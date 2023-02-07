不明原因的体重下降通常需要数周或数月的时间。它可以是一个身心疾病的重要信号，并且增加了死亡风险。 致病疾病可能是显而易见的（如，因 吸收不良综合征导致的慢性腹泻）或隐匿性的（如，未确诊的癌症）。

这里讨论的重点是患者表现为体重减轻而不是将体重减轻作为一个已知慢性疾病（例如，肿瘤转移，终末期慢性阻塞性肺病[COPD]）或多或少的预期结果。

临床常认为，超过体重的5％或6个月内超过5公斤的体重减轻是严重的。然而，这种传统定义并不区分去脂体重和含脂体重，这可能会导致不同的结果。 此外，水肿（例如，在心脏衰竭 或慢性肾脏疾病）的积累临床上可严重掩盖去脂体重的下降。

由于基础疾病，除了体重减轻，患者可能有其他的症状，如食欲不振，发热，或盗汗等。根据不同的病因和严重性，营养不良的症状和体征（见维生素概述）也可以存在。

每年美国严重的不明原因体重下降的总发生率约5%。 然而，随着年龄增加发病率升高，疗养院病人中发病率可高达50％。

无意识的体重减轻的病理生理学 当卡路里的消耗大于供应（摄入和吸收）则导致体重下降。增加消耗和减少吸收的疾病能 增加 食欲。更常见的是，热量摄入不足导致体重下降的病人往往有 食欲下降。有时，多个机制参与其中。例如，癌症会降低食欲，但也通过细胞因子介导的机制增加基础热量消耗。

无意识的体重减轻的病因 许多疾病会导致不明原因的体重减轻，包括几乎所有严重的慢性疾病。然而，多数疾病在发生体重下降时已有典型的临床表现且被确诊。其它疾病更有可能表现为不明原因的体重减轻（见表非自愿体重减轻症状的原因)。 伴随 食欲增加, 不明原因体重减轻最常见的隐匿性病因是 甲状腺功能亢进

未控制的糖尿病

导致吸收不良的疾病 伴随 食欲下降, 不明原因体重减轻最常见的隐匿性病因是 精神障碍（例如沮丧)

癌症

药物不良反应

药物使用障碍 表格 表现为不明原因体重下降的一些病因 表格 表格 西药和中成药可导致体重下降 表格 在一些存在不明原因体重下降的疾病，其他症状可能更为突出，因此体重下降通常不作为主诉。示例包括： 一些吸收不良疾病：胃肠道手术和囊性纤维化

慢性炎症性疾病：严重的类风湿性关节炎

胃肠道疾病：失弛缓症、腹腔疾病、克罗恩病、慢性胰腺炎、食道阻塞性疾病、缺血性结肠炎、糖尿病性肠病、消化性溃疡、进行性系统性硬化症、溃疡性结肠炎（晚期）

严重慢性心肺疾病：慢性阻塞性肺病 (COPD)，心力衰竭（III期或IV期），限制性肺病

精神障碍（已知且控制不佳）：焦虑，双相情感障碍，抑郁症，精神分裂症

神经系统疾病：肌萎缩性侧索硬化，痴呆，多发性硬化症，重症肌无力，帕金森病，中风

社会问题：贫困，社交孤立 慢性肾脏病和心力衰竭，水肿的累积可能会掩盖去脂体重的丢失。

无意识的体重减轻的评估 评估侧重于潜在病因的发现。因为病因繁杂，评估必须是全面的。 病史 现病史 包括了体重下降的总量及持续时间等问题。体重下降的报告可能是不准确的;因此，应该寻求确切的证据，如既往病历中的体重，衣服尺寸的改变，或经由家庭成员确认。食欲，食物摄入量，吞咽，和肠道表现均应详细说明。患者应该保持良好的饮食记录以便再次评估，因为关于食物摄取量的记忆通常是不准确的。记录潜在病因非特异性症状，如乏力，倦怠，发热，盗汗。 系统回顾应完善，注意各主要器官系统的症状回溯。 既往史和社会史 可能提示一种能导致体重减轻的疾病。还需要描述使用的处方药，非处方药物，软性毒品和中成药等。 社会史可以揭示生活环境的变化，解释食物摄入量下降的原因（例如，失去亲人，失去独立或工作，失去共同的饮食习惯）。 体格检查 需要检查重要的生命体征，以发现发热，心动过速，呼吸急促和低血压。体重测量和身体质量指数(BMI)计算。肱三头肌皮褶厚度和中上臂围测量可以估计去脂体重。BMI和去脂体重的评估有助于发现随访的趋势。 一般查体应相对全面，包括心脏，肺部，腹部，头部和颈部，乳房，神经系统，直肠（包括前列腺检查和潜血试验），生殖器，肝，脾，淋巴结，关节，皮肤，情绪和情感检查等。 危险信号 发热，盗汗，全身淋巴结肿大

