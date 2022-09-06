如何复位后路肩关节脱位

复位肩关节后脱位的技术与广泛使用的牵引-反牵引法治疗肩关节前脱位的技术相似。建议进行关节腔内麻醉和程序性镇静，并应在复位前咨询骨科医生。
（参见肩关节脱位复位技术概述, 脱位概述, 和 肩关节脱位。）
减少肩关节后脱位的指征
减少肩关节后脱位的禁忌症
单纯闭合性复位的禁忌症：
大结节骨折，位移> 1 cm
反Hill-Sachs畸形（由于撞击肩胛盂缘而使肱骨头畸形> 20％）
外科颈骨折（在大结节和小结节下方）
Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定
2个或以上部位的肱骨近端骨折
这些严重的伴发骨折需要骨科评估和处理，因为操作本身有增加移位和损伤严重程度的风险。
减少肩关节后脱位的并发症
神经血管损伤，由于神经血管束位于前方而很少见
由于强行复位和操作，导致肱骨头、肩胛盂缘、大小结节骨折
骨折移位增加，相关损伤加重
关节脱位，粘连性囊膜炎，僵硬和慢性疼痛，这些是晚期诊断的后果，其影响比复位更严重
减少肩关节后脱位的设备
一张床单
关节内麻醉： 20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布
程序性镇静和镇痛（PSA）所需的材料和人员
肩部固定器或吊带和绷带
需要一个或两个助手。
减少肩关节后脱位的其他注意事项
由于肩关节后脱位不常见（占肩关节脱位的比例＜4％），并且通常诊断较晚，因此在复位前应进行骨科会诊。
前后位X线片的发现可能很细微。应进行肩胛骨Y视或腋窝X线检查。如果X线片上的脱位不清晰，应进行CT扫描。CT也可用于诊断外科颈骨折或其他骨折，或用于手术计划。
减少肩关节后脱位的相关解剖学
肱骨头脱位可能被夹在肩胛盂的后唇上。 因此，复位需要分散注意力以及重新定位肱骨头。
减少肩关节后脱位的定位
患者仰卧在担架上。将担架抬高至骨盆水平； 锁定担架的轮子。
站在患者的患侧，与腹部对齐。
助手站在患者另一侧，稍微朝向患者的肩膀。
减少肩关节后脱位的分步说明
神经血管检查
对患病的手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。通常，检测运动功能比检测感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容：
远端搏动，毛细血管再充盈，四肢冰凉（腋动脉）
上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉
在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩关节复位之前将其忽略。
拇指食指对置（“ OK”手势）和手指弯曲抵抗阻力（正中神经）
手指外展对抗阻力（尺神经）
手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经）
止痛
给予镇痛。最好的选择通常是关节腔内注射局部麻醉剂。通常也需要程序性镇静和镇痛（PSA）。进行关节内镇痛：
穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。
用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。
可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。
垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。
关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。
注射10到20 mL麻醉药（例如1％利多卡因）。
等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。
进行程序镇静和镇痛。
复位肩关节—后脱位
用床单包裹患者上半身，将床单穿过脱臼的肩部腋下，然后将床单的两端系在担架另一侧的助手的臀部（而不是腰部，因为腰部会导致背部拉伤）。用床单包裹助手的臀部（而不是腰部）上，以防止背部拉伤。
患者就位后，在施加牵引力的同时，将受影响的手臂充分内收内旋，以促使肱骨头从肩胛盂缘脱离。
让患者另一侧的助手向后靠在床单上以产生反向牵引力，同时手动向手臂施加轴向牵引力。
让第二个助手在肱骨头的后部向上（向前）推。
如果需要（如果肱骨头被锁定在后肩胛盂上），第二助手还可以手动对肱骨上段施加轻微的侧向力，使肱骨头向盂关节窝侧方移动。
一旦肱骨头脱出，稍微外旋以完成复位。
如果出现肌肉痉挛或患者抵抗操作，请使用更多的止痛药和/或镇静药。
复位成功的迹象包括手臂延长，明显“沉闷的声音”和短暂的三角肌自发收缩。
如果多次尝试复位肩关节失败，请在全身麻醉下在手术室进行复位（闭合或开放）操作。
减少肩关节后脱位的术后护理
通过恢复正常的圆形肩部轮廓，疼痛减轻以及患者重新触及胸部的能力，并能将手掌放在对侧肩膀上，可以初步确认复位成功。
使用吊带和绑带或与肩部固定器一起在外旋（20°）并轻微外展的情况下固定肩部。
成功复位后，由于关节会自发脱位，请不要延迟固定关节.
进行术后神经血管检查。神经血管缺损需要立即进行骨科评估。
在操作后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。
安排骨科随访。
减少后脱位的警告和常见错误
肩关节后脱位可能发生在双侧（例如，癫痫发作期间）； 在这种情况下，体检发现的双侧对称可能会掩盖脱位。
儿童明显的肩关节脱位通常累及生长板的骨折，在关节破裂之前容易骨折。
减少肩关节后脱位的技巧和窍门
考虑到手术的不适，适当的镇静和镇痛作用至关重要。
对于复位后48小时内疼痛加重的患者，可能出现关节积血（除非肩关节再次脱位）。从关节间隙抽吸血液（请参阅 如何做肩关节穿刺术)。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Rouleau, DM, Hebert-Davies J, Robinson, CM : Acute traumatic posterior shoulder dislocation. J Am Acad Orthop Surg 22(3):145-152, 2014.