膜增殖性肾小球肾炎（MPGN）在光学显微镜下表现为肾小球损伤模式，包括高细胞性和肾小球基底膜增厚。临床表现通常包括混合性肾病和肾病特征。原因是特发性的或继发于其他疾病。诊断需做肾活检。治疗是针对潜在的疾病，当出现。对于特发性疾病患者，治疗可能是支持性的，或包括皮质类固醇和其他免疫抑制剂。

(参见肾病综合征概要。）

膜增生性肾炎（MPGN）是一组在光镜下肾小球基底膜（GBM）增厚和增生性改变组织学特征的一组疾病。从历史上看，根据电子显微镜检查中沉积物的位置，MPGN分为I、II和III类：

I型：以系膜和内皮下间隙的电子致密沉积物为特征，由免疫球蛋白和C3组成。

II型（致密沉积病）：以肾小球、小管和鲍曼囊基底膜上的电子致密带状沉积为特征，主要由补体组成。

III型：以上皮下和内皮下沉积为特征。

然而，对MPGN发病机制的理解进展表明，基于电子显微镜的分类有局限性，可能导致不同类型之间的重叠。

首选的分类是基于病理生理过程，并根据免疫荧光显微镜的发现。该分类方案将MPGN大致分为

免疫球蛋白/免疫复合物介导的 MPGN

补体介导的MPGN

无免疫球蛋白或补体沉积的MPGN

无论类型如何，大多数病例都存在潜在（次要）原因。特发性（原发性）病例不太常见，通常在免疫球蛋白/免疫复合物介导的类别中观察到。

原发性疾病影响8～30岁之间的儿童和年轻人，占儿童NS的10%，而继发性更趋向于影响>30岁的成年人。男性和女性同样累及。某些家族性病例报告表明遗传因素在至少一些情况下发挥作用。许多因素可导致低补体血症。

免疫球蛋白/免疫复合物介导的 MPGN 免疫球蛋白/免疫复合物介导的MPGN是由慢性抗原血症和/或循环免疫复合物引起的，最常见的是继发于以下情况之一： 系统性免疫复合物紊乱（例如， 系统性红斑狼疮, 混合性结缔组织病, 干燥综合征, 类风湿关节炎）

慢性感染（如细菌性心内膜炎、HIV感染、乙型或丙型肝炎病毒感染、内脏脓肿、脑室与心房分流感染、原虫感染）

单克隆丙种球蛋白病（例如， 意义不明的单克隆丙种球蛋白病 (MGUS)、慢性淋巴细胞白血病、 淋巴瘤、多发性骨髓瘤） 免疫荧光显微镜检查结果可能提示某些潜在疾病。 膜增生性肾小球肾炎，免疫球蛋白/免疫复合物介导 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

补体介导的MPGN 补体介导的膜增生性肾小球肾炎 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). 补体介导的MPGN不如免疫球蛋白/免疫复合物介导的MP GN常见。它是由选择性补体途径的失调和持续激活引起的，补体产物沿毛细血管壁和系膜沉积。补体介导的MPGN可以根据免疫荧光和电子显微镜观察到的特征进一步分类为C3或C4肾小球肾炎或致密沉积病（DDD）。

膜增殖型MPGN，无免疫球蛋白或补体沉积 无免疫球蛋白或补体沉积的 MPGN 可能见于： 血栓性微血管病的愈合阶段（例如，血栓性血小板减少性紫癜,溶血性尿毒症综合征）

抗磷脂抗体综合征

POEMS综合征 （多发性神经病、器官肿大、内分泌病、单克隆丙种球蛋白病、皮肤变化）

放射性肾炎

骨髓移植相关肾病

药物相关血栓性微血管病

镰状细胞性贫血 和 真性红细胞增多症

纤维蛋白原缺乏和其他凝血酶原状态

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏 组织学提示内皮损伤和修复性改变。免疫荧光显微镜没有显示显著的免疫球蛋白或补体沉积，电子显微镜也没有显示沿着毛细管壁的电子致密沉积。

膜增生性肾小球肾炎的症状和体征 症状和体征与其他类型的肾小球肾炎相似。尿沉渣可显示血尿（伴有红细胞变形和/或红细胞铸型）。蛋白尿的程度是可变的。血清肌酐可能正常或升高。 致密沉积病是补体介导的MPGN的一种亚型，其患者有更高的眼部异常发生率（基底层流囊肿、弥漫性视网膜色素改变、黄斑片状脱离、脉络膜新生血管），最终损害视力。

膜增生性肾小球肾炎的诊断 肾脏组织活检

血清补体系列

基于膜增殖性病变和相关潜在疾病分类的特定实验室测试 诊断由肾活检证实。免疫荧光显微镜下免疫球蛋白和补体沉积的模式有助于对MPGN病变的类型进行分类。还进行了其他测试以帮助确定 MPGN 病变的根本原因。 低补体血症 与其他肾小球疾病相比，在所有类型的 MPGN 中更常见，并提供诊断的支持性证据（见表 膜增生性肾小球肾炎的血清补体谱）。在免疫球蛋白/免疫复合物介导的MPGN中，经典的补体途径被激活；C3正常或轻度降低，而C4通常降低。在补体介导的MPGN中，替代补体途径被激活；C3降低，但C4正常。在没有免疫球蛋白补体沉积的MPGN中，C3和C4正常。 表格 膜增生性肾小球肾炎的血清补体系列 表格 针对继发性病因的具体实验室检测基于其与 MPGN 类型的关联。 诊断过程中的全血细胞计数（CBC），可有正常细胞正常色素性贫血，与肾功能不全的分期不成比例（可能是因为溶血），以及血小板消耗引起的血小板减少症。

膜增生性肾小球肾炎的治疗 出现肾病性蛋白尿的儿童应用皮质类固醇激素

肾移植治疗终末期肾病患者 如果可能则治疗基础性疾病。轻度疾病（即肾功能正常、非肾病范围蛋白尿或明显血尿）的患者通常使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂或血管紧张素受体阻滞剂（ARBs）进行治疗。此类患者通常不需要额外的免疫抑制治疗。 对于肾型蛋白尿和肾功能正常的患者，使用皮质类固醇治疗（例如，强的松2.5 mg/kg，每天口服一次，隔天服用[最大80 mg/天]）1年，然后逐渐减少到维持治疗，可以稳定肾功能。然而，皮质类固醇激素治疗会延缓儿童生长并导致高血压。钙调磷酸酶抑制剂（如环孢菌素或他克莫司）可作为不耐受或希望接受皮质类固醇的患者的替代品。出现快速进行性新月体MPGN的患者应更积极地使用皮质类固醇和环磷酰胺进行治疗。 其他一般支持措施包括限制饮食和钠摄入、降压治疗、肾素-血管紧张素抑制和血脂异常的治疗。

膜增生性肾小球肾炎的预后 如果引起继发性膜增生性肾炎的原因可治愈则预后良好。与其他肾小球疾病一样，如果患者出现肾病范围的蛋白尿，结果往往会更糟。

更多信息 以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group: KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases.Kidney Int 100(4S):S1-S276, 2021. doi: 10.1016/j.kint.2021.05.021