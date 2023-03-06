中暑包括许多症状，主要为肌肉痉挛、热量消耗到中暑（这是一种危及生命的紧急情况）。美国疾病控制与预防中心目前对高温相关死亡率的估计表明，美国每年有700多人死于高温疾病（1)。随着全球气温持续上升，这一数字预计将在未来几十年大幅攀升（2)。
热衰竭患者仍有散热能力，且中枢神经系统功能正常。热射病患者丧失散热代偿能力 ，并伴有中枢神经系统功能受损。所有体温过高和精神状态改变的患者均应考虑中暑。
恶性高热、抗精神病药物恶性综合征和血清素综合征 是体温过高（体温升高）可能危及生命的其他疾病。
参考文献
1.Vaidyanathan A, Malilay J, Schramm P: Heat-related deaths—United States, 2004–2018.MMWR 69(24);729-734, 2020.
2.Khatana SAM, Werner RM, Groenveld PW: Association of extreme heat with all-cause mortality in the contiguous US, 2008-2017.JAMA Netw Open 5(5):e2212957, 2022. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.12957
中暑的病理生理学
产热源于：
环境
代谢
人体皮肤通过以下方式散热 ：
辐射：将体热通过红外辐射直接转移至凉爽环境，不需要空气运动或直接接触
蒸发：通过水蒸发冷却（如汗水）
对流：热量通过裸露皮肤转移至凉爽的空气（或液体）
传导：热量通过直接接触从较暖表面转移至较冷表面
每一种散热机制在不同的环境温度及湿度下的作用不同。当环境温度低于体温时，65％的散热通过辐射进行。30％的散热通过蒸发进行，水蒸汽的呼出以及排尿排便提供约5％。
当环境温度为 >35°C，蒸发几乎占了所有热量的耗散。然而，出汗的效果受到身体表面积和环境湿度的限制。当湿度>75％时，蒸发散热显著降低。因此，如果环境温度和湿度都很高，中暑的风险就会显着增加。
人体对热量负荷具有代偿能力，但是长期暴露在热环境中会超过这种代偿能力从而引起核心温度的升高。适度的、短暂的核心温度升高是可以容忍的，但严重的升高（通常是 > 41°C）会导致蛋白质变性和炎症细胞因子的释放。结果，可能会发生细胞功能障碍，并且可能会激活炎症级联反应，导致多器官功能障碍，类似于长时间的 休克。
代偿机制包括由其他细胞因子参与减轻炎症应答的急性期反应（如通过刺激蛋白质的生成可减少自由基产生和抑制蛋白水解酶释放）。同时，核心温度的升高可引起热休克蛋白表达的增加。 这些蛋白质通过不明机制（如，可能是通过阻碍蛋白质变性）和调节心血管反应，可暂时增强机体的耐热力。如果体温长时间或极度升高，代偿机制就会被抑制或失去作用，从而引起炎症反应和多器官功能障碍综合征的发生。
散热受到皮肤血流量和出汗量的调节。正常温度下皮肤血流量200～250mL/min，但在热应激状态下皮肤血流量可增加至7～8L/min（同时促进对流、传导、辐射和蒸发等机制进行散热），心输出量急剧増加。此外，热应激使出汗量从可以忽略不计增加到 > 2升/小时，可迅速导致严重脱水和电解质流失。然而，长时间暴露于热环境可引起生理性改变以适应热负荷（环境适应）；比如，适应炎热环境的人，汗液中钠含量可由40～100mEq/L(或 40～100 mmol/L)降至10～70mEq/L (mmol/L)。
中暑的病因
热失调是由于产热过多和散热过少引起的 (见表导致热失调的常见因素)。
产热过多一般由于剧烈活动和(或)环境高温引起。内科疾病或使用刺激性药物可增加产热。
肥胖、高湿度、高环境温度、衣着过厚以及任何影响出汗或汗液蒸发的问题都会影响散热。
如遇以下情况，中暑症状会加重：
机体无法耐受增加的心血管系统需求（例如，因年老、心衰、慢性肾病、呼吸系统疾病或肝衰竭所致）
脱水
电解质紊乱
某些药物的使用 (见表导致热失调的常见因素)
老年人和非常年轻的人面临更大的风险。 老年人是高危人群，因为他们更频繁使用那些增加风险的药物，脱水和心脏衰竭的发生率更高，并可发生与年龄相关的热休克蛋白丢失。儿童存在高风险，是由于其体表面积与体重的比值更高（导致从热环境吸收更多热量）以及出汗速度更慢。儿童对新环境适应慢，并少有口渴反应。老人和儿童行动不便，因而难以离开炎热环境。
中暑的预防
医生应推荐以下措施（1) 帮助预防中暑：
当天气极热时，老年人和儿童不应该待在不通风且没有空调的房间里。
不能把儿童和老人留在太阳曝晒下的车里。
尽可能避免在高温下或通风不够充分的环境里剧烈运动，也不要穿厚重、绝缘的衣物。
