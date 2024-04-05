通常，产后子宫内膜炎的最初症状是下腹痛和子宫压痛，其次是最常见的产后24至72小时内的发烧。常见症状为寒战、头痛、倦怠和食欲减退。有时候患者仅表现为低热。

患者常表现为面色苍白、心动过速、白细胞增多、子宫大而软且有压痛。恶露可减少、过多并伴恶臭，伴或不伴出血。如累及宫旁组织，则疼痛和发热严重；子宫增大压痛，阔韧带增厚，向两旁延伸至盆壁或道格拉斯窝。

盆腔脓肿可能表现为与子宫分离并靠近子宫的可触及肿块，或发烧和腹痛，尽管标准抗生素治疗仍持续存在。