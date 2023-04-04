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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何去除bian虱

作者：Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

应去除皮肤上的蜱以预防蜱传疾病（例如， 落基山斑疹热, 莱姆病, 兔热病, 蜱麻痹, 巴贝斯虫病, 无形体病, 埃立克体病, 蜱传脑炎）。

（参见蜱叮咬。）

去除蜱虫的适应症

  • 有蜱虫附着在皮肤上

去除蜱虫的禁忌症

去除蜱虫的并发症

  • 蜱虫的不充分或部分去除可能会导致感染或慢性肉芽肿形成。

去除蜱虫的设备

  • 清洁液如氯己定

  • 直头或弯头镊子

  • 镊子

  • #11 手术刀

  • 非无菌手套

去除蜱虫的其他注意事项

  • 应尽快移除蜱以减轻皮肤免疫反应和减少传染疾病的可能性。蜱的口器在与宿主皮肤接触后 5 到 30 分钟内凝固。

去除蜱虫的定位

  • 蜱虫暴露出色，让患者感到舒适

去除蜱虫的分步说明

  • 使用钝镊子尽可能靠近皮肤抓住蜱的嘴部，其中等大小的弯曲尖端与皮肤平行放置。

  • 轻柔、稳定地牵引以去除蜱虫。

  • 不要挤压、挤压、扭曲或猛拉蜱的身体。 这样做可能会排出传染性病原体。

  • 如果留下嘴部，请用镊子或手术刀刀片尽可能多地去除它们。

  • 用肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）清洁该区域。

去除蜱虫后的护理

主要关注的是各种蜱传疾病的传播。咬合本身是表浅的，很少有问题。

  • 如果患者在咬伤后 4 周内出现任何局部疼痛、肿胀或红斑，或出现全身症状（如发烧、头痛、关节痛、不适），则应返回；大多数蜱传疾病，除了 莱姆病 通常较早地表现出来。

  • 在病人接触到蜱的地区，可将蜱保留并送至实验室进行病原学检查以鉴别病原体（尽管很少实施）。

预防性使用抗生素

预防性多西环素（成人单剂量口服 200 毫克或 8 岁以下儿童单剂量 4 毫克/公斤）可预防莱姆病，但仅应在满足以下所有标准时给予：

  • 患者来自莱姆病发病率高的地区。

  • 在若虫阶段，在尸体上发现了一只部分充血的鹿蜱。

  • 蜱虫被怀疑已附着至少 36 小时。

一些专家建议延长多西环素（100 mg po 10至20天）使用时间，以确保消灭。

否则不建议对蜱叮咬进行预防性抗生素治疗。

去除蜱虫时的警告和常见错误

  • 不推荐使用非机械的、传统的和民间的方法迫使蜱虫脱离（例如使用凡士林、指甲油、热火柴或酒精）。这些方法会导致蜱虫反流，从而增加感染的可能性。

去除蜱虫的提示和技巧

  • 将钳子缓慢而平稳地拉出，直接从皮肤取出而不要扭转。弯头钳最好，其外弯可紧贴皮肤，而手持端足够远，易于夹住蜱。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Huygelen V, Borra V, De Buck E, Vandekerckhove P: Effective methods for tick removal: A systematic review.J Evid Based Med 10(3):177–188, 2017.doi: 10.1111/jebm.12257

  2. Cameron DJ, Johnson LB, Maloney EL: Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: The clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease.Expert Rev Anti Infect Ther 12(9):1103–1135, 2014.doi: 10.1586/14787210.2014.940900

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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