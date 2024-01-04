多发性骨髓瘤导致的肾小管间质性肾疾病的多发性骨髓瘤的类型包括

骨髓瘤肾（骨髓瘤管型肾病）

获得性范可尼综合征（近端小管病）

间质性轻链沉积，引起急性肾小管坏死

轻链在近端肾小管的重吸收达到饱和后，到达远端肾单位，并与滤过蛋白以及Tamm-Horsfall黏蛋白（由亨氏袢升支粗段细胞分泌）结合，形成梗阻性管型。“骨髓瘤肾”或骨髓瘤管型肾病通常指由骨髓瘤造成的小管间质损伤所导致的肾功能不全。促使管型形成的因素包括：

低尿流量

放射性造影剂

高尿酸血症

非甾体类抗炎药（NSAIDs）

管腔NaCl浓度的升高（例如，由袢利尿剂所导致）

高钙血症导致的小管内Ca的增加，继发于多发性骨髓瘤骨溶解

骨髓瘤肾病 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

与本周蛋白尿相关的其他类型的小管间质损伤包括近端小管转运功能障碍导致的范科尼综合征和轻链间质沉积伴炎症浸润以及活动性小管损伤，导致急性肾小管坏死。