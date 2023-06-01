病理变化开始于小血管病变。 发病机制复杂，涉及糖基化蛋白、受激素影响的细胞因子的释放（如转化生长因子beta）、系膜基质的沉积以及肾小球血流动力学的改变。高滤过，作为一种早期的功能异常，仅是肾功能衰竭进展的一种相对预测因子。

高血糖导致肾小球蛋白的糖基化，这可能是系膜细胞增殖和基质扩张以及血管内皮损伤的原因。肾小球基底膜增厚。

毛细血管间肾小球硬化的弥散性或结节性损伤是具特征性的。结节样肾小球硬化又称为K-W病变。出现入球和出球小动脉显著的透明样变和动脉硬化；可存在间质纤维化和小管萎缩。仅系膜基质扩张显现出与进展为终末期肾病相关联。

糖尿病肾病描述 糖尿病肾病（肾小球系膜细胞增殖和基质扩张） 肾小球系膜细胞增殖和基质扩张及内皮损伤表现为肾小球基底膜增厚，没有明显的免疫复合物沉积（过碘酸-席夫氏染色, ×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 糖尿病肾病（结节） 肾小球系膜基质形成非细胞结节是糖尿病肾病的一个明显特征（过碘酸-席夫氏染色, ×200)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 糖尿病肾病（透明变性） 入球和出球小动脉均有透明变性。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 糖尿病肾病（肾小球系膜细胞增殖和基质扩张） 肾小球系膜细胞增殖和基质扩张及内皮损伤表现为肾小球基底膜增厚，没有明显的免疫复合物沉积（过碘酸-席夫氏染色, ×400)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 糖尿病肾病（结节） 肾小球系膜基质形成非细胞结节是糖尿病肾病的一个明显特征（过碘酸-席夫氏染色, ×200)。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 糖尿病肾病（透明变性） 入球和出球小动脉均有透明变性。 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

糖尿病肾病开始于肾小球高滤过（肾小球滤过率[GFR]增加）；早期肾损伤以及轻度高血压时GFR正常，随时间推移而逐渐恶化。随后发生微量白蛋白尿，尿白蛋白排泄在30～300mg/天范围内。尿白蛋白在这一浓度范围内称为微量白蛋白尿，通过常规尿液检查被发现需要>300 mg/天。 微量白蛋白尿进展为大量白蛋白尿（尿蛋白 > 300mg/d，是一个变化的过程），通常需要好几年。肾病综合征（蛋白尿 ≥ 3g/天）先于终末期肾脏病，平均大约3至5年，但这个时间也是变化不一。

通常与糖尿病肾病加速肾功能的衰退发生一起出现的其他泌尿系统异常包括乳头坏死，Ⅳ型肾小管酸中毒，和尿路感染。在糖尿病肾病患者，肾脏体积通常正常或稍大 (长度> 10～12 cm ）。