常见皮肤疾病及感染可导致阴茎皮肤病变（见表阴茎皮肤病变的原因）。
干燥性闭塞性龟头炎
该疾病也叫男性硬化萎缩性苔藓，是龟头周围接近顶部的硬化和白色区域，常导致尿道口收缩。本病由慢性炎症所致，可导致包茎、嵌顿包茎或尿道狭窄。局部用药，包括皮质类固醇、他克莫司、抗生素和抗炎药物（如氯倍他索），可以使用，但其疗效有限。严重的病例需要手术。
尿道口周围区域变硬变白。抓挠和摩擦会导致刺激和瘀点。
© Springer Science+Business Media
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图片显示Queyrat增殖性红斑。
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这张照片显示了龟头原位鳞状细胞癌，有一个边界清晰、鲜红色、天鹅绒般的斑块。
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阴茎龟头环状病变符合扁平苔藓。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
该患者的龟头冠（从左到右下）有一圈珍珠状病变，与珍珠状阴茎丘疹一致。他还患有由人乳头瘤病毒 (HPV) 引起的阴茎疣（中）。
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尿道口周围区域变硬变白。抓挠和摩擦会导致刺激和瘀点。
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图片显示Queyrat增殖性红斑。
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这张照片显示了龟头原位鳞状细胞癌，有一个边界清晰、鲜红色、天鹅绒般的斑块。
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阴茎龟头环状病变符合扁平苔藓。
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该患者的龟头冠（从左到右下）有一圈珍珠状病变，与珍珠状阴茎丘疹一致。他还患有由人乳头瘤病毒 (HPV) 引起的阴茎疣（中）。
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原位癌
原位癌可包括
Queyrat增殖性红斑和阴茎鲍温病，是生殖器部位有淡红色柔和的色素沉着，边界清楚，通常位于龟头或冠部，常见于未受割礼的男性。
乳房的Paget病（与骨骼的Paget病不同）是一种罕见的上皮内腺癌，有时可在非乳房区发生，如阴茎。
鲍温样丘疹病表现阴茎体上较小，常为多发性丘疹。
这些疾病认为是上皮内肿瘤或原位癌，需要进行活检。
治疗为5%氟尿嘧啶乳膏、局部切除、冷冻治疗或激光治疗。由于这些病变有发展为浸润性鳞状细胞癌的风险，因此需要密切随访。
阴茎扁平苔癣
阴茎珍珠丘疹
这些丘疹是小、无害血管纤维瘤，出现在阴茎冠如圆顶形或毛发状突起，显示皮肤色。它们也可能出现在阴茎远侧。本病较常见，发生于10％的男性患者。本病和人乳头瘤病毒无关，但常被误认为生殖器疣。本病无需治疗。
阴茎接触性皮炎
阴茎接触性皮炎 已变得更加普遍，与广泛使用乳胶避孕套有关。皮炎显示为红色，瘙痒性病变，有时或裂缝。治疗予外用皮质类固醇和使用非乳胶避孕套（但不是自然的避孕套，不提供针对HIV足够的保护）。可首先尝试性的应用一些温和的非处方糖皮质激素，随后中等或高强度的处方制剂。