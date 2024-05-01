克林霉素是林可酰胺类抗生素，主要用于抑菌。它主要与细菌核糖体的50S亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成。
药代动力学 克林霉素
克林霉素口服吸收好，也可以胃肠外给药。克林霉素可很好地扩散进入除脑脊液以外的体液中，它渗入进吞噬细胞。大多数的药物被代谢，代谢物经胆汁和尿液排泄。
克林霉素的适应症
克林霉素抗菌谱与大环内脂类红霉素相似（见表大环内酯类药物的一些临床应用），除去克林霉素
对厌氧菌（除了对拟杆菌属包括耐药性不可靠活性的菌属，包括脆弱拟杆菌 ，由于耐药性）、大多数社区获得性耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和大环内酯类耐药、克林霉素敏感肺炎链球菌引起的感染有效。
需氧革兰阴性杆菌和肠球菌对其耐药。
克林霉素通常用于治疗厌氧菌感染；然而， 克林霉素 这些生物体已经出现了耐药性，特别是革兰氏阴性厌氧菌，例如 脆弱芽孢杆菌。因为厌氧菌感染也经常伴有需氧性革兰阴性杆菌感染，所以也需要同时应用其他抗生素。克林霉素作为如下感染联合治疗药物之一：
克林霉素可用于治疗社区感染（如，皮肤及软组织感染），通常为社区相关耐甲氧西林Staphylococcus aureus（CA-MRSA），克林霉素是否有用取决于当地的耐药模式。
克林霉素被用于对克林霉素和红霉素敏感菌株。然而，一些CA-MRSA菌株对克林霉素敏感，但对红霉素耐药。这些菌株对红霉素耐药的作用机制可能为主动外排机制或红霉素诱导核糖体靶点修饰。如果是因为外排机制，这些CA-MRSA感染菌株对克林霉素敏感，但对红霉素耐药，患者可能使用克林霉素有效。然而，如果红霉素耐药原因是红霉素诱导核糖体靶点改变，患者可能不会对克林霉素治疗产生应答。因为某些突变可以在克林霉素治疗期间出现;这些突变体因为核糖体靶点结构改变，导致对克林霉素和红霉素耐药。（结构改变的方式意味着不管是否有诱导剂，如红霉素，耐药总是存在）。
红霉素因外排机制导致耐药不同于常用的双盘扩散法（D-检测法）检测的诱导核糖体靶点改变导致的耐药。在接种标准CA-MRSA菌株的琼脂平皿上放置克林霉素和红霉素纸片，两纸片标准距离，在克林霉素纸片周围出现“D”型抑菌圈，在红霉素纸片最近地方出现扁平区域提示诱导的核糖体耐药。生长抑制的区域（形如字母“D”）的克林霉素盘周围，最靠近红霉素盘出现扁平区域，表示诱导核糖体耐药。患者有中度至重度感染，检测结果为诱导核糖体-CA-MRSA菌株和D检测阳性，不宜用克林霉素进行治疗。
因为药物不易渗入大脑和脑脊液，所以克林霉素不能用来治疗中枢神经系统感染（除颅内弓形虫病外）。
克林霉素可局部外用治疗痤疮。
心导管术的禁忌证
禁用于既往有过敏反应者，慎用于既往有局限性肠炎，溃疡性结肠炎或抗生素相关性结肠炎患者。
用于 克林霉素 怀孕和哺乳期间
用克林霉素进行的动物繁殖研究尚未显示对胎儿有风险。在对孕妇的临床试验中，孕中、晚期服用克林霉素与出生缺陷发生率增加无关。如果有医学上的需要，可在怀孕期间使用克林霉素。
克林霉素可进入母乳。哺乳期间不建议使用。
克林霉素的治疗副作用
克林霉素的主要不良反应是
j梭状芽孢杆菌（原梭菌属）艰难-相关性腹泻（伪膜性肠炎）
克林霉素与 艰难梭菌结肠炎的相关性比任何其他抗生素都要高，并且对这种不良反应有黑框警告。艰难梭菌– 接触克林霉素后发生相关腹泻的可能性是未接触抗生素后的 20 倍左右 (1)，而其他抗生素，包括氟喹诺酮类和头孢菌素类，发生相关腹泻的几率大约高 5～10 倍 艰难梭菌 与没有抗生素相比 (2)。
过敏反应也可以发生。最常见的不良反应是轻度至中度斑丘疹，但也有严重的皮肤反应，包括中毒性表皮坏死松解症。
克林霉素可能会延长 QT 间期，尤其是在具有多种 QT 延长危险因素的患者中。
如果不用水吞下，克林霉素可能引起食管炎。
不良反应参考
1.Brown KA, Khanafer N, Daneman N, Fisman DN.Meta-analysis of antibiotics and the risk of community-associated Clostridium difficile infection. Antimicrob Agents Chemother.2013;57(5):2326-2332.doi:10.1128/AAC.02176-12
2.Miller AC, Arakkal AT, Sewell DK, et al.Comparison of Different Antibiotics and the Risk for Community-Associated Clostridioides difficile Infection: A Case-Control Study. Open Forum Infect Dis.2023;10(8):ofad413.2023 年 8 月 5 日发布。doi:10.1093/ofid/ofad413
克林霉素的给药注意事项
肾功能衰竭患者剂量不需要调整。 克林霉素每隔6至8小时给药一次。