经上消化道钡餐检查而诊断，也可以进行口服造影剂的CT检查和上消化道内镜检查。在上消化道内镜检查中，可能误把憩室诊断为十二指肠腔或大型息肉。出现梗阻或出血时，治疗方案包括手术切除。有一些内镜成功治疗的案例报道，其中憩室是开放的，以防止食物聚集。