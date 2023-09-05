滋养细胞疾病是一类妊娠或近期妊娠妇女滋养细胞增生引起的疾病。表现可能包括子宫过度增大、呕吐、阴道出血和先兆子痫，这些症状通常在妊娠早期出现。诊断依据为人绒毛膜促性腺激素的beta亚单位测定、盆腔超声，确诊靠活检。通过清宫术切除肿瘤。清宫后肿瘤持续存在，需用化疗。

妊娠滋养细胞疾病包括一系列增殖性疾病，范围从非肿瘤性葡萄胎到恶性肿瘤性疾病。这些疾病起源于胚胎的滋养层，滋养层围绕着囊胚，并发展成绒毛膜和羊膜（见图妊娠约11 4/7周时的胎盘和胚胎）。

妊娠滋养细胞疾病可发生在宫内或异位妊娠期间或之后。处于生育期极端的妇女怀孕的风险增加，尤其是在 45 岁之后。在怀孕期间，疾病通常会导致自然流产、子痫或胎儿死亡。

妊娠滋养细胞疾病分为葡萄胎或妊娠滋养细胞瘤：

葡萄胎 是具有恶性倾向的良性胎盘肿瘤。它们由绒毛滋养层的增殖组成。它们进一步分为完全或部分葡萄胎。

妊娠滋养细胞肿瘤是恶性胎盘肿瘤。这些肿瘤包括葡萄胎后妊娠滋养细胞瘤变（葡萄胎妊娠后发生的妊娠滋养细胞肿瘤）、胎盘部位滋养细胞肿瘤、上皮样滋养细胞瘤、绒毛膜癌和侵袭性葡萄胎。

葡萄胎在<17岁或>35岁的曾经发生滋养细胞疾病的妇女中最常见。在美国，葡萄胎发生在 1000 到 1200 例妊娠中的 1 例和 600 例人工流产中的 1 例 (1, 2)。他们通常在怀孕的前半段被诊断出来。

葡萄胎妊娠有两种类型：

完全性葡萄胎： 胎盘组织异常，胎儿组织未形成。完全葡萄胎是二倍体。大多数是 46XX，由单个精子受精，然后复制；卵子核不存在或失活。然而，有些是分散施肥的结果，可能是 46 XY。

部分葡萄胎：部分葡萄胎妊娠可能包含正常胎盘组织和异常胎盘组织。胎儿可以发育但不能存活；流产通常发生在怀孕早期。部分葡萄胎是三倍体，由两个精子或一个二倍体精子受精产生。

大多数（> 80％）葡萄胎是良性的。在先前有部分或完全葡萄胎的患者中，后续妊娠中第二次葡萄胎的发生率为1-2%。这类患者再次妊娠时应及早作超声检查并且胎盘应送病理检查。连续葡萄胎妊娠的患者需要进行生殖系基因检测以检测 NLRP7 和 KHDC3L。

绒毛膜癌发生在 2% 到 3% 葡萄胎后，更常见于完全性葡萄胎而不是部分性葡萄胎。完全性葡萄胎后，约 15% 至 20% 的患者会接受妊娠滋养细胞肿瘤的治疗。侵袭性葡萄胎发生在15%的病例中，转移性疾病发生在5%。部分痣后，局部浸润发生率高达 3% 至 5%，转移性疾病很少见（3）。

妊娠滋养细胞肿瘤的总发病率约为妊娠的 1/40,000（4）。如果患者年龄 > 40 岁或排空前 hCG > 100,000 mIU/mL、子宫过度增大或叶黄素囊肿 > 6 cm，则发生磨牙后妊娠滋养细胞肿瘤的风险会增加。

葡萄胎 图片 CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

参考文献 1.Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS: Gestational trophoblastic disease.Lancet 376 (9742):717–729, 2010.doi: 10.1016/S0140-6736(10)60280-2 2.Lurain JR: Gestational trophoblastic disease I: Epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform mole.Am J Obstet Gynecol 203 (6):531–539, 2010.doi: 10.1016/j.ajog.2010.06.073 3.Goldstein DP, Berkowitz RS: Current management of gestational trophoblastic neoplasia.Hematol Oncol Clin North Am 26 (1):111–131, 2012.doi: 10.1016/j.hoc.2011.10.007 4.Smith HO: Gestational trophoblastic disease epidemiology and trends.Clin Obstet Gynecol (3):541–556, 2003.doi: 10.1097/00003081-200309000-00006

妊娠滋养细胞疾病的症状和体征 葡萄胎的初始表现为早孕，但孕10～16周内子宫常大于正常妊娠。通常情况下，女性怀孕检测呈阳性，阴道出血，严重恶心呕吐（妊娠剧吐），胎动和胎儿心音消失。阴道通道的葡萄状组织强烈提示该诊断。 可能会出现以下并发症： 严重出血，可能 失血性休克

