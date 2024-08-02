肥大细胞增多症与肥大细胞活化综合征

肥大细胞增多症是指肥大细胞增殖并浸润皮肤或其他组织和器官。肥大细胞活化综合征 肥大细胞的增加和不适当的激活，但没有克隆性增殖。症状主要是因介质释放，包括瘙痒、面部潮红，胃酸分泌过多而引起消化不良。诊断主要根据皮肤和（或）骨髓组织活检。治疗使用抗组胺药以及症状控制药物。

(参见过敏和过敏性疾病概述。）

肥大细胞增多症是一类以肥大细胞浸润皮肤和（或）其他组织为特征的疾病。因为释放肥大细胞介质而引起病理变化，这些介质包括：组胺、肝素、白三烯和许多其他的炎症介质。组胺引起许多症状，包括胃肠道症状，其他介质也起到一定作用。严重的浸润会引起器官功能障碍。介质释放的诱因可能是物理接触、运动、酒精、非甾体类抗炎药(NSAIDs）、类罂粟碱、昆虫叮咬或食物。

许多肥大细胞增多症的病因涉及肥大细胞上存在的干细胞因子受体c-kit编码基因的激活突变（D816V）。其结果是该受体自身磷酸化，导致肥大细胞增殖失去控制。

肥大细胞增多症的分类 肥大细胞增多症可以只侵犯表皮，也可以是全身性的。 皮肤型肥大细胞增多症 皮肤肥大细胞增多症主要发生在儿童。多数患者表现为色素性荨麻疹，局部或广泛分布，或者许多小型的肥大细胞聚集形成咖啡色斑丘疹。也可表现为结节性病变或斑块。少数患者表现为弥漫性肥大细胞增生病，在广泛皮肤浸润的基础上有单个的肥大细胞瘤，直径1～5cm。 儿童皮肤型的肥大细胞增多症很少会进展为全身型，但是成人则可能。 皮肤肥大细胞增多症（背面） 隐藏详情 该图像显示了特征性肥大细胞瘤。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 皮肤型肥大细胞增多症（腿） 隐藏详情 该图像显示了皮肤肥大细胞增多症的斑块样外观。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 色素性荨麻疹图片 色素性荨麻疹 病变由红棕色、不规则斑块组成，摩擦时会出现荨麻疹（Darier 征）。 By permission of the publisher.摘自 Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001. 色素性荨麻疹 （婴儿） 这里显示的婴儿有大量的丘疹结节性和色素性荨麻疹斑块病变。 © Springer Science+Business Media 色素性荨麻疹（儿童） 这张照片显示了一个学龄孩子的背部出现红褐色斑疹。 © Springer Science+Business Media 色素性荨麻疹 （腿） 此图像显示黄褐色至红褐色斑疹和色素性荨麻疹丘疹。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 色素性荨麻疹 （胸部） 色素性荨麻疹可能表现为皮肤上的红色斑块状病变。 © Springer Science+Business Media 色素性荨麻疹 病变由红棕色、不规则斑块组成，摩擦时会出现荨麻疹（Darier 征）。 By permission of the publisher.摘自 Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001. 色素性荨麻疹 （婴儿） 这里显示的婴儿有大量的丘疹结节性和色素性荨麻疹斑块病变。 © Springer Science+Business Media 色素性荨麻疹（儿童） 这张照片显示了一个学龄孩子的背部出现红褐色斑疹。 © Springer Science+Business Media 色素性荨麻疹 （腿） 此图像显示黄褐色至红褐色斑疹和色素性荨麻疹丘疹。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 色素性荨麻疹 （胸部） 色素性荨麻疹可能表现为皮肤上的红色斑块状病变。 © Springer Science+Business Media 全身型肥大细胞增多症 全身性肥大细胞增多症最常见于成年人，其特征是多灶性骨髓病变；它通常涉及其他器官，最常见的是皮肤、淋巴结、肝脏、脾脏和/或胃肠道。 全身型肥大细胞增多症可分为 缓进性的肥大细胞增多症，无器官功能障碍且预后较好

肥大细胞增多症常伴血液系统疾病（如骨髓增生性疾病、脊髓发育不良、淋巴瘤）

侵袭性肥大细胞增多症，有器官功能受损

肥大细胞白血病，骨髓中肥大细胞超过20%，无皮肤损害，有多器官衰竭，预后不良 肥大细胞活化综合征 肥大细胞活化综合征的特征是肥大细胞活化增加和不适当，释放介质，但没有肥大细胞的克隆增殖或器官浸润（1个)。 该综合征最初只有在介质释放是特发性时才被诊断出来，但后来它被扩展到包括由过敏原特异性IgE、某些药物或物理因素引发的释放。遗传原因被怀疑，但尚未得到证实。大多数病例不涉及肥大细胞的克隆增殖，而是由于肥大细胞脱颗粒的阈值较低。肥大细胞活化综合症经常与 体位性直立性心动过速综合征 (POTS) 和 埃勒斯-当洛斯综合征有关, 但其联系的性质尚不清楚。 肥大细胞活化综合征的表现通常与系统性肥大细胞增多症患者的表现相似；它们包括心动过速、晕厥、荨麻疹、潮红、恶心、呕吐和脑雾。 目前尚不清楚肥大细胞活化综合征是否会发展为全身肥大细胞增多症或其他形式的肥大细胞疾病，如果是，有多少患者会受到影响。 分类参考文献 1.Weiler CR, Austen KF, Akin C, et al: AAAAI Mast Cell Disorders Committee Work Group Report: Mast cell activation syndrome (MCAS) diagnosis and management.J Allergy Clin Immunol 144 (4):883–896, 2019.doi: 10.1016/j.jaci.2019.08.023

肥大细胞增多症的症状和体征 肥大细胞增多症皮肤受累通常表现为瘙痒，无论是单一的肥大细胞瘤还是弥漫性疾病。以下可能会加剧瘙痒： 温度变化

与衣服或其他材料接触

一些药物的使用，包括非甾体抗炎药（NSAIDs）

摄入热饮料，辛辣食物或酒精

运动 皮肤搔抓试验可在皮损周围出现荨麻疹和红斑（Darier征）；这一反应区别于皮肤划痕征，后者见于正常皮肤。 Darier征 图片 © Springer Science+Business Media 全身表现形式多样。最常见的是冲洗；最引人注目的是类过敏和过敏反应 伴有晕厥和休克。 其他症状包括消化性溃疡引起的上腹痛、恶心（因为组胺刺激胃酸产生）、呕吐、慢性腹泻、关节痛、骨痛和神经精神变化（如易怒、抑郁、情绪不稳定）。肝脾浸润可导致门静脉高压伴腹水。