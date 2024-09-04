现病史应明确疼痛部位（单侧或双侧）、起病表现（急性或慢性）及持续时间。重要的伴随症状包括发热、排尿困难、阴茎分泌物及阴囊肿块。还应询问起病前的情况，包括外伤、用力或抬举及性接触。

系统回顾应寻找可能的病因，包括紫癜样皮疹、腹痛及关节痛（IgA相关血管炎（过敏性紫癜） ，间断性阴囊肿块、腹股沟肿胀或两者兼有（腹股沟疝），发热及腮腺肿大（流行性腮腺炎性睾丸炎），腰痛或血尿（肾结石）。

既往史应明确有无已知可引起疼痛的疾病，包括疝、腹主动脉瘤、肾结石及一些严重疾病的危险因素，包括糖尿病及外周血管疾病（Fournier坏疽）。