噬血细胞性淋巴组织细胞增多症（HLH）是一种少见病，可在婴儿及年幼儿童中引起免疫功能障碍。尽管大多数患者不能明确原发病，但许多患者有原发性免疫性疾病。临床表现可能包括淋巴结肿大、肝脾肿大、发热及神经系统异常。通过特定的临床表现和实验室（遗传学）检查可明确诊断。常予化疗，而在难治性或有遗传因素参与致病的患者中，可进行造血干细胞移植。

(参见于组织细胞病的概述。）

噬血细胞性淋巴组织细胞增多症（HLH）较少见它主要影响<18 个月的婴儿，但可以发生在任何年龄。它涉及靶向杀伤的缺陷，以及自然杀伤细胞、细胞毒性T细胞抑制性调控作用的缺陷，从而造成细胞因子过度生成，进一步导致活化的T细胞及巨噬细胞在多器官中发生聚集。骨髓和/或脾脏的细胞可能攻击红细胞、白细胞和/或血小板。

HLH可为：

家族性的（原发性）

获得性的（继发性）

当患者满足以下标准中至少5项内容或一种已知的HLH相关基因突变，可诊断为HLH。

获得性HLH可与感染（如EB病毒、巨细胞病毒或其它微生物感染）、癌症（如白血病、淋巴瘤）、免疫疾病（如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、结节性多动脉炎、结节病、进展性系统性硬化、Sjögren综合征、Kawasaki病）相关，并可发生在肾移植或肝移植后患者中。

在家族性和后天获得性形式中，临床表现相似。

HLH的症状和体征 嗜血细胞性淋巴组织细胞增多症的症状常包括发热、肝大、脾大、皮疹、淋巴结肿大和及经系统异常（如，癫痫发作、视网膜出血、共济失调、意识改变或昏迷）。

HLH的诊断 临床和实验室诊断标准 如果存在已知致病基因的突变，或者根据HLH-2004方案（1），或符合8项诊断标准中的5项，可诊断为嗜血细胞性淋巴组织细胞增多症: 发热（最高体温 >38.5℃，持续 > 7天）

脾大（脾脏触诊肋下>3cm）

> 2系血细胞减少（血红蛋白<9g/dL[90 g/L]，中性粒细胞绝对计数<100/mcL[0.10 × 10 9 /L]，血小板<100,000/mcL [100 × 10 9 /L]）

高甘油三酯血症（快速甘油三酯 > 177 mg/dL [2.0mmol/L]或与同龄正常值相比 > 3个标准差［SD］）或低纤维蛋白原血症（纤维蛋白原<150 mg/dL [1.5g/L]或与同龄正常值相比减少 > 3个SD）

噬红细胞作用（在骨髓、脾脏或淋巴结活检样本中可见）

自然杀伤细胞活性减低或缺如

血清铁蛋白 > 500 ng/mL (> 1123.5 pmol/Lng/mL)

可溶性IL-2（CD25）水平升高（> 2400U/mL或远远高于同龄正常值） 与HLH相关的基因突变包括 PRF1

RAB27

STX11

STXBP2

UNC13D

XLP 因为有些检查还未广泛开展，且HLH较少见，通常建议患者前往专业的中心进行评估。建议进行基因检测以寻找原发性 HLH 突变以及表征免疫失调的突变。家族性和获得性形式仅通过家族史来区分。 诊断参考文献 1.Henter JI, Horne A, Aricó M, et al: HLH-2004: Diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocytic lymphohistiocytosis.Pediatr Blood Cancer 48(2):124–131, 2007.doi: 10.1002/pbc.21039

HLH的治疗 化疗、细胞因子抑制剂、免疫治疗，及有时需行造血干细胞移植。 如果怀疑嗜血细胞性淋巴组织细胞增多症，即使没有满足所有的诊断标准，也应开始治疗。患者应在儿童血液病专家和有治疗HLH经验的中心进行治疗。根据已有的危险因素，如HLH家族史、合并感染、免疫系统缺陷，给予相应的治疗。HLH的治疗可能包括细胞因子抑制剂、免疫治疗、化疗，及上述手段的相互组合，以及有时需干细胞移植。 已有报道称，继发性 HLH 患者早期开始使用阿那白滞素（IL1 拮抗剂）后有反应，可以避免强化化疗，但需要进一步研究(1)。由北美组织细胞增多症联盟 (NACHO) 赞助的临床试验正在探索用于 HLH 前期治疗的鲁索替尼（一种 JAK-STAT 通路抑制剂）。 依帕莫拉单抗（一种干扰素gamma阻断性单克隆抗体）用于难治性，复发性或进展性HLH患者或对常规疗法不耐受的患者。 治疗参考文献 1.Bami S, Vagrecha A, Soberman D, et al: The use of anakinra in the treatment of secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis.Pediatr Blood Cancer 67(11):e28581, 2020.doi: 10.1002/pbc.28581

关键点 噬血细胞性淋巴组织细胞增多症（HLH）是一种罕见病，通常发生在18个月以下的婴儿。

HLH可以是家族性的（遗传的）或获得性的。

如果患者符合8个已发布的诊断标准中的至少5个，或者有已知的与HLH相关的突变，可诊断HLH。

采用化疗、细胞因子抑制剂、免疫治疗，及有时需行造血干细胞移植。