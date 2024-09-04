血尿是指尿中有红细胞（RBCs），具体来说，指尿沉渣镜检每高倍镜视野>3个RBC。 尿色可以呈红色、血样或可乐色（肉眼血尿伴膀胱内残余血液氧化）或无外观颜色变化（镜下血尿）。 单纯性血尿指仅有尿红细胞而没有其他尿检异常（如蛋白尿、管型尿）。
红色尿并不均由红细胞引起。红色或棕红色尿可能由以下引起：
尿中含血红蛋白或肌红蛋白
卟啉病（多种类型）
食物（如甜菜、胡萝卜、食物色素）
药物（多见于非那吡啶，但也见于鼠李、苯妥英、甲基多巴、非那西汀、苯茚二酮、酚酞、酚噻嗪类、番泻叶）
单纯性血尿的病理生理学
红细胞（RBCs）可从泌尿系统的任一部位进入尿液中，如肾脏、集合系统和输尿管、前列腺、膀胱、尿道。在女性中，正常或异常的子宫出血可能被误诊为血尿。
单纯性血尿的病因
许多病例为自限性的、特发性的短暂的镜下血尿，暂时的镜下血尿在儿童尤其常见，大约有5%的儿童尿标本可阳性。镜下血尿有很多特定的病因（见表血尿的一些特定原因）。
最常见的特定的原因因年龄不同而异，但整体来讲，最常见的原因为：
剧烈运动可引起短暂血尿。癌和前列腺疾病主要见于>50岁的病人，但有危险因素的年轻患者也可能出现癌。
肾小球疾病可以是任何年龄段单纯性血尿的病因。肾小球疾病可能代表一种原发性肾脏疾病（获得性或遗传性）或继发于许多原因，包括感染（例如，A组β溶血性链球菌感染）、系统性风湿性疾病（例如，系统性红斑狼疮 [SLE]、多血管炎伴肉芽肿病、免疫球蛋白A相关血管炎 [儿童过敏性紫癜]）以及血液疾病（例如，混合性冷球蛋白血症、血清病）。全球来看，IgA肾病是肾小球肾炎最常见的类型。薄基底膜病和轻度 IgA 肾病可引起孤立性血尿；然而，血尿的大多数其他肾小球原因都伴有蛋白尿。
埃及血吸虫，一种在非洲（在印度和中东一些地区，疾病严重程度可降低）可引起严重疾病的寄生性的吸虫，可以侵入泌尿系统，引起血尿。血吸虫只有曾在疫区逗留的病人才会考虑。分枝结核杆菌也可能会感染下或上尿路，引起血尿，偶尔引起尿道狭窄。
引起血尿的其他原因包括
尿路仪器或程序（如Foley导管插入术、前列腺或肾脏活检、碎石）
放射性膀胱炎
药物性出血性膀胱炎
罕见的血管病因（如肾梗死、肾静脉栓塞、肾动静脉畸形）
血尿的常见原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
感染
尿路刺激征，伴或不伴发热
尿常规和尿培养
起病突然、常为绞痛、严重的腰痛或腹痛，有时伴呕吐
腹部CT平扫或超声
肾小球疾病（类型繁多）
多数患者有高血压、水肿或两者兼有
可能有红色或暗色（可乐色）尿
有时有感染、肾脏疾病家族史或系统性风湿性疾病
尿液分析
尿沉渣镜检找红细胞管型及异形红细胞
血清学检查
多见于>50岁且有危险因素（如吸烟、家族史、化学物质或药物（非那西丁、环磷酰胺）接触史）的患者
有时伴随膀胱癌排尿症状
肾细胞癌通常有全身症状
多见于>50岁的人群
尿路梗阻症状
可触及的前列腺增大
前列腺特异性抗原
残余尿检查
盆腔超声
多见于>50岁的人群
尿路刺激征及梗阻症状
急性感染时前列腺疼痛、触痛
临床评估
有时经直肠超声或膀胱镜
慢性腰部或腹部疼痛
肾脏增大
超声或无造影强化的腹部CT/MRI
肾乳头梗死或坏死
通常在患有镰状细胞病或镰状细胞病特征的人群中
有时大量镇痛药的使用（镇痛药肾病）
镰状细胞制备和血红蛋白电泳
与月经周期一致的血尿
临床评估
外伤（钝性伤或穿通伤）
往往以外伤而不是血尿作为表现
腹部及盆腔CT
腰痛-血尿综合征
腰痛、
血尿
尿常规和CT
胡桃夹综合征
血尿
左侧睾丸疼痛
精索静脉曲张
CT血管成像
*所有患者需要进行尿液分析和肾功能评估；老年患者需要进行肾脏和骨盆的影像学检查。
Hb=血红蛋白；PSA=前列腺特异性抗原；RBC=红细胞。
dan'c性血尿的评估
病史
现病史包括血尿的病程及既往任何的发作史。 尿路梗阻症状（如排空不完全、夜尿、排尿起始或终止困难）及刺激征（如激惹症状、尿急、尿频、排尿困难）需要引起注意。还应询问有无疼痛及疼痛部位、严重程度，有无剧烈运动。
系统回顾应注意某些可能病因相关的症状，包括关节痛及皮疹（结缔组织疾病）和听力损失或眼部表现（遗传性肾炎，也称为 Alport 综合征）。注意有无发热、盗汗、体重减轻。
