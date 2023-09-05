滋养细胞疾病是一类妊娠或近期妊娠妇女滋养细胞增生引起的疾病。表现可能包括子宫过度增大、呕吐、阴道出血和先兆子痫，这些症状通常在妊娠早期出现。诊断依据为人绒毛膜促性腺激素的beta亚单位测定、盆腔超声，确诊靠活检。通过清宫术切除肿瘤。清宫后肿瘤持续存在，需用化疗。
妊娠滋养细胞疾病包括一系列增殖性疾病，范围从非肿瘤性葡萄胎到恶性肿瘤性疾病。这些疾病起源于胚胎的滋养层，滋养层围绕着囊胚，并发展成绒毛膜和羊膜（见图妊娠约11 4/7周时的胎盘和胚胎）。
妊娠滋养细胞疾病可发生在宫内或异位妊娠期间或之后。处于生育期极端的妇女怀孕的风险增加，尤其是在 45 岁之后。在怀孕期间，疾病通常会导致自然流产、子痫或胎儿死亡。
妊娠滋养细胞疾病分为葡萄胎或妊娠滋养细胞瘤：
葡萄胎是具有恶性倾向的良性胎盘肿瘤。它们由绒毛滋养层的增殖组成。它们进一步分为完全或部分葡萄胎。
妊娠滋养细胞肿瘤是恶性胎盘肿瘤。这些肿瘤包括葡萄胎后妊娠滋养细胞瘤变（葡萄胎妊娠后发生的妊娠滋养细胞肿瘤）、胎盘部位滋养细胞肿瘤、上皮样滋养细胞瘤、绒毛膜癌和侵袭性葡萄胎。
葡萄胎在<17岁或>35岁的曾经发生滋养细胞疾病的妇女中最常见。在美国，葡萄胎发生在 1000 到 1200 例妊娠中的 1 例和 600 例人工流产中的 1 例 (1, 2)。他们通常在怀孕的前半段被诊断出来。
葡萄胎妊娠有两种类型：
完全性葡萄胎：胎盘组织异常，胎儿组织未形成。完全葡萄胎是二倍体。大多数是 46XX，由单个精子受精，然后复制；卵子核不存在或失活。然而，有些是分散施肥的结果，可能是 46 XY。
部分葡萄胎：部分葡萄胎妊娠可能包含正常胎盘组织和异常胎盘组织。胎儿可以发育但不能存活；流产通常发生在怀孕早期。部分葡萄胎是三倍体，由两个精子或一个二倍体精子受精产生。
大多数（> 80％）葡萄胎是良性的。在先前有部分或完全葡萄胎的患者中，后续妊娠中第二次葡萄胎的发生率为1-2%。这类患者再次妊娠时应及早作超声检查并且胎盘应送病理检查。连续葡萄胎妊娠的患者需要进行生殖系基因检测以检测 NLRP7 和 KHDC3L。
绒毛膜癌发生在 2% 到 3% 葡萄胎后，更常见于完全性葡萄胎而不是部分性葡萄胎。完全性葡萄胎后，约 15% 至 20% 的患者会接受妊娠滋养细胞肿瘤的治疗。侵袭性葡萄胎发生在15%的病例中，转移性疾病发生在5%。部分痣后，局部浸润发生率高达 3% 至 5%，转移性疾病很少见（3）。
妊娠滋养细胞肿瘤的总发病率约为妊娠的 1/40,000（4）。如果患者年龄 > 40 岁或排空前 hCG > 100,000 mIU/mL、子宫过度增大或叶黄素囊肿 > 6 cm，则发生磨牙后妊娠滋养细胞肿瘤的风险会增加。
CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
参考文献
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3.Goldstein DP, Berkowitz RS: Current management of gestational trophoblastic neoplasia.Hematol Oncol Clin North Am 26 (1):111–131, 2012.doi: 10.1016/j.hoc.2011.10.007
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妊娠滋养细胞疾病的症状和体征
葡萄胎的初始表现为早孕，但孕10～16周内子宫常大于正常妊娠。通常情况下，女性怀孕检测呈阳性，阴道出血，严重恶心呕吐（妊娠剧吐），胎动和胎儿心音消失。阴道通道的葡萄状组织强烈提示该诊断。