可根据运动或工作后的体重减轻程度监测脱水情况；体重减轻2％-3％，就应该额外补充液体，并保证在次日暴露于热环境之前体重减轻不超过1kg。如果体重减轻>4％，则应限制运动1天。
如果不能避免在高温下活动，则应频繁饮水，穿着透气良好的衣物或用风扇以促进蒸发散热。
保持水分
保证充足的液体和钠有助于预防中暑。口渴并不能很好反映脱水和剧烈运动时需要补水等情况，因为血浆渗透压升高1%-2%时才会产生口渴症状。因此，不管口渴与否，应该每隔几小时就饮水。因为在肠道水分吸收率最高约20毫升/分钟（1200毫升/小时，低于2000毫升/小时的最大出汗率），长时间体力活动会导致大量出汗，因此需要休息以使出汗速率降低，并有时间补液。
最佳的补液取决于失水量及电解质情况，这是由体力活动的强度及持续时间以及环境因素和个体差异等决定。为了吸收最大液体量，含碳水化合物的饮料的吸收速度比普通水快30％。含6%或7％的碳水化合物的饮料吸收最为迅速。应避免更高浓度的碳水化合物，因为能引起胃痉挛并使得吸收延迟。然而多数情况下，只要不过度补液，纯水就已足够。耐力运动员在运动前、运动期间及运动后频繁饮水，而没有补充丢失的钠，因此会发严重低钠血症。 特殊的补液饮品（如，运动饮料）不是必需的，但这些饮料口感好可增加饮用量，在需水量很大时，这些饮料中的适量的盐分是有益的。
体力劳动者、士兵、耐力运动员和出汗较多的人每天可丢失≥20g的钠，更易发生热痉挛；这些人群应当通过饮水及饮食补充丢失的钠。多数情况下，含盐饮食就已足够，低盐饮食者应增加盐的摄入量。 在更极端的情况下（水土不服者长时间体力活动）可以口服补液盐溶液。理想的浓度为0.1％的氯化钠，这可以通过将1g的盐片剂或1/4茶匙的盐溶于1升（或夸脱）的水来制备。在极端情况下可饮用这种溶液。不应服用未溶解的盐片剂。因为可刺激胃部引起呕吐，对脱水治疗无益。
经验与提示
环境适应性
高温下连续地逐渐增加工作强度和工作量最终会适应环境，这使人们可在以往他们不能耐受甚至威胁生命的温度下安全地工作。 为了达到最大的效益，通常需要花费8-11天在炎热环境中进行一些日常活动（如强度从1-2小时/天增加至一整天）来达到环境适应。环境适应可使人活动时出汗（和散热）明显增加，同时大量减少汗液中的电解质，还有中暑的风险。没有适应环境的人在长时间运动时更容易出现热痉挛或其他热病，可能需要增加钠的摄入量。
经验与提示
适度的活动强度
如果允许，人们应该根据环境和任何影响散热的情况（例如，穿着消防或化学防护服）调整他们的活动强度。当以下情况发生应缩短工作时间，增加休息时间
温度升高
湿度增大
工作负荷更重
太阳变得更强烈
没有空气流动
当穿着防护服或装备时
湿球温度（WBGT）是反映环境热应力的最佳指标，广泛用于军事、工业和运动领域。除了温度，WBGT反映湿度，风和太阳辐射的影响。WBGT可用于指导推荐活动（见表湿球温度和建议的活动水平）。
尽管WBGT复杂且可能无法测得，它可以通过温度和在阳光充足且微风条件下的相对湿度（见图基于温度和相对湿度的湿球温度)进行估计。
根据温度和相对湿度的湿球温度
通过温度和在阳光充足且微风条件下的相对湿度可计算出WBGT值。热应激可能在其它情况下可能被高估。
湿球温度和推荐活动水平
体温（°C）（°F）
建议
≤ 15.6 (≤ 60)
无需预防措施
> 15.6–21.1 (> 60–70)
在保持充足的水化前提下，无需预防措施
> 21.1–23.9 (> 70–75)
不适应环境：避免远足，体育运动和阳光暴晒
适应环境：谨慎进行中重度活动
> 23.9–26.7 (> 75–80)
不适应环境：停止或限制活动
环境适应：谨慎活动；每隔20～30分钟休息并饮水
> 26.7–31.1 (> 80–88)
不适应环境：避免活动
适应环境：允许有限的短暂活动
≥31.1 (>88)
避免活动及阳光暴晒
参考文献
1.Lipman GS, Gaudio FG, Eifling KP, et al: Wilderness Medical Society clinical practice guidelines for the prevention and treatment of heat illness: 2019 Update.Wilderness Environ Med.30(4S):S33-S46, 2019.doi: 10.1016/j.wem.2018.10.004
关键点
当环境温度>35℃，降温主要依靠蒸发，而当湿度>75％时，蒸发显著减少，因此，当温度和湿度都很高时，热射病的风险很大。
中暑的危险因素包括某些药物及疾病（包括引起电解质紊乱或降低心血管储备功能的药物和疾病）和年龄。
预防包括常识宣教、补液以及补钠。
环境适应，需要8-11天的适应活动，可显著减少中暑的发生。
活动强度受到温度、湿度、阳光、衣服或装备数量以及空气流动的影响。