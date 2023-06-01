肾脏组织活检

AIDS或有AIDS症状的患者，伴随肾病综合征或肾病，可疑诊HIV相关肾病。HIV相关肾病需与其他在HIV感染患者中发病率较高且引起肾脏病变的疾病鉴别，如血栓性微血管病（溶血尿毒综合征和血栓性血小板减少性紫癜），免疫复合物介导的肾小球肾炎，药物诱导性间质性肾炎（印地那伟和利托那伟）和横纹肌溶解（他汀类药物引起）。

若进行超声，结果显示肾脏体积增大及高回声。

行肾活检。光镜下显示毛细血管不同程度的塌陷（塌陷性肾小球疾病）以及系膜基质不同程度增生。肾小管细胞表现出明显的退行性变化和肾小管萎缩或小细胞扩张。间质免疫细胞浸润，纤维化和水肿常见。小管网状包裹，类似于在系统性红斑狼疮，在内皮细胞中发现，但现在用更有效的HIV治疗后罕见。

HIV 相关肾病的描述 HIV相关的肾病（塌陷性肾小球病） 局灶节段性肾小球硬化症伴肾小球簇状结构塌陷和微囊性肾小管改变是HIV相关性肾病的特征（琼斯银染, ×100)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). HIV相关肾病(网状包涵体) 透射电镜观察到HIV相关的肾病可通过内皮细胞胞质中的网状包涵体与局灶节段性肾小球硬化症区别开来（×20,000)。 但是，这些网状包涵体在高活性抗逆转录病毒疗法中很罕见。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). HIV相关的肾病（塌陷性肾小球病） 局灶节段性肾小球硬化症伴肾小球簇状结构塌陷和微囊性肾小管改变是HIV相关性肾病的特征（琼斯银染, ×100)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). HIV相关肾病(网状包涵体) 透射电镜观察到HIV相关的肾病可通过内皮细胞胞质中的网状包涵体与局灶节段性肾小球硬化症区别开来（×20,000)。 但是，这些网状包涵体在高活性抗逆转录病毒疗法中很罕见。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

血压正常且持续性扩大的肾脏可以作为HIV相关肾病和局灶性节段性肾小球硬化之间的鉴别要点。