胎膜早破（PROM）

胎膜早破是分娩前羊水泄漏。诊断是基于临床的。当孕周≥34周或出现感染或胎儿窘迫时（无论孕周如何），应终止妊娠。
胎膜早破（premature rupture of membranes，PROM）可能在足月（≥37周）发生或更早（<37周，称为未足月胎膜早破）。
足月前胎膜早破易造成早产。
胎膜早破在任何时候都会增加以下风险：
B族链球菌及大肠杆菌是感染的常见原因。其他阴道内微生物也可能造成感染。
PROM可以增加新生儿脑室内出血的危险;后者可能导致神经发育障碍（如脑瘫）。
在胎儿可存活前（<24周）长时间胎膜早破状态增加胎儿肢体畸形（如异常关节定位）、因羊水流出造成的肺发育不良（Potter综合症）等风险。
PROM到自然临产的间隔时间（潜伏期）以及分娩与孕龄负相关。足月妊娠者，约>90%PROM后24小时内临产；孕32~34周者平均潜伏期约4天。
胎膜早破的症状和体征
除非出现并发症，胎膜早破唯一的症状是阴道液体漏出或突然涌出。
发热、大量阴道分泌物或白带恶臭、腹痛、胎儿心动过速、尤其是与母亲体温不成比例，强烈提示羊膜内感染。
胎膜早破的诊断
羊水池或羊水或可见的胎脂胎粪
羊水的检测：羊齿状结晶或硝嗪试纸（pH试纸）检测显示碱性（蓝色）
有时候经超声引导下羊膜穿刺术进行染料确认
进行无菌窥器检查以验证 PROM，估计宫颈扩张，并获取宫颈培养样本。 盆腔指诊，尤其是多次检查，增加感染的危险，最好避免，除非将马上分娩。
应评估胎位。
如果考虑亚临床羊膜腔内感染，羊水穿刺（使用无菌器械获取羊水）可证实感染存在。
如果存在以下情况之一，则假定胎膜早破诊断：
羊水似乎从宫颈口流出。
可见胎儿皮脂或胎粪。
其他精确度较低的指标包括阴道流液，在玻片上干燥后呈羊齿状改变，或使pH试纸变蓝为羊水，试纸变蓝提示为碱性，故为羊水；正常阴道液为酸性）。硝嗪测试（PH试纸检测）结果可能是假阳性，如果血液，精液，碱性消毒剂，或尿液污染标本，或者如果女人有细菌性阴道炎。超声提示羊水过少，可辅助诊断。
如果诊断存在疑问，可在超声引导下进行羊膜腔穿刺注入靛胭脂。阴道塞或会阴垫上出现蓝染液体可明确诊断。
如果胎儿可存活，常将孕妇收入院连续进行胎儿监护。
胎膜早破的治疗
如出现胎儿窘迫、感染、或孕龄≥34周可终止妊娠
否则则让孕妇卧床休息，严密监护，抗生素治疗，必要时使用皮质类固醇激素
美国妇产科医师学会(ACOG)提供了在特定情况下处理PROM的指南。
胎膜早破的治疗应当权衡推迟分娩造成感染的风险和立即分娩胎肺不成熟的风险。 没有绝对正确的处理方法，但通常来说，存在胎儿窘迫或感染征象时（如持续的胎儿检查结果可疑，子宫压痛和发热）应立即终止妊娠。其他情况下，如果胎肺未成熟或可自然临产（如晚期妊娠）可将分娩推迟长短不等的一段时间。
孕周≥34周时建议引产。34 周之后至 36 周的管理应个性化，并需要临床医生和患者之间进行仔细的共同决策讨论。
在不清楚何种治疗方式合适时，可行羊水检查评价胎肺成熟情况以指导治疗；可通过阴道或羊水穿刺获取标本。
期待治疗
如采用期待治疗，应限制孕妇活动，从改良的卧床休息到绝对卧床。每天必须至少监测血压、心率和体温≥3次。
给予抗生素（常采用氨苄青霉素和红霉素静脉给药48小时，此后5天口服阿莫西林和红霉素）；这些治疗可延长潜伏期，降低新生儿疾病发生的风险。 可以口服单剂量阿奇霉素 1 g 代替红霉素。
如果胎膜在妊娠 23 至 34 周之间破裂，临床医生应让孕妇 皮质类固醇 加速胎儿肺的成熟。如果出现以下所有症状，可以考虑另一个皮质激素疗程：
妊娠<34孕周。
孕妇有在7天内分娩的风险。
最后一个疗程是在≥7天前给予的。
如果孕妇有在 7 天内分娩的风险，并且之前没有使用过皮质类固醇，也应该考虑在妊娠 34 0/7 周至 36 6/7 周时使用皮质类固醇（1）。
如果有绒毛膜羊膜炎的迹象，则禁用皮质类固醇。
在孕龄<32周的患者可考虑使用硫酸镁，分娩前接触硫酸镁可能降低严重的神经功能障碍的风险（例如，因胎儿脑室内出血造成），包括新生儿脑瘫。
在足月前胎膜早破患者使用宫缩抑制剂（抑制宫缩的药物）存在争议；必须根据不同病例决定是否使用。
治疗参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 713 Summary: Antenatal corticosteroid therapy for fetal maturation.Obstet Gynecol 130 (2):493–494, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002231.重申2024年。
关键点
如果有阴道羊水池或胎脂或胎粪，是预测胎膜早破。
PROM的次要预测指标为羊水齿状结晶，碱性阴道液（用硝嗪纸检测）以及羊水过少。
ACOG 提供了在特定情况下管理 PROM 的指南。
如果存在胎儿异常，感染或者证据表明胎肺成熟，或者孕龄≥34周,应考虑引产。
如果不考虑分娩，那么卧床休息并家用抗生素。
如孕龄 ≥24周且< 34周(在某些情况下，< 37周)，应使用皮质类固醇促进胎肺成熟。
如果孕妇在7天内有早产风险，可以考虑从孕23周开始给予皮质类固醇激素。
如果孕龄<32周，考虑硫酸镁以降低严重的神经功能障碍的风险。