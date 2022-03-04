变应性支气管肺曲菌病（ABPA）

哮喘病史

胸片或高分辨CT

Aspergillus 抗原皮试试验

Aspergillus 血清曲霉菌沉淀素

痰培养 Aspergillus （或其他罕见真菌）阳性

IgE水平

血嗜酸性粒细胞计数

哮喘或囊性纤维化患者反复发作，X线胸片中出现游走性或不易吸收的浸润影（常由于痰栓和支气管阻塞导致肺不张）及 支气管扩张 的影像学特征，痰培养烟曲霉菌为阳性，或外周血嗜酸性粒细胞明显增多时应怀疑此诊断。

变应性支气管肺曲霉病 图片 By permission of the publisher.摘自 Groll A, Walsh T.In Atlas of Infectious Diseases: Fungal Infections.Edited by GL Mandell and RD Diamond.Philadelphia, Current Medicine, 2000.

变态反应性支气管肺曲菌病（Bronchiectasis） 图片 By permission of the publisher.摘自Coakley R, Boucher R, Fiel S, et al.In Bone's Atlas of Pulmonary and Critical Care Medicine.Edited by J Crapo.Philadelphia, Current Medicine, 2005.

已提出一些诊断标准（见表 变应性支气管肺曲霉病的诊断标准），但在实际操作中不是所有标准都用于每一个病例的评估。

当临床出现疑诊患者，用 曲霉菌抗原行皮肤点刺试验是最好的第一步，但对曲霉菌沉淀的血清学检查可能是一种更实用的初步检查。由于高达25％无变应性支气管肺曲菌病的哮喘病人皮试也呈阳性，因此出现速发风团及潮红应答后应快速进行血清IgE和曲霉菌沉淀素测定。IgE>1000ng/mL（＞417IU/mL）和沉淀素阳性提示诊断，可通过特异性Aspergillus抗体测定确诊（虽然高达10％无ABPA哮喘病人也有血清沉淀素）。当怀疑ABPA时， A. fumigatus特异性IgG和IgE抗体的浓度至少是无ABPA患者的两倍，才能确诊。

痰培养和支气管镜下取样培养的Aspergillus对ABPA的诊断敏感性和特异性低，因此不作为诊断标准。

如 测试结果有分歧， 比如血清IgE水平升高而特异性 A. fumigatus抗体阴性时，可重复试验以及随访病人以最终确诊或排除诊 断。