即使手术前没有肝病，在大手术后有时也会出现轻度的肝功能障碍，这通常是由于肝脏缺血或尚不清楚的麻醉作用所致。 手术前已患有肝功能代偿良好的肝病患者（如肝功能正常的肝硬化）通常能很好地耐受手术。然而，手术可能会增加一些先前存在的肝脏疾病的严重程度；例如，剖腹手术可能会导致病毒性或酒精性肝炎患者的急性肝功能衰竭。

（参见 肝脏结构和功能 和 肝脏疾病患者的评估.)

术后黄疸 手术后黄疸的诊断需要肝脏实验室检查。症状出现的时间也可以帮助诊断。 多因素混合性高胆红素血症是术后黄疸最常见的原因。它由胆红素生成增加和肝脏清除减少所致，这最常发生于需要多次输血的大手术或创伤后。溶血、脓毒血症、血肿的重吸收和输血增加了胆红素的生成；同时，低氧血症、肝脏缺血和其他尚不清楚的因素损伤肝脏的功能。这种情况常在手术后数天内最严重。肝功能不全少见，通常高胆红素血症缓解缓慢，但是可以完全缓解。肝脏实验室检查能区分多因素引起的混合性高胆红素血症和肝炎。前者常表现为严重的高胆红素血症伴轻度的氨基转移酶和碱性磷酸酶升高。而肝炎时，氨基转移酶水平常很高。