可能会出现以下并发症：
胎盘部位滋养细胞肿瘤易引起阴道流血。
绒癌通常表现为肺、肝或脑转移引起的症状。
甲状腺功能亢进在患有妊娠滋养细胞疾病的女性中比在没有妊娠期滋养细胞疾病的女性中更为常见。症状可能包括心动过速、皮肤发热、出汗、怕热和轻度震颤。
妊娠滋养细胞疾病不会影响后续生育能力，也不会在后续妊娠中导致产前或围产期并发症（如先天畸形、自然流产）。
妊娠滋养细胞疾病的诊断
血绒毛膜促性腺激素beta亚基（beta-hCG）
盆腔B超
排空子宫内容物或子宫内膜活检的病理学评估
在妊娠试验阳性以及具有以下症状之一的女性中要怀疑妊娠滋养细胞疾病：
在怀孕期间检测到意外高水平的beta-hCG（除了胎盘部位滋养细胞肿瘤和上皮样滋养细胞肿瘤，beta-hCG水平低）
子宫大小比预期大得多
第1或第2妊娠期先兆子痫的症状或体征
葡萄样组织的阴道通道
B超提示（多囊性包块，无胎儿及羊水）
不明原发性肿瘤育龄妇女的不明原因转移
磨牙后妊娠滋养细胞肿瘤最常根据 hCG 水平诊断，如果在任何妊娠后发生异常子宫出血，应排除。
经验与提示
假如怀疑妊娠滋养细胞疾病，检查包括血清beta-hCG测定，若既往没有做过，还应做盆腔超声检查。结果（例如，非常高的β-hCG水平，经典的超声检查结果）可能提示诊断，但必须通过排空的子宫内容物的病理学评估或子宫内膜活检来确认诊断。通常，侵袭性葡萄胎或绒毛膜癌患者的 beta-hCG 水平较高，而胎盘部位滋养细胞肿瘤或上皮样滋养细胞肿瘤患者的 beta-hCG 水平较低。
如果活检结果提示侵袭性疾病或葡萄胎治疗后beta-hCG比预期的还要高，提示侵袭性葡萄胎或绒癌（见下）。
如果 beta-hCG 水平 > 100,000 mIU/mL (> 100,000 IU/L)，则进行甲状腺功能测试以检查甲状腺功能亢进。
当诊断出妊娠滋养细胞肿瘤时，临床医生应检查是否有转移。应进行胸部、腹部和骨盆区域的 CT 检查。如果需要更好地显示子宫肿瘤或存在卵巢膜叶黄素囊肿，盆腔超声检查或 MRI 可能会有所帮助。其他部位的转移通常仅在建立肺转移后才会发生。
分期
在治疗妊娠滋养细胞疾病之前，应分配以下内容：
基于2000年国际妇产科联合会（FIGO）分期系统的分期（见表 妊娠滋养细胞肿瘤的FIGO解剖分期)
基于改良的世界卫生组织预后评分系统的风险评分（见表WHO转移性妊娠滋养细胞疾病评分系统))
这两个系统都与临床结果相关，并识别有治疗失败风险的患者。
FIGO妊娠滋养细胞肿瘤解剖学分期
分期
描述
I
癌局限于子宫体
II
肿瘤扩散到子宫外但仍局限于生殖器结（附件，阴道，阔韧带）
III
扩散至肺部，有或无生殖道受累
IV
所有其他转移（如脑，肝，肾，胃肠道）
Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Ngan HYS, Seckl MJ, Berkowitz RS, et al: Diagnosis and management of gestational trophoblastic disease: 2021 update.Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:86–93, 2021.doi: 10.1002/ijgo.13877
妊娠滋养细胞疾病的治疗
通过抽吸刮除术或子宫切除术切除肿瘤（如果不希望生育，尤其是女性>40岁）
评估持续性病变和肿瘤播散情况
持续性病变需化疗
持续性病变治疗后避孕
(参见 National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Gestational Trophoblastic Neoplasia.)
