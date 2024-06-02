患者恢复意识后即应进行疼痛的控制。阿片类药物为一线用药，可以口服或静脉应用。通常采用多模式疼痛管理，包括 阿片类药物 和非阿片类镇痛药。阿片类药物应以最短时间、最低剂量使用，通常通过口服给药来缓解中度疼痛。对于剧烈疼痛，有时采用静脉注射，患者自控，按需给药（见 剂量和滴定）。如果患者没有肾功能异常和消化道出血史，定时给与非甾体抗炎药物（NSAIDS）能减轻持续性疼痛并减少阿片类药物的用量。

为了应对日益流行的 阿片类药物使用障碍，美国医疗机构已经提供了术后阿片类药物使用的共识指南 美国 和 国际医疗小组。