类圆线虫病是 Strongyloides stercoralis粪类圆线虫感染所致。 结果包括腹痛和腹泻、皮疹、肺部症状（包括咳嗽和喘息）和嗜酸性粒细胞增多。 诊断主要通过在粪便或小肠内容物或偶尔在痰液中发现幼虫或在血液中检测到抗体。治疗药物包括伊维菌素或阿苯达唑。

（参见寄生虫感染。）

类圆线虫病是主要的土壤传播寄生虫病之一。全球约3亿--10亿人感染。类圆线虫病流行于整个热带和亚热带，包括美国南部的农村地区，裸露的皮肤接触受粪便污染的土壤感染幼虫。S. stercoralis 具有在土壤和人体肠道中发育至成年的独特能力。此外，与其他土壤传播的蛔虫不同， S. stercoralis 能够发生自身感染，这可能导致持续数十年的慢性疾病，或者在服用皮质类固醇或其他免疫抑制药物的人或身体受损的人中引起严重的过度感染 Th2 型细胞介导的免疫，特别是那些感染了人类 T 淋巴细胞病毒 1 (HTLV-1) 的免疫受损者。

在过度感染期间，大量幼虫进入血液、肺、中枢神经系统和其他器官。多种微生物菌血症和脑膜炎可由于肠黏膜破坏和入侵幼虫表面存在细菌而发生。

严肃的 S. stercoralis 实体器官移植受者中发生过感染，包括既往存在亚临床感染的受者，以及从无症状但受感染的供体接受器官的受者(1)。

Strongyloides fülleborni福氏类圆线虫主要感染灵长类和狒狒，在人类可导致自限性感染。

参考文献 1.Abanyie FA, Gray EB, Delli Carpini KW, et al: Donor-derived Strongyloides stercoralis infection in solid organ transplant recipients in the United States, 2009–2013.Am J Transplant 15 (5):1369–1375, 2015.doi: 10.1111/ajt.13137

类圆线虫病的病理生理 Strongyloides成虫生活在十二指肠和空肠的黏膜及黏膜下。排出的虫卵在肠腔中孵化并释放出杆状蚴。大多数蚴虫通过粪便排出。数天后在土壤内转化为感染性丝状蚴。和钩虫一样，Strongyloides类圆线虫的蚴虫钻入人体的皮肤，通过血液循环移行到肺，穿过肺毛细血管，上行到呼吸道然后被咽下并到达肠道，约2周可在肠道内成熟。土壤中没能接触到人体的幼虫可长成为自由生长的成虫并可在它们的幼虫再次侵入人体宿主前产生许多后代。 Strongyloides 粪类圆线虫生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria. 自身感染 一些杆状蚴可在小肠内转化为感染形丝状蚴并立即重新进入肠壁，这是一种缩短了的生活周期（体内自体感染）。 丝状蚴有时可通过粪便排出，如果粪便污染了皮肤(如臀部或大腿)，幼虫可以通过皮肤再次进入到人体（体外自体感染）。 自体再感染可以解释为什么类圆线虫病可持续几十年，也可以解释在高度感染综合征和播散性类圆线虫病中极高的蠕虫负荷。 重复感染综合征和播散性类圆线虫病 超感染综合征可由新近Strongyloides类圆线虫感染或以前无症状感染的重新激活导致。 在这些病例中可导致多个器官的播散性疾病，而这些器官通常并不是寄生虫正常生活周期的一部分（如中枢神经系统[CNS]、皮肤、肝脏、心脏）。过度感染通常发生在Th2型细胞介导的免疫力受损的人群中，包括那些服用皮质类固醇或免疫抑制生物制剂、接受实体器官或造血干细胞移植的免疫抑制治疗或感染人类T淋巴细胞病毒1（HTLV-1）的人。重复感染也与酗酒和营养不良有关。但是，艾滋病患者的播散性类圆线虫病却并不常见，即使是在类圆线虫 Strongyloides 高度流行地区的人群也是如此。 如果开始皮质类固醇治疗，未确诊的类圆线虫病患者可能会发展为重复感染或播散性疾病，包括患有以下疾病的患者 新冠肺炎 接受地塞米松或其他皮质类固醇。 已经为可能接触过（例如，在流行地区）的人提出了一种测试和治疗策略 S. stercoralis (1)。 病理生理学参考文献 1.Stauffer WM, Alpern JD, Walker PF: COVID-19 and Dexamethasone: A potential strategy to avoid steroid-related Strongyloides hyperinfection. JAMA 324(7):623-624, 2020.doi:10.1001/jama.2020.13170