子痫前期

卵巢膜叶黄素囊肿 不太常见的并发症包括子宫感染 和 败血症。 胎盘部位滋养细胞肿瘤易引起阴道流血。 绒癌通常表现为肺、肝或脑转移引起的症状。 甲状腺功能亢进在患有妊娠滋养细胞疾病的女性中比在没有妊娠期滋养细胞疾病的女性中更为常见。症状可能包括心动过速、皮肤发热、出汗、怕热和轻度震颤。 妊娠滋养细胞疾病不会影响后续生育能力，也不会在后续妊娠中导致产前或围产期并发症（如先天畸形、自然流产）。

妊娠滋养细胞疾病的诊断 血绒毛膜促性腺激素beta亚基（beta-hCG）

盆腔B超

排空子宫内容物或子宫内膜活检的病理学评估 在妊娠试验阳性以及具有以下症状之一的女性中要怀疑妊娠滋养细胞疾病： 在怀孕期间检测到意外高水平的beta-hCG（除了胎盘部位滋养细胞肿瘤和上皮样滋养细胞肿瘤，beta-hCG水平低）

子宫大小比预期大得多

第1或第2妊娠期先兆子痫的症状或体征

葡萄样组织的阴道通道

B超提示（多囊性包块，无胎儿及羊水）

不明原发性肿瘤育龄妇女的不明原因转移 磨牙后妊娠滋养细胞肿瘤最常根据 hCG 水平诊断，如果在任何妊娠后发生异常子宫出血，应排除。 经验与提示 假如怀疑妊娠滋养细胞疾病，检查包括血清beta-hCG测定，若既往没有做过，还应做盆腔超声检查。结果（例如，非常高的β-hCG水平，经典的超声检查结果）可能提示诊断，但必须通过排空的子宫内容物的病理学评估或子宫内膜活检来确认诊断。通常，侵袭性葡萄胎或绒毛膜癌患者的 beta-hCG 水平较高，而胎盘部位滋养细胞肿瘤或上皮样滋养细胞肿瘤患者的 beta-hCG 水平较低。 如果活检结果提示侵袭性疾病或葡萄胎治疗后beta-hCG比预期的还要高，提示侵袭性葡萄胎或绒癌（见下）。 如果 beta-hCG 水平 > 100,000 mIU/mL (> 100,000 IU/L)，则进行甲状腺功能测试以检查甲状腺功能亢进。 当诊断出妊娠滋养细胞肿瘤时，临床医生应检查是否有转移。应进行胸部、腹部和骨盆区域的 CT 检查。如果需要更好地显示子宫肿瘤或存在卵巢膜叶黄素囊肿，盆腔超声检查或 MRI 可能会有所帮助。其他部位的转移通常仅在建立肺转移后才会发生。 分期 在治疗妊娠滋养细胞疾病之前，应分配以下内容： 基于2000年国际妇产科联合会（FIGO）分期系统的分期（见表 妊娠滋养细胞肿瘤的FIGO解剖分期)

基于改良的世界卫生组织预后评分系统的风险评分（见表WHO转移性妊娠滋养细胞疾病评分系统)) 这两个系统都与临床结果相关，并识别有治疗失败风险的患者。 表格 FIGO妊娠滋养细胞肿瘤解剖学分期 表格

妊娠滋养细胞疾病的预后 在转移性疾病中，世界卫生组织（ WHO）的转移性妊娠滋养细胞疾病预后评分系统有助于预测预后，包括死亡风险（转移性妊娠滋养细胞疾病的WHO评分系统）。WHO 风险评分≤6 被归类为低风险，评分 > 6 被归类为高风险。 表格 转移性妊娠滋养细胞疾病WHO评分系统* 表格 提示预后不良的因素如下（参考NIH标准）： 尿hCG24小时分泌量>100,000IU

病程>4月（距前次妊娠的间隔）

脑或肝转移

疾病继发于足月妊娠后

血清hCG>40,000mIU/mL

前次化疗失败

WHO评分 > 6

关键点 如果妊娠早期子宫大小远大于预期日期的大小，如果β-hCG水平在妊娠期意外升高，如果有先兆子痫的症状或体征，或者如果超声检查结果提示妊娠滋养细胞疾病，则怀疑妊娠滋养细胞病。

测量β-hCG水平，进行盆腔超声检查，如果发现妊娠滋养细胞疾病，则通过排空子宫内容物的病理评估或子宫内膜活检来确认诊断。

清宫术清除肿瘤后根据临床标准对肿瘤分类。

如果疾病持续存在，用化疗治疗患者，并开12个月的避孕药。