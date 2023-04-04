应去除皮肤上的蜱以预防蜱传疾病（例如， 落基山斑疹热, 莱姆病, 兔热病, 蜱麻痹, 巴贝斯虫病, 无形体病, 埃立克体病, 蜱传脑炎）。
（参见蜱叮咬。）
去除蜱虫的适应症
有蜱虫附着在皮肤上
去除蜱虫的禁忌症
无
去除蜱虫的并发症
蜱虫的不充分或部分去除可能会导致感染或慢性肉芽肿形成。
去除蜱虫的设备
清洁液如氯己定
直头或弯头镊子
镊子
#11 手术刀
非无菌手套
去除蜱虫的其他注意事项
应尽快移除蜱以减轻皮肤免疫反应和减少传染疾病的可能性。蜱的口器在与宿主皮肤接触后 5 到 30 分钟内凝固。
去除蜱虫的定位
蜱虫暴露出色，让患者感到舒适
去除蜱虫的分步说明
使用钝镊子尽可能靠近皮肤抓住蜱的嘴部，其中等大小的弯曲尖端与皮肤平行放置。
轻柔、稳定地牵引以去除蜱虫。
不要挤压、挤压、扭曲或猛拉蜱的身体。 这样做可能会排出传染性病原体。
如果留下嘴部，请用镊子或手术刀刀片尽可能多地去除它们。
用肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）清洁该区域。
去除蜱虫后的护理
主要关注的是各种蜱传疾病的传播。咬合本身是表浅的，很少有问题。
如果患者在咬伤后 4 周内出现任何局部疼痛、肿胀或红斑，或出现全身症状（如发烧、头痛、关节痛、不适），则应返回；大多数蜱传疾病，除了 莱姆病 通常较早地表现出来。
在病人接触到蜱的地区，可将蜱保留并送至实验室进行病原学检查以鉴别病原体（尽管很少实施）。
预防性使用抗生素
预防性多西环素（成人单剂量口服 200 毫克或 8 岁以下儿童单剂量 4 毫克/公斤）可预防莱姆病，但仅应在满足以下所有标准时给予：
患者来自莱姆病发病率高的地区。
在若虫阶段，在尸体上发现了一只部分充血的鹿蜱。
蜱虫被怀疑已附着至少 36 小时。
一些专家建议延长多西环素（100 mg po 10至20天）使用时间，以确保消灭。
否则不建议对蜱叮咬进行预防性抗生素治疗。
去除蜱虫时的警告和常见错误
不推荐使用非机械的、传统的和民间的方法迫使蜱虫脱离（例如使用凡士林、指甲油、热火柴或酒精）。这些方法会导致蜱虫反流，从而增加感染的可能性。
去除蜱虫的提示和技巧
将钳子缓慢而平稳地拉出，直接从皮肤取出而不要扭转。弯头钳最好，其外弯可紧贴皮肤，而手持端足够远，易于夹住蜱。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Huygelen V, Borra V, De Buck E, Vandekerckhove P: Effective methods for tick removal: A systematic review.J Evid Based Med 10(3):177–188, 2017.doi: 10.1111/jebm.12257
Cameron DJ, Johnson LB, Maloney EL: Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: The clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease.Expert Rev Anti Infect Ther 12(9):1103–1135, 2014.doi: 10.1586/14787210.2014.940900