类圆线虫病的症状和体征 急性和慢性类圆线虫病可以是无症状的。 用 急性类圆线虫病, 初期表现是幼虫进入皮肤的部位出现瘙痒、红斑皮疹。幼虫通过肺和气管迁移可能会引起咳嗽。胃肠道中的幼虫和成虫会引起腹痛，腹泻和厌食。 慢性类圆线虫病 会因自身感染而持续多年。它可能是无症状的，也可能以胃肠道，肺部和/或皮肤症状为特征。胃肠道不适包括腹痛，间歇性腹泻和便秘。粪便潜血检测可能呈阳性，在极少数情况下，可能会发生消化道大出血。症状可模拟溃疡性结肠炎的症状, 其他原因的慢性吸收不良, 或十二指肠阻塞。 蚴虫流（蠕变感染）是类圆线虫Strongyloides感染特征性的皮下蚴虫移行模式，由自体感染导致。症状暴发通常始于肛周区域，并伴有剧烈的瘙痒。通常，皮肤型游走性幼虫症是线性或匐行性的，迅速迁移（快达10cm/h），伴有红斑，荨麻疹等皮肤病变。也可出现非特异的斑丘疹或荨麻疹。 幼虫（爬行喷发） 图片 Image courtesy of Dr. Mae Melvin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 肺部症状并不常见，但重度感染可导致Löffer综合征，随着自动感染的幼虫通过肺部表现为咳嗽、喘息和嗜酸性粒细胞增多。这些症状表明过敏性哮喘或慢性阻塞性肺病（COPD） 超感染综合征 消化道和肺部的症状常常十分显著。 当幼虫侵入肠道破坏粘膜并在其表面携带细菌时，可能会发生菌血症。 可发生肠梗阻、堵塞、消化道大出血、严重的营养不良和腹膜炎。肺部症状包括呼吸困难、咯血和呼吸衰竭。可通过胸部X线或CT扫描检查发现浸润影。 其他症状取决于受累的脏器。中枢神经系统（CNS）受累表现为寄生虫性脑膜炎、脑脓肿和脑部的播散性侵犯。继发性革兰阴性菌脑膜炎和菌血症的高发病率可能系肠黏膜的破裂和（或）移行的幼虫带菌感染所致。肝脏感染可引起胆汁淤积性和肉芽肿性肝炎。 过度感染和播散性类圆线虫病在免疫功能低下的患者中通常是致命的，即使经过治疗也是如此。

