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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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阴茎皮肤病变

作者：Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

    常见皮肤疾病及感染可导致阴茎皮肤病变（见表阴茎皮肤病变的原因）。

    表格
    表格

    导致阴茎皮肤病变的病因

    分类

    病因

    常见皮肤疾病

    过敏性和刺激性接触性皮炎

    干燥性闭塞性龟头炎

    原位癌：也称为Queyrat增殖性红斑，Bowen病

    固定型药疹

    丘疹鳞屑性或全身性疾病

    银屑病

    食管鳞状细胞癌

    性传播感染*

    软下疳

    生殖器疱疹

    生殖器疣（尖锐湿疣）

    腹股沟肉芽肿

    梅毒

    少见的感染性病因

    真菌感染

    带状疱疹

    性病性淋巴肉芽肿

    结核病

    干燥性闭塞性龟头炎

    该疾病也叫男性硬化萎缩性苔藓，是龟头周围接近顶部的硬化和白色区域，常导致尿道口收缩。本病由慢性炎症所致，可导致包茎、嵌顿包茎尿道狭窄。局部用药，包括皮质类固醇、他克莫司、抗生素和抗炎药物（如氯倍他索），可以使用，但其疗效有限。严重的病例需要手术。

    阴茎皮肤病变
    干燥性闭塞性龟头炎
    干燥性闭塞性龟头炎

    尿道口周围区域变硬变白。抓挠和摩擦会导致刺激和瘀点。

    © Springer Science+Business Media

    包皮闭塞的干燥性龟头炎
    包皮闭塞的干燥性龟头炎

    © Springer Science+Business Media

    阴茎癌患者Queyrat增殖性红斑
    阴茎癌患者Queyrat增殖性红斑

    图片显示Queyrat增殖性红斑。

    © Springer Science+Business Media

    原位癌患者Queyrat增殖性红斑
    原位癌患者Queyrat增殖性红斑

    这张照片显示了龟头原位鳞状细胞癌，有一个边界清晰、鲜红色、天鹅绒般的斑块。

    © Springer Science+Business Media

    扁平苔藓 （阴茎）
    扁平苔藓 （阴茎）

    阴茎龟头环状病变符合扁平苔藓。

    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    珍珠状阴茎丘疹和阴茎疣
    珍珠状阴茎丘疹和阴茎疣

    该患者的龟头冠（从左到右下）有一圈珍珠状病变，与珍珠状阴茎丘疹一致。他还患有由人乳头瘤病毒 (HPV) 引起的阴茎疣（中）。

    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    干燥性闭塞性龟头炎
    干燥性闭塞性龟头炎

    尿道口周围区域变硬变白。抓挠和摩擦会导致刺激和瘀点。

    © Springer Science+Business Media

    包皮闭塞的干燥性龟头炎
    包皮闭塞的干燥性龟头炎

    © Springer Science+Business Media

    阴茎癌患者Queyrat增殖性红斑
    阴茎癌患者Queyrat增殖性红斑

    图片显示Queyrat增殖性红斑。

    © Springer Science+Business Media

    原位癌患者Queyrat增殖性红斑
    原位癌患者Queyrat增殖性红斑

    这张照片显示了龟头原位鳞状细胞癌，有一个边界清晰、鲜红色、天鹅绒般的斑块。

    © Springer Science+Business Media

    扁平苔藓 （阴茎）
    扁平苔藓 （阴茎）

    阴茎龟头环状病变符合扁平苔藓。

    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    珍珠状阴茎丘疹和阴茎疣
    珍珠状阴茎丘疹和阴茎疣

    该患者的龟头冠（从左到右下）有一圈珍珠状病变，与珍珠状阴茎丘疹一致。他还患有由人乳头瘤病毒 (HPV) 引起的阴茎疣（中）。

    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    原位癌

    原位癌可包括

    • 奎拉特红斑增生：龟头或包皮原位鳞状细胞癌

    • 阴茎鲍文病: 阴茎皮肤原位鳞状细胞癌

    • 乳头Paget病

    • 鲍文样丘疹病：与人乳头瘤病毒（特别是 HPV 16 和 18 型）相关

    Queyrat增殖性红斑和阴茎鲍温病，是生殖器部位有淡红色柔和的色素沉着，边界清楚，通常位于龟头或冠部，常见于未受割礼的男性。

    乳房的Paget病（与骨骼的Paget病不同）是一种罕见的上皮内腺癌，有时可在非乳房区发生，如阴茎。

    鲍温样丘疹病表现阴茎体上较小，常为多发性丘疹。

    这些疾病认为是上皮内肿瘤或原位癌，需要进行活检。

    治疗为5%氟尿嘧啶乳膏、局部切除、冷冻治疗或激光治疗。由于这些病变有发展为浸润性鳞状细胞癌的风险，因此需要密切随访。

    阴茎扁平苔癣

    这种病变表现为小斑块、丘疹或斑疹，有时为环状，见于龟头或茎部，可能bei误认为类天疱疮多形性红斑。瘙痒常见。

    在男性Penogingival综合征（在妇女外阴阴道牙龈综合征）是侵蚀性扁平苔藓的更严重的形式。它发生在口腔和生殖器粘膜。溃疡可能发生而引起疼痛。

    扁平苔藓通常会自行消退。若无症状通常不需要治疗。局部皮质类固醇治疗有助于缓解症状。

    阴茎珍珠丘疹

    这些丘疹是小、无害血管纤维瘤，出现在阴茎冠如圆顶形或毛发状突起，显示皮肤色。它们也可能出现在阴茎远侧。本病较常见，发生于10％的男性患者。本病和人乳头瘤病毒无关，但常被误认为生殖器疣。本病无需治疗。

    阴茎接触性皮炎

    阴茎接触性皮炎 已变得更加普遍，与广泛使用乳胶避孕套有关。皮炎显示为红色，瘙痒性病变，有时或裂缝。治疗予外用皮质类固醇和使用非乳胶避孕套（但不是自然的避孕套，不提供针对HIV足够的保护）。可首先尝试性的应用一些温和的非处方糖皮质激素，随后中等或高强度的处方制剂。

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    版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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