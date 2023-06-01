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膜增生性肾小球肾炎

(系膜毛细血管性肾小球肾炎；分叶样肾小球肾炎)

作者：Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

膜增殖性肾小球肾炎（MPGN）在光学显微镜下表现为肾小球损伤模式，包括高细胞性和肾小球基底膜增厚。临床表现通常包括混合性肾病和肾病特征。原因是特发性的或继发于其他疾病。诊断需做肾活检。治疗是针对潜在的疾病，当出现。对于特发性疾病患者，治疗可能是支持性的，或包括皮质类固醇和其他免疫抑制剂。

(参见肾病综合征概要。）

膜增生性肾炎（MPGN）是一组在光镜下肾小球基底膜（GBM）增厚和增生性改变组织学特征的一组疾病。从历史上看，根据电子显微镜检查中沉积物的位置，MPGN分为I、II和III类：

  • I型：以系膜和内皮下间隙的电子致密沉积物为特征，由免疫球蛋白和C3组成。

  • II型（致密沉积病）：以肾小球、小管和鲍曼囊基底膜上的电子致密带状沉积为特征，主要由补体组成。

  • III型：以上皮下和内皮下沉积为特征。

然而，对MPGN发病机制的理解进展表明，基于电子显微镜的分类有局限性，可能导致不同类型之间的重叠。

首选的分类是基于病理生理过程，并根据免疫荧光显微镜的发现。该分类方案将MPGN大致分为

  • 免疫球蛋白/免疫复合物介导的 MPGN

  • 补体介导的MPGN

  • 无免疫球蛋白或补体沉积的MPGN

无论类型如何，大多数病例都存在潜在（次要）原因。特发性（原发性）病例不太常见，通常在免疫球蛋白/免疫复合物介导的类别中观察到。

原发性疾病影响8～30岁之间的儿童和年轻人，占儿童NS的10%，而继发性更趋向于影响>30岁的成年人。男性和女性同样累及。某些家族性病例报告表明遗传因素在至少一些情况下发挥作用。许多因素可导致低补体血症。

免疫球蛋白/免疫复合物介导的 MPGN

免疫球蛋白/免疫复合物介导的MPGN是由慢性抗原血症和/或循环免疫复合物引起的，最常见的是继发于以下情况之一：

免疫荧光显微镜检查结果可能提示某些潜在疾病。

补体介导的MPGN

补体介导的MPGN不如免疫球蛋白/免疫复合物介导的MP GN常见。它是由选择性补体途径的失调和持续激活引起的，补体产物沿毛细血管壁和系膜沉积。补体介导的MPGN可以根据免疫荧光和电子显微镜观察到的特征进一步分类为C3或C4肾小球肾炎或致密沉积病（DDD）。

膜增殖型MPGN，无免疫球蛋白或补体沉积

无免疫球蛋白或补体沉积的 MPGN 可能见于：

组织学提示内皮损伤和修复性改变。免疫荧光显微镜没有显示显著的免疫球蛋白或补体沉积，电子显微镜也没有显示沿着毛细管壁的电子致密沉积。

膜增生性肾小球肾炎的症状和体征

症状和体征与其他类型的肾小球肾炎相似。尿沉渣可显示血尿（伴有红细胞变形和/或红细胞铸型）。蛋白尿的程度是可变的。血清肌酐可能正常或升高。

致密沉积病是补体介导的MPGN的一种亚型，其患者有更高的眼部异常发生率（基底层流囊肿、弥漫性视网膜色素改变、黄斑片状脱离、脉络膜新生血管），最终损害视力。

膜增生性肾小球肾炎的诊断

  • 肾脏组织活检

  • 血清补体系列

  • 基于膜增殖性病变和相关潜在疾病分类的特定实验室测试

诊断由肾活检证实。免疫荧光显微镜下免疫球蛋白和补体沉积的模式有助于对MPGN病变的类型进行分类。还进行了其他测试以帮助确定 MPGN 病变的根本原因。

低补体血症 与其他肾小球疾病相比，在所有类型的 MPGN 中更常见，并提供诊断的支持性证据（见表 膜增生性肾小球肾炎的血清补体谱）。在免疫球蛋白/免疫复合物介导的MPGN中，经典的补体途径被激活；C3正常或轻度降低，而C4通常降低。在补体介导的MPGN中，替代补体途径被激活；C3降低，但C4正常。在没有免疫球蛋白补体沉积的MPGN中，C3和C4正常。

表格
表格

膜增生性肾小球肾炎的血清补体系列

基于免疫荧光显微镜的分类

补体系列

免疫球蛋白/免疫复合物介导的 MPGN

经典补体途径激活

C3：正常或轻度下降

C4：减少

补体介导的MPGN

替代补体途径激活

C3：减少

C4：正常

无免疫球蛋白或补体沉积的MPGN

C3：正常

C4：正常

针对继发性病因的具体实验室检测基于其与 MPGN 类型的关联。

诊断过程中的全血细胞计数（CBC），可有正常细胞正常色素性贫血，与肾功能不全的分期不成比例（可能是因为溶血），以及血小板消耗引起的血小板减少症。

膜增生性肾小球肾炎的治疗

  • 出现肾病性蛋白尿的儿童应用皮质类固醇激素

  • 肾移植治疗终末期肾病患者

如果可能则治疗基础性疾病。轻度疾病（即肾功能正常、非肾病范围蛋白尿或明显血尿）的患者通常使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂或血管紧张素受体阻滞剂（ARBs）进行治疗。此类患者通常不需要额外的免疫抑制治疗。

对于肾型蛋白尿和肾功能正常的患者，使用皮质类固醇治疗（例如，强的松2.5 mg/kg，每天口服一次，隔天服用[最大80 mg/天]）1年，然后逐渐减少到维持治疗，可以稳定肾功能。然而，皮质类固醇激素治疗会延缓儿童生长并导致高血压。钙调磷酸酶抑制剂（如环孢菌素或他克莫司）可作为不耐受或希望接受皮质类固醇的患者的替代品。出现快速进行性新月体MPGN的患者应更积极地使用皮质类固醇和环磷酰胺进行治疗。

其他一般支持措施包括限制饮食和钠摄入、降压治疗、肾素-血管紧张素抑制和血脂异常的治疗。

膜增生性肾小球肾炎的预后

如果引起继发性膜增生性肾炎的原因可治愈则预后良好。与其他肾小球疾病一样，如果患者出现肾病范围的蛋白尿，结果往往会更糟。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

    1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group: KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases.Kidney Int 100(4S):S1-S276, 2021. doi: 10.1016/j.kint.2021.05.021

关键点

  • 膜增殖性肾小球肾炎（MPGN）是一种肾小球损伤模式，在光学显微镜下具有特征性发现，包括肾小球基底膜的高细胞性和增厚。

  • 患者大多表现肾病综合症，但也可以肾炎综合征呈现。

  • 通过肾活检确认诊断，获得血清补体（C3、C4）和其他测试，将MPGN分类为免疫复合物/单克隆免疫球蛋白介导的MPGN、补体介导的MP GN或无免疫球蛋白或补体沉积的MPGN。

  • 根据临床表现和 MPGN 的具体类型进行基础疾病检测。

  • 用皮质类固醇治疗肾病范围蛋白尿，并根据肾功能障碍的进展考虑免疫抑制剂；针对任何特定的潜在疾病进行额外治疗。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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