超声测量羊水量

全面的超声检查，包括胎儿畸形的评估。

对临床上可疑的母体因素，进行针对性检查。

若临床发现子宫小于预产期，或胎动减少应怀疑羊水过少；若超声提示异常也可怀疑该诊断。然而，定性估计羊水量往往较主观。如果怀疑羊水过少，应使用羊水指数（AFI）或单个最深囊（SDP）对羊水进行定量评估。

羊水的体积无法直接测量。因此，低液体是使用以下超声检查标准之一间接定义的：

AFI ≤ 5 cm：AFI 是在子宫各象限测得的液体垂直深度之和；正常的 AFI 范围是从 > 5 厘米 到 < 24 厘米。

SDP < 2 cm： SDP是对最深的羊水袋的测量，正常的SDP是≥2至<8厘米。

在预防围产期不良后果方面，似乎AFI和SDP都不比对方优越。每种方法都有局限性： AFI常常导致对少腹水的过度诊断；SDP导致对多腹水的过度诊断(1, 2)。

明确原因 若诊断羊水过少，临床医生应排查可能的原因，包括胎膜早破等。 应进行全面的超声检查，排查胎儿畸形和任何较明显的胎盘原因（如胎盘早剥）。 如果超声检查提示胎儿畸形或异倍体等染色体异常，临床医生可以进行羊膜穿刺和胎儿染色体核型分析。 如果怀疑子宫胎盘功能不全、发现宫内生长受限，应进行脐动脉多普勒超声检查。