类圆线虫病的诊断 通过显微镜检查标本中的幼虫，包括粪便或十二指肠抽吸物，以及高度感染综合征和播散性类圆线虫病患者的支气管冲洗液，痰液或其他体液

抗体酶联免疫检测 对于无合并症Strongyloides的感染，一次粪便显微镜检查蚴虫的检出率约25%。反复检测浓缩的粪便样本可提高敏感性；推荐至少送检3次最多7次粪检标本。专门的粪便检查方法可提高敏感性。它们包括营养琼脂平板培养，Baermann漏斗技术和Harada-Mori滤纸技术。 内镜小肠抽吸术或可疑十二指肠或空肠病变活检在低水平感染中可能是阳性的。 超感染综合征和播散性类圆线虫病时，在粪便、十二指肠内容物、痰和支气管灌洗液中可找到丝状蚴，但在脑脊液（CSF）、尿液、胸水或腹水中则比较少见。它们也可以在肺组织或其他器官组织的活检中看到。胸部X线表现为弥散性间质浸润影、实变或脓肿。 有几种免疫诊断试验可用来鉴别血清中抗圆线虫抗体。推荐应用酶联免疫法（EIA），因检测血敏感性高（>90%）。在播散性类圆线虫病的免疫缺陷患者中通常可发现血清IgG抗体阳性，但抗体阴性不能排除诊断。丝虫或其他线虫感染可因交叉反应而导致假阳性。抗体检测不能区分现症或既往感染。阳性的检测结果可以继续寻求建立寄生虫感染的诊断。 血清学检测可能有助于随访及病情判断，因为抗体水平在成功治疗的6个月内下降。 用于诊断的分子检测 S. stercoralis，包括基于聚合酶链反应 (PCR) 的方法，可在一些参考实验室获得。分子检测的敏感性和特异性各不相同，它们尚未取代显微镜检查和血清学诊断。 常常可发现嗜酸性粒细胞增多，但可被一些药物如皮质类固醇或细胞毒素化疗药物所抑制。 筛查 可能接触过Strongyloides的人应使用粪便检查和/或血清学检测进行筛查。 筛选的候选人包括有到流行地区旅行或居住史（最近或什至在很久以前）以及以下任何一种情况的人： 存在类圆线虫病的症状

原因不明的嗜酸粒细胞增多症

感染 HTLV-1

即将进行的器官移植（接受者或捐赠者）

即将用皮质类固醇治疗 HIV/AIDS 患者似乎没有过度感染或播散性类圆线虫病的高风险，并且在没有其他风险因素的情况下不适合进行筛查。

类圆线虫病的治疗 伊维菌素

替代方案为，阿苯达唑 所有类圆线虫病患者均应治疗。治疗药物包括伊维菌素或阿苯达唑，前者治疗效果优于于后者(1)。 伊维菌素200mcg/kg，每日1次口服，连续2日，对于无合并症的感染很有效而且耐受性好。在使用伊维菌素治疗之前，如果患者曾生活或去过罗阿丝虫流行的中非地区，则应评估其是否合并感染罗阿丝虫，因为伊维菌素会导致大疱病和微丝水平高的患者出现严重反应。也可选择阿苯达唑400mg，每日2次口服，连续7天以治疗类圆线虫病。 免疫抑制患者可能需要延长疗程，直到痰和/或粪便呈阴性2周。但有时需要重复疗程的治疗。病情严重无法口服药物的患者可选择伊维菌素直肠内给药或可使用兽药的伊维菌素皮下给药制剂。 经验与提示 类圆线虫病患者的高感染综合征和播散性类圆线虫病是危及生命的医疗紧急情况。 持续伊维菌素200mcg/kg/d 口服，直至痰和粪便检测时杆状和丝状体幼虫阴性持续2周。广谱抗生素用于治疗与幼虫从肠道侵入相关的多种细菌感染。 在类圆线虫病治疗后，需多次粪便检查直至持续阴性2-4周后才能确定治愈。 如果大便仍然呈阳性，则需要重新治疗。 治疗参考文献 1.Henriquez-Camacho C, Gotuzzo E, Echevarria J, et al: Ivermectin versus albendazole or thiabendazole for Strongyloides stercoralis infection.Cochrane Database Syst Rev 18 (1):CD007745, 2016.doi: 10.1002/14651858.CD007745.pub3

类圆线虫病的预防 类圆线虫病 Strongyloides的原发性感染预防与钩虫相同。它包括 避免不卫生的排便习惯（例如，应使用粪坑或冲水厕所）

避免皮肤与土壤直接接触（例如，应穿着鞋子，坐在地上时使用保护屏障） 超感染和播散性圆线虫病的预防 如果患者有类圆线虫病，应开始治疗，若可能，在免疫抑制治疗前应有寄生虫学治愈的证明。再发性类圆线虫病的免疫抑制患者，可能需额外和/或增加疗程直到治愈。