通常，可以成功诊断和治疗任何类型的妊娠滋养细胞疾病，并且可以保留生育能力。在计划妊娠滋养细胞疾病的治疗时，应讨论保留生育能力的愿望。
葡萄胎、侵袭性葡萄胎、胎盘部位滋养细胞肿瘤和上皮样滋养细胞肿瘤可通过吸宫术清除肿瘤。或者，如果无生育要求，可行子宫切除术。
做胸部X线检查。连续测定血清β-hCG。在监测hCG的同时，建议采取有效的避孕措施。如果10周内beta-hCG还未恢复正常，疾病为持续状态。此时需作脑、胸部、腹腔、盆腔的CT检查。根据结果确定疾病为转移性或非转移性。
持续性疾病的治疗通常为化疗。如果治疗后每隔一周测一次血清beta－hCG，连续3次正常则为治疗成功。治疗后6个月应该避孕，因为怀孕后beta-hCG水平升高，难以确定治疗是否成功。一般可给予6个月的口服避孕药；或者用其他有效的避孕方法。
对于大多数类型的妊娠滋养细胞瘤，化疗是主要治疗方法。
低风险转移性疾病可以治愈，通常使用单一化疗药物(如甲氨蝶呤、放线菌素D)。多药化疗是一种可接受的替代方案。
放线菌素 D 和甲氨蝶呤都是有效的一线药物，但对于哪种药物更有效且发病率最低尚未达成共识。一项荟萃分析纳入了 1674 名低危妊娠滋养细胞肿瘤患者，并对这 2 种药物进行了比较。放线菌素 D 与较高的完全缓解相关（80.2% 对比 65.1%；比值比 2.15）。在接受放线菌素 D 治疗的患者中，恶心、呕吐和脱发更为常见，而在接受甲氨蝶呤治疗的患者中，肝脏毒性较少。1）。
这 国家综合癌症网络指南 (NCCN) 推荐多天甲氨蝶呤或甲氨蝶呤/叶酸方案。如果患者有甲氨蝶呤方案的禁忌症，推荐使用放线菌素 D 方案。在化疗期间和 hCG 水平正常化后监测血清 hCG 水平。通常会给予额外的巩固治疗周期。
子宫切除术缩短了低风险疾病患者缓解所需的化疗时间和数量。子宫切除术后，患者仍需要化疗和血清 hCG 监测。
如果治疗成功，hCG 水平应在三个治疗周期内下降 ≥ 10%。如果存在显着毒性或 hCG 水平，则需要替代治疗
不要按预期减少。
在两个周期内增加 > 10%
对于以前接受过多天甲氨蝶呤治疗的患者，推荐使用 5 天放线菌素 D。
所有患有高危妊娠滋养细胞肿瘤（WHO 风险评分 > 6）的患者均应转诊至专科医生处。 高危转移性疾病需要多药联合化疗因为如果使用单一药物，患者可能会产生耐药性。 EMA-CO 是最广泛使用的方案。它由依托泊苷、甲氨蝶呤和更生霉素 (EMA) 组成，交替使用环磷酰胺加长春新碱 (CO)。手术和/或放射治疗通常是初级治疗的一部分。
专科中心的存活率超过 86%（2)。一项荟萃分析纳入了 2276 名高危妊娠滋养细胞肿瘤患者；治疗方法包括 99.7% 的化疗、35.8% 的手术和 4.9% 的放疗。初次化疗的完全反应率为 79.7%，死亡率为 10%。最常用的化疗方案是 EMA/CO 或 EMA/EP，与其他化疗方案相比，其死亡率较低（8.1% 对比 12.4%，比值比 0.42），完全缓解的可能性更高（75.9% 对比 60.7%，比值比 0.42）。比率2.98）。研究认为，化疗（EMA/CO 或 EMA/EP）与改善预后相关。超高危、复发和足月妊娠后患病的患者死亡率较高（3）。
对初始化疗耐药的高危妊娠滋养细胞肿瘤的治疗是困难的。可供选择的方案有
EMA/EP（依托泊苷/甲氨蝶呤/放线菌素 D/依托泊苷/顺铂）
紫杉醇/依托泊苷与顺铂/依托泊苷交替使用
多天依托泊苷/顺铂方案
干细胞支持的大剂量化疗
程序性死亡受体 1 (PD-1) 几乎存在于所有妊娠滋养细胞疾病病变中。一些耐药性妊娠滋养细胞肿瘤患者已接受检查点抑制剂（pembrolizumab、avelumab）治疗，并获得了一些益处。
治愈率是
疾病进展风险和单药化疗耐药由FIGO分期系统和WHO风险评分系统决定。
如果出现以下情况之一，则妊娠滋养细胞疾病被认为是低风险的：
FIGO I期（持续升高的beta-hCG水平和/或肿瘤局限于子宫）
FIGO II 或 III 期，WHO 风险评分≤ 6
如果出现以下情况之一，则妊娠滋养细胞疾病被认为是高风险的：
FIGO II期和III期，WTO风险评分>6
FIGO IV期
