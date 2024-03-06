胎膜早破（PROM）

如出现胎儿窘迫、感染、或孕龄≥34周可终止妊娠

否则则让孕妇卧床休息，严密监护，抗生素治疗，必要时使用皮质类固醇激素

美国妇产科医师学会(ACOG)提供了在特定情况下处理PROM的指南。

胎膜早破的治疗应当权衡推迟分娩造成感染的风险和立即分娩胎肺不成熟的风险。 没有绝对正确的处理方法，但通常来说，存在胎儿窘迫或感染征象时（如持续的胎儿检查结果可疑，子宫压痛和发热）应立即终止妊娠。其他情况下，如果胎肺未成熟或可自然临产（如晚期妊娠）可将分娩推迟长短不等的一段时间。

孕周≥34周时建议引产。34 周之后至 36 周的管理应个性化，并需要临床医生和患者之间进行仔细的共同决策讨论。

在不清楚何种治疗方式合适时，可行羊水检查评价胎肺成熟情况以指导治疗；可通过阴道或羊水穿刺获取标本。

期待治疗 如采用期待治疗，应限制孕妇活动，从改良的卧床休息到绝对卧床。每天必须至少监测血压、心率和体温≥3次。 给予抗生素（常采用氨苄青霉素和红霉素静脉给药48小时，此后5天口服阿莫西林和红霉素）；这些治疗可延长潜伏期，降低新生儿疾病发生的风险。 可以口服单剂量阿奇霉素 1 g 代替红霉素。 如果胎膜在妊娠 23 至 34 周之间破裂，临床医生应让孕妇 皮质类固醇 加速胎儿肺的成熟。如果出现以下所有症状，可以考虑另一个皮质激素疗程： 妊娠<34孕周。

孕妇有在7天内分娩的风险。

最后一个疗程是在≥7天前给予的。 如果孕妇有在 7 天内分娩的风险，并且之前没有使用过皮质类固醇，也应该考虑在妊娠 34 0/7 周至 36 6/7 周时使用皮质类固醇（1）。 如果有绒毛膜羊膜炎的迹象，则禁用皮质类固醇。 在孕龄<32周的患者可考虑使用硫酸镁，分娩前接触硫酸镁可能降低严重的神经功能障碍的风险（例如，因胎儿脑室内出血造成），包括新生儿脑瘫。 在足月前胎膜早破患者使用宫缩抑制剂（抑制宫缩的药物）存在争议；必须根据不同病例决定是否使用。