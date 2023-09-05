侵袭性感染通常由吸入孢子所致，孢子偶尔也可直接从受损的皮肤侵入人体而致病。

曲霉病的主要危险因素包括

持续的中性粒细胞减少（一般> 7天）

长疗程大剂量皮质类固醇治疗

器官移植（特别是骨髓移植伴有移植物抗宿主病【GVHD】）

遗传性中性粒细胞功能障碍如慢性肉芽肿性疾病等

Aspergillus曲菌易于感染开放的空腔如肺部疾病（如支气管扩张、肿瘤以及结核）导致的肺空洞、鼻窦或外耳道（耳真菌病）。这些部位的感染主要引起局部侵袭性破坏性病变，尽管也可引起系统性感染，尤其在有中性粒细胞减少、使用皮质类固醇的免疫缺陷患者中。曲霉病也可能发生在艾滋病毒感染者/艾滋病患者中。

A. fumigatus 是侵袭性肺病的最常见病因。

过敏性支气管肺曲霉菌病 是对的一种过敏反应A. fumigatus ，导致与真菌组织侵袭无关的肺部炎症。

局部感染通常位于肺部，有时可形成真菌球（曲菌球），曲菌球是由杂乱菌丝生长形成的特征性团块，伴有纤维蛋白渗出和少量的炎性细胞浸润，通常被纤维组织包被。有时在空腔周围有组织侵入，但通常真菌只存在空腔内而没有明显的局部侵入。

侵袭性曲霉病偶尔可形成慢性病变，尤其在长期服用激素的患者以及慢性肉芽肿疾病患者中更易形成慢性病变，后者的特点是存在遗传性吞噬细胞缺陷。

Aspergillus曲菌也可在眼外伤或手术后引起眼内炎，或通过血液途径播散至眼而引起眼内炎，也可引起心血管植入术后感染。

原发性浅部曲霉病并不常见，但可发生在烧伤、封闭的敷料下、角膜外伤后（角膜炎）、或鼻窦、口腔、鼻及耳道。