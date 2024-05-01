克林霉素抗菌谱与大环内脂类红霉素相似（见表大环内酯类药物的一些临床应用），除去克林霉素

对厌氧菌（除了对 拟杆菌属 包括耐药性不可靠活性的菌属，包括 脆弱拟杆菌 ，由于耐药性）、大多数社区获得性耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌 和大环内酯类耐药、克林霉素敏感 肺炎链球菌 引起的感染有效。

对支原体、衣原体、Chlamydophila 属和军团菌的抗菌活性不确定。

需氧革兰阴性杆菌和肠球菌对其耐药。

克林霉素通常用于治疗厌氧菌感染；然而， 克林霉素 这些生物体已经出现了耐药性，特别是革兰氏阴性厌氧菌，例如 脆弱芽孢杆菌。因为厌氧菌感染也经常伴有需氧性革兰阴性杆菌感染，所以也需要同时应用其他抗生素。克林霉素作为如下感染联合治疗药物之一：

用青霉素治疗产毒性链球菌引起的感染（因为克林霉素能减少微生物毒素的产生）

与乙胺嘧啶 脑弓形体病

用奎宁治疗巴贝斯虫病 或者 恶性疟

用伯氨喹 耶氏肺孢子菌肺炎

克林霉素可用于治疗社区感染（如，皮肤及软组织感染），通常为社区相关耐甲氧西林Staphylococcus aureus（CA-MRSA），克林霉素是否有用取决于当地的耐药模式。

克林霉素被用于对克林霉素和红霉素敏感菌株。然而，一些CA-MRSA菌株对克林霉素敏感，但对红霉素耐药。这些菌株对红霉素耐药的作用机制可能为主动外排机制或红霉素诱导核糖体靶点修饰。如果是因为外排机制，这些CA-MRSA感染菌株对克林霉素敏感，但对红霉素耐药，患者可能使用克林霉素有效。然而，如果红霉素耐药原因是红霉素诱导核糖体靶点改变，患者可能不会对克林霉素治疗产生应答。因为某些突变可以在克林霉素治疗期间出现;这些突变体因为核糖体靶点结构改变，导致对克林霉素和红霉素耐药。（结构改变的方式意味着不管是否有诱导剂，如红霉素，耐药总是存在）。

红霉素因外排机制导致耐药不同于常用的双盘扩散法（D-检测法）检测的诱导核糖体靶点改变导致的耐药。在接种标准CA-MRSA菌株的琼脂平皿上放置克林霉素和红霉素纸片，两纸片标准距离，在克林霉素纸片周围出现“D”型抑菌圈，在红霉素纸片最近地方出现扁平区域提示诱导的核糖体耐药。生长抑制的区域（形如字母“D”）的克林霉素盘周围，最靠近红霉素盘出现扁平区域，表示诱导核糖体耐药。患者有中度至重度感染，检测结果为诱导核糖体-CA-MRSA菌株和D检测阳性，不宜用克林霉素进行治疗。

因为药物不易渗入大脑和脑脊液，所以克林霉素不能用来治疗中枢神经系统感染（除颅内弓形虫病外）。

克林霉素可局部外用治疗痤疮。