既往史应包括有无近期感染，尤其是有无咽喉痛，这可能提示A组beta溶血性链球菌感染。注意找寻已知的引起泌尿系出血（尤其是 肾结石、镰状细胞病或相关迹象、以及肾小球疾病）的情况, 以及任何先天性尿路异常的病史。此外，易患肾小球疾病的情况，如系统性风湿病（尤其是 系统性红斑狼疮 [SLE]、肉芽肿性多血管炎、显微镜下多血管炎）、 心内膜炎、分流感染和 腹腔脓肿，应当予以识别。 注意识别泌尿生殖系统恶性肿瘤的危险因素如吸烟（最重要的）、药物（如环磷酰胺、非那西汀）、工业性化学物的暴露（如硝酸盐、次氮基三乙酸酯、亚硝酸盐、三氯乙烯）等。接受全身抗凝治疗的患者出现血尿时应谨慎处理，不应将出血自动归咎于抗凝治疗。
家族史方面，需要明确有无多囊肾、肾小球疾病及泌尿生殖系统癌症等疾病。还应注意有无血吸虫病疫区旅游史，结核病危险因素。用药史方面明确有无抗凝药或抗血小板药物使用史（尽管控制使用的抗凝药本身并不引起血尿），大量解热镇痛剂的使用。
体格检查
危险信号
临床表现解析
许多疾病临床表现有明显交叉，故常常需要做血液及尿液检查。根据检查结果，可进一步做影像学检查。有些临床发现可提供有益的线索（见表血尿的一些常见原因）。
尿中血凝块往往可以除外肾小球疾病。 肾小球疾病常伴有水肿、高血压或二者兼有，症状可能在感染（尤其是儿童A组beta溶血性链球菌感染）后出现。
结石往往伴随剧烈的绞痛。可能存在结石，但不会引起任何不适。持久而轻度的疼痛多由感染、癌、多囊肾、肾小球肾炎、腰痛-血尿综合征(LPHS)引起。
尿路刺激征提示膀胱或前列腺感染，但可能与某些癌症（主要是膀胱及前列腺癌）伴随存在。
尿路梗阻症状往往提示前列腺疾病。
异常腹部肿块提示多囊肾或肾细胞癌。
有肾炎、镰状细胞病或镰状细胞病、多囊肾家族史的提示前述疾病为可能病因。
非洲、中东、印度旅游史提示血吸虫病可能。
全身症状（如发热，盗汗，体重减轻）可能表明癌症或亚急性感染（如结核[TB]）或自身免疫病。
另一方面，一些常见的发现（如前列腺增大、过量抗凝药物使用）尽管是血尿可能的病因，但若无进一步检查评估，不应妄下结论。
检查
在进一步检查前，应通过尿液分析鉴别是真性血尿还是红色尿。阴道出血时，应通过直接留置导尿收集尿标本以避免被非泌尿系来源的血液污染。没有红细胞（RBCs）的红色尿提示血红蛋白尿或肌红蛋白尿、卟啉尿、或摄入某些药物或食物。一般来说，血尿必须通过测试第二杯尿进行确认。
管型尿、蛋白尿或异形红细胞尿（RBC形态失常，有棘突、或呈折叠状或水疱状）提示肾小球疾病。白细胞或细菌提示病因为感染性疾病。但是，在某些膀胱炎患者，尿液分析显示红细胞为主，此时需做尿培养。尿培养阳性需抗生素治疗。对<50岁的患者，尤其是女性，若经过治疗后血尿消失，无其他症状存在，则不需进一步检查。
对< 50岁的患者（包括儿童），若仅有镜下血尿，且没有其他尿液检查提示肾小球疾病，没有可预示其他病因的临床表现，没有癌症危险因素，以及确定的良性病因(如感染、轻度创伤)，则可进一步观察，每6个月或12个月做一次尿液检查。如果良性病因不明显或血尿持续存在，则应进行(1), 首先是超声或CT增强检查，有时还要进行膀胱镜检查。
<50岁的肉眼血尿或无法解释的系统症状的病人需做腹部及盆腔的超声或CT检查。
若尿液或临床发现提示肾小球疾病，需行血尿素氮、肌酐、电解质、尿液检查及周期性尿蛋白/肌酐检查以评估肾功能。进一步检查可行血清学、肾活检或两者兼有。
对于≥ 35岁或＜35岁但有危险因素（如癌症家族史或全身症状）的患者需行膀胱镜<检查(1)。 男人 ≥ 50 需要讨论测试 前列腺特异性抗原 通过共同决策；那些水平升高的人需要进一步评估前列腺癌。
评估参考文献
1.Barocas DA, Boorjian ST, Alvarez RD, et al: Microhematuria: AUA/SUFU guideline.J Urol 204(4):778-786, 2020. doi: 10.1097/JU.0000000000001297
单纯性血尿的治疗
病因治疗。
关键点
红色尿需与真正的血尿（尿中有红细胞）鉴别。
尿液分析及尿沉渣镜检可区分肾小球性和非肾小球性病因。
随着年龄增长，血尿的持续时间延长、程度加重，严重疾病的可能性也增大。
膀胱镜或影像学检查只对>35岁的患者或年轻者有系统性症状、癌症危险因素的患者有价值。