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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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阴囊疼痛

作者：Geetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
已审核/已修订 9月 2024
看法 进行患者培训

阴囊疼痛可发生在从新生儿到老年的任何年龄的男性。

阴囊疼痛的病因

阴囊疼痛最常见的病因包括：

还有一些不太常见的原因(见表阴囊疼痛的一些原因)年龄、症状及其他发现可帮助确定病因。

表格
表格

阴囊疼痛的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

睾丸扭转

突发的单侧、持续性的剧痛

提睾反射消失

患侧非对称性的、横向的高位睾丸

主要发现在新生儿及青春期后男孩，但也可见于成年男性

彩色多普勒超声

附件扭转（贴附于睾丸头部的囊状无蒂结构）

数天内亚急性疼痛

睾丸上极疼痛

提睾反射存在

反应性鞘膜积液，蓝斑征（睾丸或附睾上部皮下可见蓝色或黑色斑点）

主要见于7～14岁的男孩

彩色多普勒超声

附睾炎附睾睾丸炎，通常具有传染性，在青春期前男孩和老年男性中具有革兰氏阴性菌，或在性活跃男性中则为性传播感染

也可为非感染性，由尿液反流入邻近管道引起）

附睾或睾丸的急性或亚急性疼痛

尿频排尿困难、近期的抬举或用力

提睾反射存在

阴囊硬结、肿胀、红斑

阴茎排泄物

主要见于青春期后男孩及成年人

尿常规和尿培养

核酸扩增试验检测淋病奈瑟菌沙眼衣原体

输精管切除术后、急性或慢性疼痛（输精管切除术后疼痛综合征）

输精管切除术史

性交、射精时疼痛

用力时疼痛

附睾触痛、饱满

临床评估

外伤

明确的生殖器外伤史

多有肿胀、可能有睾丸内血肿或积血

彩色多普勒超声

腹股沟疝（绞窄性）

长期无痛性肿胀病史（疝的诊断明确）出现急性或亚急性疼痛

阴囊肿块、通常较大、可压缩可闻及肠鸣音

非可复性

临床评估

免疫球蛋白A相关性血管炎（过敏性紫癜）

可触及的紫癜（主要见于小腿、臀部）、关节痛、关节炎、腹痛、肾脏疾病

主要见于3～15岁的男孩

临床评估

皮肤活检

结节性多动脉炎

发热、体重下降、腹痛、高血压、水肿

皮肤病变包括可触及的紫癜及皮下结节

可为急性或慢性

可导致睾丸缺血或梗死

多见于40～50岁的男性

血管造影

受累器官活检

放射痛（腹主动脉瘤尿路结石、下腰部或骶神经根撞击、盲肠后位阑尾炎、腹膜后肿瘤、疝修补术后疼痛）

阴囊检查正常

有时可有腹部压痛

根据检查结果及可疑病因而定

睾丸炎（多为病毒性，如流行性腮腺炎病毒、风疹病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒、细小病毒）

阴囊和腹部疼痛、恶心、发热

阴囊单侧或双侧肿胀、红斑

急性期和恢复期病毒滴度

Fournier坏疽（坏死性会阴筋膜炎）

剧烈的疼痛、发热、中毒性表现、红斑、疱疹性或坏死性病变

可触及的皮下积气

近期腹部手术史

多见于有糖尿病或外周血管疾病的老年男性

临床评估

阴囊疼痛的评估

阴囊疼痛 进行迅速的评价、诊断、治疗很重要，若不治疗，可导致睾丸功能丧失。

病史

现病史应明确疼痛部位（单侧或双侧）、起病表现（急性或慢性）及持续时间。重要的伴随症状包括发热、排尿困难、阴茎分泌物及阴囊肿块。还应询问起病前的情况，包括外伤、用力或抬举及性接触。

系统回顾应寻找可能的病因，包括紫癜样皮疹、腹痛及关节痛（IgA相关血管炎（过敏性紫癜） ，间断性阴囊肿块、腹股沟肿胀或两者兼有（腹股沟疝），发热及腮腺肿大（流行性腮腺炎性睾丸炎），腰痛或血尿（肾结石）。

既往史应明确有无已知可引起疼痛的疾病，包括疝、腹主动脉瘤、肾结石及一些严重疾病的危险因素，包括糖尿病及外周血管疾病（Fournier坏疽）。

体格检查

首先进行生命体征检查并评估疼痛程度。检查重点在腹部、腹股沟区及生殖器。

进行腹部检查，明确有无触痛、肿块（包括膀胱膨胀），检查腰部有无肋脊角叩痛。

病人取站立位进行腹股沟及生殖器检查。进行腹股沟区视诊及触诊，明确有无腺病、肿胀或红斑。阴茎检查应注意有无溃疡、尿道分泌物、穿孔或文身（细菌感染的来源）。阴囊检查应注意对称性、肿胀、红斑或颜色变化、睾丸位置（水平或垂直，高位或低位）。检查双侧提睾反射。检查睾丸、附睾及精索有无肿胀及触痛。如有肿胀，行透照试验以明确肿块为囊性或实性。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 突发的疼痛、剧痛及高位、水平方向的睾丸（睾丸扭转

