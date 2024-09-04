许多病例为自限性的、特发性的短暂的镜下血尿，暂时的镜下血尿在儿童尤其常见，大约有5%的儿童尿标本可阳性。镜下血尿有很多特定的病因（见表血尿的一些特定原因）。

最常见的特定的原因因年龄不同而异，但整体来讲，最常见的原因为：

尿路感染(UTIs)

前列腺炎

泌尿系结石（成人）

先天性或后天性解剖异常

泌尿生殖系统癌症

剧烈运动可引起短暂血尿。癌和前列腺疾病主要见于>50岁的病人，但有危险因素的年轻患者也可能出现癌。

肾小球疾病可以是任何年龄段单纯性血尿的病因。肾小球疾病可能代表一种原发性肾脏疾病（获得性或遗传性）或继发于许多原因，包括感染（例如，A组β溶血性链球菌感染）、系统性风湿性疾病（例如，系统性红斑狼疮 [SLE]、多血管炎伴肉芽肿病、免疫球蛋白A相关血管炎 [儿童过敏性紫癜]）以及血液疾病（例如，混合性冷球蛋白血症、血清病）。全球来看，IgA肾病是肾小球肾炎最常见的类型。薄基底膜病和轻度 IgA 肾病可引起孤立性血尿；然而，血尿的大多数其他肾小球原因都伴有蛋白尿。

埃及血吸虫，一种在非洲（在印度和中东一些地区，疾病严重程度可降低）可引起严重疾病的寄生性的吸虫，可以侵入泌尿系统，引起血尿。血吸虫只有曾在疫区逗留的病人才会考虑。分枝结核杆菌也可能会感染下或上尿路，引起血尿，偶尔引起尿道狭窄。

引起血尿的其他原因包括

尿路仪器或程序（如Foley导管插入术、前列腺或肾脏活检、碎石）

放射性膀胱炎

药物性出血性膀胱炎

罕见的血管病因（如肾梗死、肾静脉栓塞、肾动静脉畸形）