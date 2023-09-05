对于轻度高血压，应该进行保守治疗，如果需要，可以接着服用抗高血压药

首选甲基多巴、beta-受体阻滞剂或钙通道阻滞剂

避免使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂和血管紧张素II受体阻断剂（ARBs），和醛固酮拮抗剂

对于中度或重度高血压，要进行抗高血压治疗、剂量监测，如果病情恶化，可能需要根据孕龄来确定适时终止妊娠。

慢性和妊娠期高血压的治疗建议是相似的，并依赖于疾病的严重程度。 然而，慢性高血压可能会更严重。 在妊娠期高血压，血压增高往往只发生在妊娠晚期，可能不需要治疗。

妊娠期轻度至中度高血压且没有肾功能不足的治疗是有争议的；该问题在于治疗是否可以改善结局，药物治疗的风险是否能够超过不经治疗的风险。 因为子宫胎盘循环能够被最大限度地扩张并且不能自动调节，所以应用药物降低产妇血压会突然降低子宫胎盘血流量。 利尿剂降低有效产妇循环血容量；持续降低能够增加胎儿生长受限的风险。 但是，即使高血压是轻度或中度的，高血压合并肾功能不足者都必须进行治疗。

高血压是轻度的（收缩压140～159mmHg，或舒张压90～109mmHg），并且血压是不稳的，那么体力活动的减少能降低血压并改善胎儿生长，使得围产期的风险与没有高血压的女性相似。 但是，如果这些保守疗法没有降低血压，那么许多的专家建议药物治疗。 在患有轻度慢性高血压的孕妇中，将血压控制在<140/90 mm Hg的策略与降低先兆子痫和早产的发生率相关，并且不会增加出生体重小于胎龄出生的风险 (1）。 妊娠前服用甲基多巴、beta-受体阻滞剂、钙通道阻滞剂，或联合用药的女性可以继续使用这些药物。 但是，ACE抑制剂和ARB在怀孕一旦确定的时候就应该停止使用。

对于重度高血压，出现收缩压≥160mmHg，或舒张压≥110mm，药物治疗是需要的。 产妇（终末器官功能障碍或子痫前期的进展）和胎儿（早产、生长受限、死胎）的并发症风险显著性升高。 需要一些其他的降压方案。

若收缩压压>180 mmHg或舒张压>110 mmHg，需要立即进行评估病情。 有多种降压药物可供选择。 另外，大部分妊娠后期的住院 治疗也是必要的。 如果孕妇的病情恶化，可能会建议终止妊娠。

所有患有慢性高血压的女性在妊娠期间应学会自我监测血压，同时需对靶器官的损害进行评估。 在基础检验完成并在此后定期检测、评估，包括

血清肌酐，电解质和尿酸水平

肝功能检查

血小板计数

蛋白尿检查

经常眼底镜检查

如果孕妇有超过4年的高血压病史 ，那么超声心动图检查应予以考虑。 初次超声评估胎儿解剖结构之后，自孕28周开始，每月进行超声检查以监测胎儿生长; 产前检查通常在孕32周开始。 如果孕妇有其他并发症（如肾脏疾病）或胎儿出现并发症（如生长受限），可能会更早开始超声检查和产前检测以监测胎儿生长。 37~39周时可以完成分娩，但是如果发现子痫前期或胎儿生长受限，或者胎心测试不安全，则要早些分娩。

药物治疗 妊娠期高血压治疗的一线药物 甲基多巴

beta-受体阻滞剂

钙通道阻断剂 起始甲基多巴的剂量为每天2次，每次口服250mg，根据需要增加到每天总量2g，除非出现了过度嗜睡、抑郁和症状性体位性低血压，有时也需要更大的剂量。 最常用的beta--受体阻滞剂为拉贝洛尔（一种具有部分alpha1阻滞作用的beta-受体阻滞剂），其可单独使用，或当甲基多巴达到每日最大剂量时与甲基多巴联用。 拉贝洛尔的常用剂量为100 mg，每天2～3次，根据需要增加到最高剂量每日2400 mg。 beta-受体阻滞剂的不良反应包括增加胎儿生长受限、产妇能量水平降低、产妇抑郁的风险。 控释硝苯地平，一种钙通道阻滞剂，可能是首选，因为它可以每天一次给药（起始剂量30mg，每日最大剂量为120mg）；其不良反应包括头痛和胫前水肿。 噻嗪类利尿剂仅用于妊娠期间治疗慢性高血压，如果对胎儿的潜在利益超过了潜在的风险对胎儿的潜在利益。 剂量可以被调节以最小化不良影响，例如低钾血症。 妊娠期要避免以下几种类型的抗高血压药： 由于可增加胎儿泌尿系统异常的风险，而要禁忌 ACE抑制剂 。

ARB类药物 是禁忌，因为可增加胎儿肾功能不全，肺发育不良，骨骼畸形和死亡风险。

由于能造成男性胎儿女性化，所以避免使用醛固酮拮抗剂（螺内酯和依普利酮）。