  • 有严重疼痛、呕吐、便秘的腹股沟区或阴囊非可复性肿块（嵌顿性腹股沟疝）

  • 阴囊或会阴部红斑、坏死性或疱疹性皮肤病变及中毒性表现（Fournier坏疽）

  • 突发的疼痛、低血压、脉弱、苍白、头晕及意识障碍（腹主动脉瘤破裂）

临床表现解析

重点是识别需要马上治疗的疾病。临床发现可提供重要的线索（见表阴囊疼痛的一些原因）。

主动脉病变及Fournier坏疽一般见于>50岁的人群。其他需要紧急处理的情况可发生在任何年龄。睾丸扭转多见于新生儿及青春期后男孩，睾丸附件扭转多见于青春期前男孩（7～14岁），附睾炎多见于青少年及成人。

突发的剧烈疼痛提示睾丸扭转或肾结石附睾炎、嵌顿性疝或阑尾炎疼痛多呈渐进性。睾丸附件扭转疼痛多为中度，可持续数天，疼痛局限在上极。 双侧疼痛提示感染（如睾丸炎、尤其是伴随发热及病毒性症状）或相关的原因。腰痛伴阴囊放射痛提示肾结石，在>55岁以上男性，则提示腹主动脉瘤。

阴囊和会阴部检查结果正常提示有牵涉痛。然后，必须对阴囊外的疾病引起注意，尤其是阑尾炎、肾结石，年龄>55岁的男性患者还需要考虑腹主动脉瘤

异常的阴囊及会阴部检查发现可提示病因。有时，在附睾炎早期，触痛及硬结可局限在附睾。睾丸扭转早期，睾丸可处于高位、呈水平方向，附睾可无触痛。但是，通常睾丸和附睾都有肿胀及触痛，阴囊有水肿，通过触诊无法鉴别附睾炎和扭转。但是，睾丸扭转时提睾反射消失，也无性传播疾病症状（如STI，化脓性尿道分泌物），而两者在附睾炎时可存在。

有时，腹股沟疝可在腹股沟管触及。而其他情况下，腹股沟疝与睾丸肿胀较难区分。

阴囊痛性红斑不伴睾丸或附睾触痛需怀疑感染，可为 蜂窝织炎 或Fournier坏疽早期。

血管炎性皮疹、腹痛及关节痛提示系统性血管炎综合征如IgA相关性血管炎结节性多动脉炎

检查

通常需做检查：

  • 尿液分析及尿培养（所有患者）

  • STI检查（所有尿液分析阳性、出院或排尿困难的患者）

  • 彩色多普勒超声以排除睾丸扭转（无明确的其他病因时）

  • 根据检查发现完善其他检查（见表阴囊疼痛的一些原因）

通常需行尿液分析及尿培养检查。 泌尿系感染（UTI）相关发现（如脓尿、细菌尿）提示附睾炎。发现提示UTI的患者和尿道分泌物或排尿困难的患者应进行STI以及UTI的其他细菌原因的检测。

及时诊断睾丸扭转非常重要。若相关发现高度提示睾丸扭转，及时的手术探查比进一步检查更有价值。若无明确发现、无其他原因引起急性阴囊疼痛，可行彩色多普勒超声。若无彩色多普勒超声，可行放射性核素扫描，但敏感性及特异性较差。

阴囊疼痛的治疗

治疗因病因而异，可能需急诊手术（睾丸扭转），也可能需卧床休息（睾丸附件扭转）。若存在睾丸扭转，及时手术（发生后<12小时内）很有必要。延迟手术可能导致睾丸梗死、长期睾丸损伤或睾丸功能丧失。手术校正睾丸位置可迅速缓解疼痛，同时行双侧睾丸固定术可避免再次扭转。

镇痛剂如吗啡或其他阿片类药物可用于缓解急性疼痛。对于细菌性附睾炎睾丸炎，需要抗生素治疗。

老年病学要点：阴囊疼痛

睾丸扭转在老年男性中并不常见，通常表现不典型，因此诊断常被延误。 附睾炎、睾丸炎及外伤在老年男性更为常见。偶尔情况下，在老年男性，腹股沟疝结肠穿孔或肾绞痛可引起阴囊疼痛。

关键点

  • 对于急性阴囊疼痛的病因，尤其是儿童和青少年，要想到睾丸扭转。迅速、准确的诊断很有必要。

  • 阴囊疼痛其他常见的原因为睾丸附件扭转及附睾炎。

  • 诊断不明时，可行彩色多普勒超声。

  • 阴囊及会阴部无异常发现时提示疼痛为放射性。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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