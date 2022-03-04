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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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变应性支气管肺曲菌病（ABPA）

作者：Victor E. Ortega, MD, PhD, Mayo Clinic;
Manuel Izquierdo, DO, Wake Forest Baptist Health
已审核/已修订 3月 2022
看法 进行患者培训

变应性支气管肺曲菌病（allergic bronchopulmonary aspergillosis，ABPA）是一种对 Aspergillus 属( 主要是 A. fumigatus)的高敏反应，几乎只出现在哮喘病人，更少出现在囊性纤维化病人中。对 Aspergillus 抗原的免疫反应引起气道阻塞，如不治疗，可引起支气管扩张和肺纤维化。症状和体征除哮喘表现外，还有排痰性咳嗽，偶有发热和食欲减退。依据病史和影像学检查可疑诊，确诊通过 Aspergillus皮肤试验、IgE测定、血清沉淀素和A. fumigatus特异性抗体检测。用糖皮质激素治疗，对顽固难治性疾病，可用伊曲康唑。

哮喘囊性纤维化患者的气道被曲霉菌种（土壤中普遍存在的真菌）定植时，就会发生过敏性支气管肺曲霉病。

病理生理

因未知原因，曲霉菌定植会产生强烈的抗体（IgE和IgG）和细胞介导的免疫反应（Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ型超敏反应）（对曲菌Aspergillus抗原），导致频繁 哮喘急性反作。随后，免疫反应伴真菌直接毒性作用致气道扩张损伤，最后发展为支气管扩张和纤维化。组织学表现以气道黏液栓为特征，嗜酸粒细胞性肺炎，肺泡间隔浆细胞和单核细胞浸润，支气管黏液腺体和杯状细胞数量增加。

极少数情况下，在无潜在哮喘或囊性纤维化时其他真菌如 PenicilliumCandidaCurvularia, Helminthosporium,和Drechslera 等，可引起相同的症状称为变应性支气管肺真菌病。

Aspergillus出现在管腔内的曲霉菌并无侵袭性。因此，ABPA必须区别于

  • 侵袭性曲霉病，后者常发生于免疫缺陷患者

  • 曲霉肿是已确定存在空洞性病变或囊性气腔的患者体内Aspergillus的菌落集合

  • Aspergillus肺炎是一种罕见的疾病，常见于长期服用低剂量泼尼松的患者（如 慢性阻塞性肺疾病患者)

虽然区别很明显，但有重叠综合征的报道。

症状和体征

症状与哮喘肺囊性纤维化加重的症状一样，另外排痰性咳嗽，痰中可含深绿色或褐色栓子，偶有咯血。病情严重者可出现发热、头痛和食欲缺乏等常见的全身症状。体征表现为气道阻塞，尤其是哮鸣音和呼气时间延长，要注意与哮喘急性反作相鉴别。

诊断

  • 哮喘病史

  • 胸片或高分辨CT

  • Aspergillus 抗原皮试试验

  • Aspergillus血清曲霉菌沉淀素

  • 痰培养Aspergillus （或其他罕见真菌）阳性

  • IgE水平

  • 血嗜酸性粒细胞计数

哮喘或囊性纤维化患者反复发作，X线胸片中出现游走性或不易吸收的浸润影（常由于痰栓和支气管阻塞导致肺不张）及 支气管扩张 的影像学特征，痰培养烟曲霉菌为阳性，或外周血嗜酸性粒细胞明显增多时应怀疑此诊断。

已提出一些诊断标准（见表 变应性支气管肺曲霉病的诊断标准），但在实际操作中不是所有标准都用于每一个病例的评估。

当临床出现疑诊患者，用 曲霉菌抗原行皮肤点刺试验是最好的第一步，但对曲霉菌沉淀的血清学检查可能是一种更实用的初步检查。由于高达25％无变应性支气管肺曲菌病的哮喘病人皮试也呈阳性，因此出现速发风团及潮红应答后应快速进行血清IgE和曲霉菌沉淀素测定。IgE>1000ng/mL（＞417IU/mL）和沉淀素阳性提示诊断，可通过特异性Aspergillus抗体测定确诊（虽然高达10％无ABPA哮喘病人也有血清沉淀素）。当怀疑ABPA时， A. fumigatus特异性IgG和IgE抗体的浓度至少是无ABPA患者的两倍，才能确诊。