在妊娠滋养细胞肿瘤缓解（hCG 水平正常化）后，应在前 3 个月内每隔 2 周测量一次 hCG 水平，然后在至少 12 个月内每隔一个月测量一次。12个月后，复发风险<1%；患有高危疾病的患者风险更高。在患有高危疾病的患者中，应在前 12 个月缓解后每隔 6 至 12 个月测量一次 hCG 水平。建议化疗期间和缓解后 12 个月口服避孕药。
治疗参考文献
1.Hao J, Zhou W, Zhang M, et al: Direct comparisons of efficacy and safety between actinomycin-D and methotrexate in women with low-risk gestational trophoblastic neoplasia: a meta-analysis of randomized and high-quality non-randomized studies. BMC Cancer 21(1):1122, 2021.2021 年 10 月 18 日发布。doi:10.1186/s12885-021-08849-7
2.Ngan HYS, Seckl MJ, Berkowitz RS, et al: Update on the diagnosis and management of gestational trophoblastic disease.Int J Gynecol Obstet 143:79–85, 2018.doi: 10.1002/ijgo.12615
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妊娠滋养细胞疾病的预后
在转移性疾病中，世界卫生组织（ WHO）的转移性妊娠滋养细胞疾病预后评分系统有助于预测预后，包括死亡风险（转移性妊娠滋养细胞疾病的WHO评分系统）。WHO 风险评分≤6 被归类为低风险，评分 > 6 被归类为高风险。
转移性妊娠滋养细胞疾病WHO评分系统*
预后因素
描述
评分†
年龄（岁）
< 40
0
≥ 40
1
前次妊娠
葡萄胎
0
流产
1
术语
2
间隔（月）‡
< 4
0
4～6
1
7–12
2
> 12
4
治疗前血清beta－hCG（IU/mL）
< 1000
0
1,000−<10,000
1
10,000−<100,000
2
≥100,000
4
最大肿瘤大小，包括子宫上的肿瘤
3−<5cm
1
≥5cm
2
转移部位
肺部
0
脾脏、肾脏
1
胃肠道
2
脑部，肝脏
4
转移数目
1−4
1
5−8
2
> 8
4
化疗失败药物的数量
1
2
≥ 2
4
*不适用于胎盘部位滋养细胞疾病或上皮样滋养细胞肿瘤。
†总分为所有预后因素分值之和：
‡指前次妊娠终止到化疗开始之间的间隔。
hCG=人绒毛膜促性腺激素
Adapted from AJCC Cancer Staging Manual, ed.8.New York, Springer, 2017.
提示预后不良的因素如下（参考NIH标准）：
尿hCG24小时分泌量>100,000IU
病程>4月（距前次妊娠的间隔）
脑或肝转移
疾病继发于足月妊娠后
血清hCG>40,000mIU/mL
前次化疗失败
WHO评分 > 6
关键点
如果妊娠早期子宫大小远大于预期日期的大小，如果β-hCG水平在妊娠期意外升高，如果有先兆子痫的症状或体征，或者如果超声检查结果提示妊娠滋养细胞疾病，则怀疑妊娠滋养细胞病。
测量β-hCG水平，进行盆腔超声检查，如果发现妊娠滋养细胞疾病，则通过排空子宫内容物的病理评估或子宫内膜活检来确认诊断。
清宫术清除肿瘤后根据临床标准对肿瘤分类。
如果疾病持续存在，用化疗治疗患者，并开12个月的避孕药。
更多信息
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National Cancer Institute: Gestational Trophoblastic Disease Treatment: This web site provides information about gestational trophoblastic disease, its classification, staging, and treatment of each type of gestational trophoblastic disease.