骨痛

呼吸困难，咳嗽，咯血

过分担心体重增加的青春期或年轻女性

烦渴、多尿

老年人头痛，收缩颌，和/或视觉障碍的老年人

Roth斑，Janeway损害，Osler 结节，线状出血，视网膜动脉栓塞 临床表现解析 表非自愿减肥中某些发现的解释中列出了一些结果的解释。异常发现提示半数或更多病人体重下降的原因，包括最终被诊断患有癌症的病人。 尽管许多慢性疾病可导致体重减轻，但临床医生不能武断地认为现有疾病即为病因。 即使现有疾病可能会导致患者病情控制不佳或恶化，病情稳定的患者突然出现体重下降不伴有疾病恶化表现提示可能出现了新发情况（例如，稳定的溃疡性结肠炎患者突然出现体重下降，可能是因为他们发展为结肠癌）。 经验与提示 表格 不明原因体重下降部分异常发现的解读 表格 检查 完善之前没有做过的年龄相关的癌症筛查(如结肠镜检查,钼靶检查)。基于病史和查体的异常发现完善怀疑疾病的其他检查。对于没有明显异常发现的患者，目前尚无广泛接受的检查指南。一种建议的方法是完善以下检查： 胸部X线检查

尿液分析

全血细胞计数（CBC）与差异计数

血沉(ESR)或c反应蛋白

HIV检测

血清生化指标（血清电解质，钙，肝肾功能检查）

促甲状腺激素(TSH)水平 根据这些检查的异常结果随后完善需要的其他检查。 如果所有的检查结果都正常，临床表现也无明显异常，不推荐大量的进一步检查（如CT，MRI）。这样的检查效率极低，并且检查偶然发现的无关结果容易产生误导，对疾病诊疗是有害的。应该指导此类患者如何保证足够的热量摄入，在大约1个月后进行包括体重测量的后续随访评估。如果病人体重持续下降，需要再次完善详细的病史及查体，因为病人可能透露出其他的重要潜在信息，继而发现新的细微的身体异常。 如果持续体重下降，且其他发现均为阴性，则需考虑进一步的检查（如CT，MRI）。

无意识的体重减轻的治疗 治疗潜在疾病。 如果导致营养不良的潜在疾病难以治疗，应该考虑营养支持疗法。一些有用的行为措施包括鼓励患者进食，协助喂养，在两餐之间和睡前提供小吃，提供喜爱且味道浓烈的食物，少食多餐。 如果行为措施无效的严重体重下降，在患者胃肠道存在功能的情况下，可以尝试肠内管饲喂养。 随后进行连续性的去脂体重测量。 食欲兴奋剂还没有被证实对延长寿命有效。

老年病学要点：非自愿减轻体重 正常的年龄相关性改变可以导致体重下降，包括如下： 食欲刺激介质（例如，食欲素，生长激素释放肽，神经肽Y）的敏感性下降，而抑制介质（例如，胆囊收缩素，血清素，促肾上腺皮质激素释放因子）的敏感性升高。

胃排空速率下降（饱腹感延长）

味觉和嗅觉灵敏度下降

肌肉质量丢失（肌肉减少症） 老年人中，多数慢性疾病可导致体重下降。随着年龄的增长，牙齿问题（如牙周炎）变得越来越常见，并可能影响营养摄入和消化。社交孤立也可导致食物摄入减少。特别是在疗养院的患者，抑郁症是一种非常普遍的因素。很难界定某一因素的具体作用，因为抑郁症，功能缺失，药物，吞咽困难，痴呆，和社交孤立等多因素之间存在交互性。 当评估老年患者的体重减轻时，一个字母D开头的潜在贡献因素列表如下： 牙列

痴呆

抑郁

腹泻

疾病（如，严重的肾脏，心脏或肺部疾病）

药物

功能障碍

味觉障碍

吞咽困难 体重下降的老年患者应该评估维生素D缺乏和维生素B12缺乏。 老年患者肠内营养很少获益，除非对于特定患者需要通过这种喂养建立向正常饮食的短期过渡。