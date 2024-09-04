阴囊疼痛可发生在从新生儿到老年的任何年龄的男性。
阴囊疼痛的病因
阴囊疼痛最常见的病因包括：
还有一些不太常见的原因(见表阴囊疼痛的一些原因)年龄、症状及其他发现可帮助确定病因。
阴囊疼痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
突发的单侧、持续性的剧痛
提睾反射消失
患侧非对称性的、横向的高位睾丸
主要发现在新生儿及青春期后男孩，但也可见于成年男性
附件扭转（贴附于睾丸头部的囊状无蒂结构）
数天内亚急性疼痛
睾丸上极疼痛
提睾反射存在
反应性鞘膜积液，蓝斑征（睾丸或附睾上部皮下可见蓝色或黑色斑点）
主要见于7～14岁的男孩
附睾炎或附睾睾丸炎，通常具有传染性，在青春期前男孩和老年男性中具有革兰氏阴性菌，或在性活跃男性中则为性传播感染
也可为非感染性，由尿液反流入邻近管道引起）
附睾或睾丸的急性或亚急性疼痛
提睾反射存在
阴囊硬结、肿胀、红斑
阴茎排泄物
主要见于青春期后男孩及成年人
尿常规和尿培养
核酸扩增试验检测淋病奈瑟菌及沙眼衣原体
输精管切除术后、急性或慢性疼痛（输精管切除术后疼痛综合征）
输精管切除术史
性交、射精时疼痛
用力时疼痛
附睾触痛、饱满
临床评估
外伤
明确的生殖器外伤史
多有肿胀、可能有睾丸内血肿或积血
腹股沟疝（绞窄性）
长期无痛性肿胀病史（疝的诊断明确）出现急性或亚急性疼痛
阴囊肿块、通常较大、可压缩可闻及肠鸣音
非可复性
临床评估
免疫球蛋白A相关性血管炎（过敏性紫癜）
可触及的紫癜（主要见于小腿、臀部）、关节痛、关节炎、腹痛、肾脏疾病
主要见于3～15岁的男孩
临床评估
皮肤活检
发热、体重下降、腹痛、高血压、水肿
皮肤病变包括可触及的紫癜及皮下结节
可为急性或慢性
可导致睾丸缺血或梗死
多见于40～50岁的男性
受累器官活检
阴囊检查正常
有时可有腹部压痛
根据检查结果及可疑病因而定
睾丸炎（多为病毒性，如流行性腮腺炎病毒、风疹病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒、细小病毒）
阴囊和腹部疼痛、恶心、发热
阴囊单侧或双侧肿胀、红斑
急性期和恢复期病毒滴度
Fournier坏疽（坏死性会阴筋膜炎）
剧烈的疼痛、发热、中毒性表现、红斑、疱疹性或坏死性病变
可触及的皮下积气
近期腹部手术史
多见于有糖尿病或外周血管疾病的老年男性
临床评估
阴囊疼痛的评估
对 阴囊疼痛 进行迅速的评价、诊断、治疗很重要，若不治疗，可导致睾丸功能丧失。
病史
体格检查
首先进行生命体征检查并评估疼痛程度。检查重点在腹部、腹股沟区及生殖器。
进行腹部检查，明确有无触痛、肿块（包括膀胱膨胀），检查腰部有无肋脊角叩痛。
病人取站立位进行腹股沟及生殖器检查。进行腹股沟区视诊及触诊，明确有无腺病、肿胀或红斑。阴茎检查应注意有无溃疡、尿道分泌物、穿孔或文身（细菌感染的来源）。阴囊检查应注意对称性、肿胀、红斑或颜色变化、睾丸位置（水平或垂直，高位或低位）。检查双侧提睾反射。检查睾丸、附睾及精索有无肿胀及触痛。如有肿胀，行透照试验以明确肿块为囊性或实性。
危险信号
要特别注意以下情况：
突发的疼痛、剧痛及高位、水平方向的睾丸（睾丸扭转）
有严重疼痛、呕吐、便秘的腹股沟区或阴囊非可复性肿块（嵌顿性腹股沟疝）
阴囊或会阴部红斑、坏死性或疱疹性皮肤病变及中毒性表现（Fournier坏疽）
突发的疼痛、低血压、脉弱、苍白、头晕及意识障碍（腹主动脉瘤破裂）
临床表现解析
重点是识别需要马上治疗的疾病。临床发现可提供重要的线索（见表阴囊疼痛的一些原因）。
主动脉病变及Fournier坏疽一般见于>50岁的人群。其他需要紧急处理的情况可发生在任何年龄。睾丸扭转多见于新生儿及青春期后男孩，睾丸附件扭转多见于青春期前男孩（7～14岁），附睾炎多见于青少年及成人。
突发的剧烈疼痛提示睾丸扭转或肾结石。附睾炎、嵌顿性疝或阑尾炎疼痛多呈渐进性。睾丸附件扭转疼痛多为中度，可持续数天，疼痛局限在上极。 双侧疼痛提示感染（如睾丸炎、尤其是伴随发热及病毒性症状）或相关的原因。腰痛伴阴囊放射痛提示肾结石，在>55岁以上男性，则提示腹主动脉瘤。
阴囊和会阴部检查结果正常提示有牵涉痛。然后，必须对阴囊外的疾病引起注意，尤其是阑尾炎、肾结石，年龄>55岁的男性患者还需要考虑腹主动脉瘤。
异常的阴囊及会阴部检查发现可提示病因。有时，在附睾炎早期，触痛及硬结可局限在附睾。睾丸扭转早期，睾丸可处于高位、呈水平方向，附睾可无触痛。但是，通常睾丸和附睾都有肿胀及触痛，阴囊有水肿，通过触诊无法鉴别附睾炎和扭转。但是，睾丸扭转时提睾反射消失，也无性传播疾病症状（如STI，化脓性尿道分泌物），而两者在附睾炎时可存在。
有时，腹股沟疝可在腹股沟管触及。而其他情况下，腹股沟疝与睾丸肿胀较难区分。
阴囊痛性红斑不伴睾丸或附睾触痛需怀疑感染，可为 蜂窝织炎 或Fournier坏疽早期。
检查
阴囊疼痛的治疗
老年病学要点：阴囊疼痛
关键点
对于急性阴囊疼痛的病因，尤其是儿童和青少年，要想到睾丸扭转。迅速、准确的诊断很有必要。
阴囊疼痛其他常见的原因为睾丸附件扭转及附睾炎。
诊断不明时，可行彩色多普勒超声。
阴囊及会阴部无异常发现时提示疼痛为放射性。