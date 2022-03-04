变应性支气管肺曲菌病（ABPA）

变应性支气管肺曲菌病（allergic bronchopulmonary aspergillosis，ABPA）是一种对 Aspergillus 属( 主要是 A. fumigatus)的高敏反应，几乎只出现在哮喘病人，更少出现在囊性纤维化病人中。对 Aspergillus 抗原的免疫反应引起气道阻塞，如不治疗，可引起支气管扩张和肺纤维化。症状和体征除哮喘表现外，还有排痰性咳嗽，偶有发热和食欲减退。依据病史和影像学检查可疑诊，确诊通过 Aspergillus皮肤试验、IgE测定、血清沉淀素和A. fumigatus特异性抗体检测。用糖皮质激素治疗，对顽固难治性疾病，可用伊曲康唑。
当哮喘或囊性纤维化患者的气道被曲霉菌种（土壤中普遍存在的真菌）定植时，就会发生过敏性支气管肺曲霉病。
病理生理
因未知原因，曲霉菌定植会产生强烈的抗体（IgE和IgG）和细胞介导的免疫反应（Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ型超敏反应）（对曲菌Aspergillus抗原），导致频繁 哮喘急性反作。随后，免疫反应伴真菌直接毒性作用致气道扩张损伤，最后发展为支气管扩张和纤维化。组织学表现以气道黏液栓为特征，嗜酸粒细胞性肺炎，肺泡间隔浆细胞和单核细胞浸润，支气管黏液腺体和杯状细胞数量增加。
极少数情况下，在无潜在哮喘或囊性纤维化时其他真菌如 Penicillium、Candida、Curvularia, Helminthosporium,和Drechslera 等，可引起相同的症状称为变应性支气管肺真菌病。
Aspergillus出现在管腔内的曲霉菌并无侵袭性。因此，ABPA必须区别于
侵袭性曲霉病，后者常发生于免疫缺陷患者
曲霉肿是已确定存在空洞性病变或囊性气腔的患者体内Aspergillus的菌落集合
Aspergillus肺炎是一种罕见的疾病，常见于长期服用低剂量泼尼松的患者（如 慢性阻塞性肺疾病患者)
虽然区别很明显，但有重叠综合征的报道。
症状和体征
诊断
哮喘病史
胸片或高分辨CT
Aspergillus 抗原皮试试验
Aspergillus血清曲霉菌沉淀素
痰培养Aspergillus （或其他罕见真菌）阳性
IgE水平
血嗜酸性粒细胞计数
哮喘或囊性纤维化患者反复发作，X线胸片中出现游走性或不易吸收的浸润影（常由于痰栓和支气管阻塞导致肺不张）及 支气管扩张 的影像学特征，痰培养烟曲霉菌为阳性，或外周血嗜酸性粒细胞明显增多时应怀疑此诊断。
By permission of the publisher.摘自 Groll A, Walsh T.In Atlas of Infectious Diseases: Fungal Infections.Edited by GL Mandell and RD Diamond.Philadelphia, Current Medicine, 2000.
By permission of the publisher.摘自Coakley R, Boucher R, Fiel S, et al.In Bone's Atlas of Pulmonary and Critical Care Medicine.Edited by J Crapo.Philadelphia, Current Medicine, 2005.
已提出一些诊断标准（见表 变应性支气管肺曲霉病的诊断标准），但在实际操作中不是所有标准都用于每一个病例的评估。
当临床出现疑诊患者，用 曲霉菌抗原行皮肤点刺试验是最好的第一步，但对曲霉菌沉淀的血清学检查可能是一种更实用的初步检查。由于高达25％无变应性支气管肺曲菌病的哮喘病人皮试也呈阳性，因此出现速发风团及潮红应答后应快速进行血清IgE和曲霉菌沉淀素测定。IgE>1000ng/mL（＞417IU/mL）和沉淀素阳性提示诊断，可通过特异性Aspergillus抗体测定确诊（虽然高达10％无ABPA哮喘病人也有血清沉淀素）。当怀疑ABPA时， A. fumigatus特异性IgG和IgE抗体的浓度至少是无ABPA患者的两倍，才能确诊。
痰培养和支气管镜下取样培养的Aspergillus对ABPA的诊断敏感性和特异性低，因此不作为诊断标准。
如 测试结果有分歧， 比如血清IgE水平升高而特异性 A. fumigatus抗体阴性时，可重复试验以及随访病人以最终确诊或排除诊 断。
变应性支气管肺曲菌病诊断标准
主要标准
其他标准
*如果患者符合所有其他诊断标准，可能会更低
Adapted from Agarwal R, Chakrabarti A, Shah A, et al: Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review of literature and proposal of new diagnostic and classification criteria.Clin Exp Allergy 43:850, 2013.
治疗
泼尼松
有时用抗真菌药物
根据疾病分期进行治疗(见表 变应性支气管肺曲菌病的分期）
Ⅰ期给予泼尼松0.5～0.75mg/kg口服，每日1次，2～4周后逐渐减量，疗程4-6个月。每三个月检查一次X线胸片、血嗜酸性粒细胞和IgE水平来评估改善情况，以浸润吸收、嗜酸性粒细胞减少≥50%、IgE降低33％为好转。Ⅱ期病人只需每年监测一次。
Ⅱ期病人复发（Ⅲ期）可再次试用泼尼松。泼尼松无效的Ⅰ期或Ⅲ期病人（Ⅳ期）适用抗真菌治疗。伊曲康唑200mg，每日2次，口服16周，作为泼尼松替代药物并具糖皮质激素减量作用此外，合并数据还涉及使用奥马珠单抗等生物疗法作为类固醇备用药。V 期患者的症状和并发症通常采用支持性治疗。
伊曲康唑治疗时需监测药物浓度和血清中转氨酶、甘油三酯及钾离子浓度。
变应性支气管肺曲菌病分级*
分期
描述
标准
I
急性
出现所有诊断标准
II
缓解期
症状缓解>6个月
III
复发期
≥ 1诊断标准再次出现
IV
难治期
糖皮质激素依赖或难治性
V
纤维化期
弥散性纤维化和支气管扩张
*各期不是连续性地进展。
所有患者的潜在性哮喘或囊性纤维化要给予最佳治疗。另外，长期应用糖皮质激素病人要监测并发症，如白内障、糖尿病、骨质疏松症，为防止骨质丢失和肺部Pneumocystis jirovecii感染应尽可能给予预防治疗。
关键点
如果哮喘或囊性纤维化患者出现原因不明的频繁发作，胸片检查发现游走或不缓解的浸润，影像学检查有支气管扩张的表现，有持续性血嗜酸细胞，或者如果痰培养示 Aspergillus时，则考虑为ABPA。
开始使用 Aspergillus抗原做皮肤点刺试验，血清学检测通常紧随其后。
初期治疗使用强的松。
如果使用了强的松后ABPA仍然持续存在，用抗真菌药如伊曲康唑治疗。