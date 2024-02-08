隐匿性菌血症和发热在婴儿和幼儿中没有明显的来源

在结合疫苗之前的时代，约3至5％的3至36个月发热（体温>38,5°C）且没有局部异常（即无发热的发热）的儿童有隐匿性菌血症。 相比之下，> 36个月的儿童菌血症几乎总是看起来病态，并有可识别的（即，非隐匿）感染的局灶。在常规结合免疫接种之前，大多数（80%）隐性菌血症是由肺炎链球菌引起。较低的百分比（10％）是由流感嗜血杆菌b型引起的，而脑膜炎奈瑟氏菌所致的百分比更低（5％）。

目前在美国和欧洲，婴儿常规接种多糖结合疫苗抗肺炎链球菌和流感嗜血杆菌b型流感消除了> 99%的b型流感嗜血杆菌感染，并大大减少了≥70%(总体)和≥90%(疫苗型)的侵袭性肺炎链球菌感染。因此，在这个年龄组中，隐匿性菌血症已经变得罕见，除了未免疫或未免疫的儿童和具有免疫缺陷的儿童。

即使感染率有所下降，对于无明显来源发烧或有隐匿性菌血症的幼儿来说，侵袭性细菌感染 (IBI) 的风险仍然令人担忧（1）。IBI 通常定义为 脓毒症， 脑膜炎， 和 泌尿道感染 （UTI），还包括 化脓性关节炎 和 骨髓炎。在一项前瞻性研究中，203 名既往健康的 3 至 24 个月大的儿童出现不明来源的高烧（≥ 40.5° C），其中 99% 至少接种过 1 剂肺炎球菌结合疫苗，3% 被诊断为菌血症，12% 患有尿路感染或肺炎（1）。这种感染可以通过菌血症的早期鉴定和治疗而最小化。进展为严重的局灶性疾病的可能性取决于原因：对由流感嗜血杆菌b型引起的菌血症为7至25％，对肺炎链球菌引起的菌血症为4至6％。