产热源于：

环境

代谢

人体皮肤通过以下方式散热 ：

辐射：将体热通过红外辐射直接转移至凉爽环境，不需要空气运动或直接接触

蒸发：通过水蒸发冷却（如汗水）

对流：热量通过裸露皮肤转移至凉爽的空气（或液体）

传导：热量通过直接接触从较暖表面转移至较冷表面

每一种散热机制在不同的环境温度及湿度下的作用不同。当环境温度低于体温时，65％的散热通过辐射进行。30％的散热通过蒸发进行，水蒸汽的呼出以及排尿排便提供约5％。

当环境温度为 >35°C，蒸发几乎占了所有热量的耗散。然而，出汗的效果受到身体表面积和环境湿度的限制。当湿度>75％时，蒸发散热显著降低。因此，如果环境温度和湿度都很高，中暑的风险就会显着增加。

人体对热量负荷具有代偿能力，但是长期暴露在热环境中会超过这种代偿能力从而引起核心温度的升高。适度的、短暂的核心温度升高是可以容忍的，但严重的升高（通常是 > 41°C）会导致蛋白质变性和炎症细胞因子的释放。结果，可能会发生细胞功能障碍，并且可能会激活炎症级联反应，导致多器官功能障碍，类似于长时间的 休克。

代偿机制包括由其他细胞因子参与减轻炎症应答的急性期反应（如通过刺激蛋白质的生成可减少自由基产生和抑制蛋白水解酶释放）。同时，核心温度的升高可引起热休克蛋白表达的增加。 这些蛋白质通过不明机制（如，可能是通过阻碍蛋白质变性）和调节心血管反应，可暂时增强机体的耐热力。如果体温长时间或极度升高，代偿机制就会被抑制或失去作用，从而引起炎症反应和多器官功能障碍综合征的发生。

散热受到皮肤血流量和出汗量的调节。正常温度下皮肤血流量200～250mL/min，但在热应激状态下皮肤血流量可增加至7～8L/min（同时促进对流、传导、辐射和蒸发等机制进行散热），心输出量急剧増加。此外，热应激使出汗量从可以忽略不计增加到 > 2升/小时，可迅速导致严重脱水和电解质流失。然而，长时间暴露于热环境可引起生理性改变以适应热负荷（环境适应）；比如，适应炎热环境的人，汗液中钠含量可由40～100mEq/L(或 40～100 mmol/L)降至10～70mEq/L (mmol/L)。