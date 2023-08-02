原位癌可包括

奎拉特红斑增生：龟头或包皮原位鳞状细胞癌

阴茎鲍文病: 阴茎皮肤原位鳞状细胞癌

乳头Paget病

鲍文样丘疹病：与人乳头瘤病毒（特别是 HPV 16 和 18 型）相关

Queyrat增殖性红斑和阴茎鲍温病，是生殖器部位有淡红色柔和的色素沉着，边界清楚，通常位于龟头或冠部，常见于未受割礼的男性。

乳房的Paget病（与骨骼的Paget病不同）是一种罕见的上皮内腺癌，有时可在非乳房区发生，如阴茎。

鲍温样丘疹病表现阴茎体上较小，常为多发性丘疹。

这些疾病认为是上皮内肿瘤或原位癌，需要进行活检。

治疗为5%氟尿嘧啶乳膏、局部切除、冷冻治疗或激光治疗。由于这些病变有发展为浸润性鳞状细胞癌的风险，因此需要密切随访。