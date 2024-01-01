羊膜内感染是指绒毛膜、羊膜、羊水、胎盘、蜕膜、胎儿或上述部位发生感染并导致炎症。感染增加了产科合并症、胎儿和新生儿疾病的风险。症状包括发热，子宫压痛，臭性羊水或脓液自宫颈管排出，孕妇或胎儿心动过速。通过特定临床标准进行诊断，羊水分析可诊断亚临床感染。治疗包括广谱抗生素、退热药和终止妊娠。

羊膜腔感染的最常见的原因为生殖道上行性感染并且常常是多种微生物的。李斯特菌是李斯特菌病的病因之一，可导致血源性羊膜内感染。

危险因素 羊膜腔感染包括以下危险因素：

胎膜破裂时间延长（破裂至分娩间隔≥18~24小时）

未足月胎膜早破 （PROM）

早产

羊水胎粪污染

生殖道病原体的存在（例如B组链球菌）

对胎膜早破孕妇产程中反复指检

产程过长

胎儿宫内监护

并发症 羊膜腔感染与未足月胎膜早破（PROM）或早产互为因果。 胎儿或新生儿并发症可增加如下风险： 早产

Apgar评分<3

新生儿感染（如脓毒血症，肺炎，脑膜炎）

抽搐

脑瘫

死亡 母亲并发症包括增加以下风险： 菌血症

需要剖宫产

子宫收缩乏力

产后出血

盆腔脓肿

血栓栓塞

伤口并发症

胎盘早剥 败血症休克、弥散性血管内凝血和 急性呼吸窘迫综合征 也是潜在的并发症，但如果感染得到治疗则不常见。

羊膜腔感染的症状和体征 羊膜腔感染典型症状为发热。其他症状包括母亲心动过速，胎儿心动过速，子宫压痛，以及羊水发臭和/或宫颈管排出脓液。然而，感染也可能无典型的症状（如亚临床感染）。

羊膜腔感染的诊断 产妇分娩时发热，无其他可识别原因

怀疑亚临床感染时行羊水穿刺 根据临床标准，有时还根据实验室标准，怀疑和诊断羊膜内感染。诊断有 3 个类别（1)： 孤立性母体发热： 单次口腔温度≥39°C，或口温≥38~39°C，30分钟后重新测量口腔温度仍维持在38~39°C（孤立性母体发热不会自动产生感染诊断）

疑似羊膜内感染： 孕妇发热，且伴有下列一种或多种症状：孕妇白细胞 [WBC] 计数升高、胎儿心动过速或宫颈脓性分泌物

确诊羊膜内感染： 有时需要进一步检查以确认羊膜内感染 羊水检查 （革兰氏染色、培养、葡萄糖水平）或胎盘感染或炎症的组织学证据 只有一种症状或体征并不可靠，因可能存在其他的原因。例如，胎儿心动过速可能是由于其他原因造成的胎儿窘迫，如药物、可卡因或母亲甲状腺功能亢进。 亚临床感染 顽固的早产（使用宫缩抑制剂后仍持续存在）可能提示亚临床感染。如果发生未足月胎膜早破，临床医生也应考虑亚临床感染，从而决定是否应引产。 羊水穿刺及培养可帮助诊断亚临床感染。以下羊水检查结果提示感染： 革兰氏染色出现任何细菌或白细胞

葡萄糖<14mg/dL

WBC计数>30个/mcL

微量或更高的白细胞酯酶活性（用尿液试纸试剂条检测）

培养阳性 对亚临床感染的其他诊断性检测方法正在研究中。 诊断参考文献 1.American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection.Obstet Gynecol.2017 (reaffirmed 2022); 130(2):e95-e101.doi:10.1097/AOG.0000000000002236

羊膜腔感染的治疗 广谱抗生素，涵盖革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和厌氧菌

退烧药

按指示交货 治疗羊膜内感染时建议使用 疑似或确诊羊膜腔内感染

产妇仅有体温≥39°C，没有其他发热的临床危险因素。 如果产妇体温在38~39°C之间，没有发热的危险因素，可以考虑治疗。 抗生素的合理使用降低了母亲和新生儿的感染率。 一旦诊断出羊膜内感染，应立即用广谱静脉抗生素治疗并分娩（见表格 羊膜腔感染的抗生素治疗推荐方案）。 典型的产时抗生素治疗方案包括以下两者 （适用于对青霉素无过敏的患者）： 每 6 小时静脉注射 2 g 氨苄西林，并且

庆大霉素2 mg/kg IV（负荷剂量），随后1.5 mg/kg IV q8h，或庆大霉素5 mg/kg IV q24h 分娩后不应自动继续使用抗生素；无论分娩方式如何，应根据临床表现（如菌血症、长时间发热）和产后子宫内膜炎的危险因素应用抗生素。 剖宫产后患产后子宫内膜炎和盆腔感染的风险比阴道分娩更高。剖宫产后，羊膜内感染患者应额外接受一剂分娩期抗生素治疗方案加厌氧菌覆盖；脐带结扎后静脉注射克林霉素 900 毫克或甲硝唑 500 毫克。 除抗生素外，还应给予退热药物，最好在分娩前使用对乙酰氨基酚。根据胎儿监测结果，使用退热药治疗发烧可能会改善分娩时的胎儿状况（1）。 单纯羊膜腔感染很少作为剖宫产的指征。 在怀疑或确诊羊膜腔感染以及存在哪些危险因素时，通知新生儿护理团队对优化新生儿评估和治疗很重要。 治疗参考文献 1.Lieberman E, Lang J, Richardson DK, et al: Intrapartum maternal fever and neonatal outcome. Pediatrics 105(1 Pt 1):8-13, 2000.doi:10.1542/peds.105.1.8

羊膜腔感染的预防 避免或尽量减少对足月前胎膜早破孕妇进行盆腔指检可降低羊膜腔感染发生的风险。未足月PROM孕妇建议使用广谱抗生素以延长期待时间，直至分娩，同时降低新生儿病率及死亡率。 B 组普遍筛查 链球菌 所有孕妇均应在妊娠 35 至 37 周时进行筛查，筛查呈阳性的患者应在分娩期间进行抗生素预防。