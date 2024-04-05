产褥期子宫内膜炎（postpartum endometritis）子宫感染，主要是由下生殖道或消化道细菌上行性感染所致。症状包括子宫压痛，腹部或盆腔疼痛，发热，全身乏力，有时可伴分泌物。诊断是基于临床的，很少需要子宫内膜培养的帮助。 治疗是应用广谱抗生素（如克林霉素联合庆大霉素）。
产后子宫内膜炎发生率主要与分娩方式有关。一项对 32,000 例分娩进行的研究显示（1)：
阴道分娩：1%（2）
择期剖宫产（分娩发动前剖宫产）: 3％
非择期剖宫产（分娩发动后剖宫产）为5%～10％
患者的特征也会影响子宫内膜炎的风险。
参考文献
1.Burrows LJ, Meyn LA, Weber AM: Maternal morbidity associated with vaginal versus cesarean delivery. Obstet Gynecol.2004;103(5 Pt 1):907-912.doi:10.1097/01.AOG.0000124568.71597.ce
2.Chaim W, Bashiri A, Bar-David J, Shoham-Vardi I, Mazor M: Prevalence and clinical significance of postpartum endometritis and wound infection. Infect Dis Obstet Gynecol.2000;8(2):77-82.doi:10.1002/(SICI)1098-0997(2000)8:2<77::AID-IDOG3>3.0.CO;2-6
产后子宫内膜炎的危险因素
产后子宫内膜炎的病理生理学
感染多为混合性感染；最常见的病原体包括以下几种：
革兰氏阳性球菌（最常见的是B型链球菌、表皮葡萄球菌，和肠球菌属）
厌氧菌（最常见的是链球菌，拟杆菌属和普雷沃氏菌属）
革兰氏阴性菌 （主要是 Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 和 Proteus mirabilis)
感染可能发生在子宫内膜 (endometritis)、子宫旁组织 (parametritis) 和/或子宫肌层 (myometritis)。
腹膜炎、盆腔脓肿、盆腔血栓性静脉炎（有致肺栓塞的危险）偶有单发或合并发生。罕有发生感染性休克及其并发症，包括死亡。A 组链球菌或 梭菌 物种感染与败血症有关。链球菌或葡萄球菌 中毒性休克综合征 可能发生。
产后子宫内膜炎的症状和体征
通常，产后子宫内膜炎的最初症状是下腹痛和子宫压痛，其次是最常见的产后24至72小时内的发烧。常见症状为寒战、头痛、倦怠和食欲减退。有时候患者仅表现为低热。
患者常表现为面色苍白、心动过速、白细胞增多、子宫大而软且有压痛。恶露可减少、过多并伴恶臭，伴或不伴出血。如累及宫旁组织，则疼痛和发热严重；子宫增大压痛，阔韧带增厚，向两旁延伸至盆壁或道格拉斯窝。
盆腔脓肿可能表现为与子宫分离并靠近子宫的可触及肿块，或发烧和腹痛，尽管标准抗生素治疗仍持续存在。
产后子宫内膜炎的诊断
病史和体格检查
常进行辅助检查以排除其他原因（如尿液分析和尿液培养）
根据临床表现，包括疼痛、压痛和产后体温>38°C可在产后24小时内进行诊断。
如患者产后24h后体温连续2天≥38°C，且无其他原因，就应怀疑存在产后子宫内膜炎。需排除其他原因引起的发热和下腹症状，如尿路感染、伤口感染、盆腔血栓性静脉炎和会阴感染等。剖宫产者子宫压痛较难与术后切口触痛相鉴别。
低热且无下腹痛的患者需要排除其他比较隐匿的感染，包括肺不张、乳房充血，乳房感染、尿路感人和下肢血栓性静脉炎等。乳腺过度充盈时，患者体温≤39°C。如果低热持续2～3天后突然升高，应考虑感染所致，而非乳房过度充盈。
通常会进行尿液分析和尿液培养以排除其他原因。
因为宫腔培养取标本时易沾染阴道和颈管菌群，不宜推荐。只有子宫内膜炎对常规抗生素方案耐药，而又排除其他明显感染因素时才进行宫腔培养。取样时，采用阴道窥器和严格的无菌措施避免阴道内容物污染，同时行厌氧和需氧培养。
血培养是常规检查，但当患者免疫功能低下、子宫内膜炎对常规抗生素治疗无效或临床发现提示败血症时，也应进行血培养。
如果充分治疗后，发热持续时间>48h（有些临床医生以72h为时间点），需考虑其他原因如盆腔脓肿和盆腔血栓性静脉炎。通常腹盆腔CT成像，对脓肿比较敏感，但只能检测到血块较大的盆腔血栓性静脉炎。如果成像显示没有异常，肝素试验通常作为血栓性静脉炎的排除诊断。治疗反应证实了诊断。
经验与提示
产后子宫内膜炎的治疗
克林霉素联合庆大霉素，可加氨苄西林
产后子宫内膜炎的治疗是采用广谱抗生素方案，在女性48小时内无发热之前给予静脉注射。
首选克林霉素900毫克每8小时一次，加庆大霉素1.5mg/kg每8小时一次，或者5mg/kg每天1次，静脉注射 (1)。如果怀疑肠道球菌感染，或者治疗后48小时无效，可加用氨苄西林1g每6小时1次。没有必要连续口服抗生素。
治疗参考文献
1.Mackeen AD, Packard RE, Ota E, Speer L: Antibiotic regimens for postpartum endometritis.Cochrane Database Syst Rev (2):CD001067, 2015.doi: 10.1002/14651858.CD001067.pub3
产后子宫内膜炎的预防
防止诱因或者把诱因降至最低是非常必要的。尽管阴道分娩难以保证无菌，但是仍要保证严格的消毒措施。
剖宫产时在术前60分钟预防性应用抗生素，可以把子宫内膜炎发病率降低3/4。
关键点
产后子宫内膜炎是剖宫产术后比较常见，特别是计划外剖宫产。
这种感染通常是多种微生物。
根据临床结果（例如，产后疼痛，宫底压痛，或不明原因的发热），使用广谱抗生素治疗。
不常规行子宫内膜培养和血培养。
对于剖宫产，手术前60分钟内给予预防性应用抗生素。