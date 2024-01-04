急性肾小管间质性肾炎（ATIN）是在数周至数月内进展的，影响肾间质的与炎症浸润和水肿相关的疾病。超过95％的病例是由感染或药物过敏反应所导致的

ATIN可导致急性肾损伤；严重的病例、延迟治疗或持续性使用不良药物可导致永久性损伤和慢性肾脏病。

肾-眼综合征、急性肾小管间质性肾炎加葡萄膜炎也可发生，是特发性的。