痰培养和支气管镜下取样培养的Aspergillus对ABPA的诊断敏感性和特异性低，因此不作为诊断标准。

如 测试结果有分歧， 比如血清IgE水平升高而特异性 A. fumigatus抗体阴性时，可重复试验以及随访病人以最终确诊或排除诊 断。

表格
表格

变应性支气管肺曲菌病诊断标准

主要标准

  • 哮喘或囊性纤维化

  • Aspergillus特异性IgE升高或Aspergillus抗原皮试阳性

  • 血清IgE升高（>1000ng/mL或 > 417 IU/mL）*

其他标准

  • 用免疫分析法测定A. fumigatus血清沉淀素或血清Aspergillus IgG升高。

  • 符合过敏性支气管肺曲霉病的放射影像学肺部混浊

  • 使用糖皮质激素前，既往或目前血嗜酸性粒细胞（> 500个细胞/mcL[> 0.5 × 109/L]）

*如果患者符合所有其他诊断标准，可能会更低

Adapted from Agarwal R, Chakrabarti A, Shah A, et al: Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review of literature and proposal of new diagnostic and classification criteria.Clin Exp Allergy 43:850, 2013.

治疗

  • 泼尼松

  • 有时用抗真菌药物

根据疾病分期进行治疗(见表 变应性支气管肺曲菌病的分期

Ⅰ期给予泼尼松0.5～0.75mg/kg口服，每日1次，2～4周后逐渐减量，疗程4-6个月。每三个月检查一次X线胸片、血嗜酸性粒细胞和IgE水平来评估改善情况，以浸润吸收、嗜酸性粒细胞减少50%、IgE降低33％为好转。Ⅱ期病人只需每年监测一次。

Ⅱ期病人复发（Ⅲ期）可再次试用泼尼松。泼尼松无效的Ⅰ期或Ⅲ期病人（Ⅳ期）适用抗真菌治疗。伊曲康唑200mg，每日2次，口服16周，作为泼尼松替代药物并具糖皮质激素减量作用此外，合并数据还涉及使用奥马珠单抗等生物疗法作为类固醇备用药。V 期患者的症状和并发症通常采用支持性治疗。

伊曲康唑治疗时需监测药物浓度和血清中转氨酶、甘油三酯及钾离子浓度。

表格
表格

变应性支气管肺曲菌病分级*

分期

描述

标准

I

急性

出现所有诊断标准

II

缓解期

症状缓解>6个月

III

复发期

1诊断标准再次出现

IV

难治期

糖皮质激素依赖或难治性

V

纤维化期

弥散性纤维化和支气管扩张

*各期不是连续性地进展。

所有患者的潜在性哮喘或囊性纤维化要给予最佳治疗。另外，长期应用糖皮质激素病人要监测并发症，如白内障糖尿病骨质疏松症，为防止骨质丢失和肺部Pneumocystis jirovecii感染应尽可能给予预防治疗。

关键点

  • 如果哮喘或囊性纤维化患者出现原因不明的频繁发作，胸片检查发现游走或不缓解的浸润，影像学检查有支气管扩张的表现，有持续性血嗜酸细胞，或者如果痰培养示 Aspergillus时，则考虑为ABPA。

  • 开始使用 Aspergillus抗原做皮肤点刺试验，血清学检测通常紧随其后。

  • 初期治疗使用强的松。

  • 如果使用了强的松后ABPA仍然持续存在，用抗真菌药如伊曲康唑治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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