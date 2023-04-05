潜水注意事项和潜水损伤预防措施

通过积极平衡各个气腔压力可减少气压伤发生率，包括面罩（通过从鼻腔将气体吹入面罩）和中耳（通过打哈欠、吞咽、或Valsalva 方法）。 潜水者在上升时应避免屏气或正常呼吸，上升速度应不超过0.15～0.3m/s（0.5～1英尺/秒），该速度可以使氮气缓慢下降，同时使充气腔隙（如肺和窦腔）中的气体逐渐排空。 潜水者在上浮时应根据发表的指南（中 减压病和动脉气体栓塞诊断和治疗US Navy Diving Manual的减压表）进行减压停顿。目前推荐在3 ~ 4米（10 ~ 15英尺）深处安全停留3～5min，使气道进一步平衡。同样，潜水员在一次不间断潜水后12个小时内不得飞行，或者在多次潜水、在需要减压的潜水后18-24小时内不得飞行。

潜水者应当熟知且避免一些潜水问题，包括以下内容：

视力不佳

需要过度努力的气流

低温

单独潜水

使用非法药物、镇静剂或酒精后

低温也是潜水的一个特殊危险因素，因为低温可使病情快速进展并影响判断力和灵活性，在易感人群易诱发致命的心律不齐。也不推荐单独潜水。

任何剂量的娱乐性或镇静类药物和酒精在深水都可能导致不可预测的后果，因而必须严格禁止。此外，处方药很少对潜水活动有影响，但如果患者正在接受治疗的疾病是潜水的禁忌证，那不应潜水。