如何复位后路肩关节脱位

神经血管检查

对患病的手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。通常，检测运动功能比检测感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容：

在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩关节复位之前将其忽略。

上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉

止痛

给予镇痛。最好的选择通常是关节腔内注射局部麻醉剂。通常也需要程序性镇静和镇痛（PSA）。进行关节内镇痛：

等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。

关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。

垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。

用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。

穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。

进行程序镇静和镇痛。

复位肩关节—后脱位

用床单包裹患者上半身，将床单穿过脱臼的肩部腋下，然后将床单的两端系在担架另一侧的助手的臀部（而不是腰部，因为腰部会导致背部拉伤）。用床单包裹助手的臀部（而不是腰部）上，以防止背部拉伤。

患者就位后，在施加牵引力的同时，将受影响的手臂充分内收内旋，以促使肱骨头从肩胛盂缘脱离。

让患者另一侧的助手向后靠在床单上以产生反向牵引力，同时手动向手臂施加轴向牵引力。

让第二个助手在肱骨头的后部向上（向前）推。

如果需要（如果肱骨头被锁定在后肩胛盂上），第二助手还可以手动对肱骨上段施加轻微的侧向力，使肱骨头向盂关节窝侧方移动。

一旦肱骨头脱出，稍微外旋以完成复位。

如果出现肌肉痉挛或患者抵抗操作，请使用更多的止痛药和/或镇静药。

复位成功的迹象包括手臂延长，明显“沉闷的声音”和短暂的三角肌自发收缩。