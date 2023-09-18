看法 进行患者培训
即使手术前没有肝病，在大手术后有时也会出现轻度的肝功能障碍，这通常是由于肝脏缺血或尚不清楚的麻醉作用所致。 手术前已患有肝功能代偿良好的肝病患者（如肝功能正常的肝硬化）通常能很好地耐受手术。然而，手术可能会增加一些先前存在的肝脏疾病的严重程度；例如，剖腹手术可能会导致病毒性或酒精性肝炎患者的急性肝功能衰竭。
术后黄疸
术后肝炎
缺血性的手术后“肝炎” 是由于肝脏灌注不充分引起而不是炎症引起。原因是手术中一过性低血压或缺氧。典型的表现为氨基转移酶的水平上升很快（常>1000u/L [16.7 microkat/L]），但胆红素仅轻度升高。缺血性肝炎常在手术后数天内最严重并在数天内缓解。
氟烷（halothane）相关性肝炎是由于使用了含有氟烷或相关成分的麻醉药所致。它常在2周内出现，出现前常有发热，有时伴有皮疹和嗜酸性粒细胞增多。
现在真正的手术后肝炎很少见，过去主要是因为输血感染了丙型肝炎病毒 所致。
术后胆汁淤积
手术后胆汁淤积最常见的原因是由于腹腔内并发症引起的胆道梗阻或手术后使用药物所致。肝内胆汁淤积偶尔在大手术后出现，特别是在腹部或者心血管手术后（良性术后肝内淤胆）。发病机制不清，但常缓慢地自行缓解。偶尔，手术后胆汁淤积由急性无结石性胆囊炎或胰腺炎所致。