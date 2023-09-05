系统性红斑狼疮（SLE）

妊娠期原有SLE的病程不能预测，但是SLE可以加重，尤其是产后立即出现。 如果在SLE病情被控制至少6个月以上、药物疗法已提前调整、高血压已控制和肾功能正常的前提下，再计划妊娠，那么妊娠结局可能更好

并发症包括 (1)

胎儿生长受限

因子痫前期导致的新生儿早产

由于能通过胎盘的母源性抗体而导致的胎儿先天性心脏传导阻滞

显著的原有肾或心脏并发症会增加产妇发病率和死亡率风险。 弥漫性肾炎、高血压、或存在循环抗磷脂抗体（经常是抗心磷脂抗体或狼疮抗凝物）增加围产儿死亡率风险。 新生儿会出现贫血、血小板减少症、或白细胞减少症；当母源性抗体消失时，这些疾病在出生后的第一周就会解决。

如果怀孕前用羟氯喹，那么在整个怀孕期需要继续使用。 SLE爆发通常用低剂量泼尼松，静注甲泼尼龙，羟氯喹，和/或硫唑嘌呤治疗。 大剂量强的松和环磷酰胺提高产科风险，因此被保留用于重症狼疮并发症。