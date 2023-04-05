潜水注意事项和潜水损伤预防措施

对于事先已接受潜水训练和安全教育的健康人来说，潜水是一项相对安全的娱乐活动。可在国家潜水组织提供的潜水训练中接受安全教育。
(参见潜水伤概述。）
安全须知
通过积极平衡各个气腔压力可减少气压伤发生率，包括面罩（通过从鼻腔将气体吹入面罩）和中耳（通过打哈欠、吞咽、或Valsalva 方法）。 潜水者在上升时应避免屏气或正常呼吸，上升速度应不超过0.15～0.3m/s（0.5～1英尺/秒），该速度可以使氮气缓慢下降，同时使充气腔隙（如肺和窦腔）中的气体逐渐排空。 潜水者在上浮时应根据发表的指南（中 减压病和动脉气体栓塞诊断和治疗US Navy Diving Manual的减压表）进行减压停顿。目前推荐在3 ~ 4米（10 ~ 15英尺）深处安全停留3～5min，使气道进一步平衡。同样，潜水员在一次不间断潜水后12个小时内不得飞行，或者在多次潜水、在需要减压的潜水后18-24小时内不得飞行。
潜水者应当熟知且避免一些潜水问题，包括以下内容：
视力不佳
需要过度努力的气流
低温
单独潜水
使用非法药物、镇静剂或酒精后
低温也是潜水的一个特殊危险因素，因为低温可使病情快速进展并影响判断力和灵活性，在易感人群易诱发致命的心律不齐。也不推荐单独潜水。
任何剂量的娱乐性或镇静类药物和酒精在深水都可能导致不可预测的后果，因而必须严格禁止。此外，处方药很少对潜水活动有影响，但如果患者正在接受治疗的疾病是潜水的禁忌证，那不应潜水。
潜水禁忌证
由于潜水运动体力消耗大，潜水者不应有显著心血管或肺部功能性疾病，并且应该有足够的yang'he'neng'li来进行这种类型的潜水。如疾病影响了意识、警觉或判断者，应禁止潜水。如对某些特殊疾病是否禁忌潜水，应咨询专家。具体的潜水禁忌证，见表潜水的特殊医疗禁忌证。
具体的潜水禁忌证
禁忌证
特殊举例或不良反应
肺病
活动性哮喘
有自发性气胸病史
肺囊肿或大泡
慢性高碳酸血症
心血管疾病
有显著室性心律失常病史
血液动力学显著的心内分流或任何从右到左的分流（例如, 房间隔缺损, 法洛四联症)
心理疾病
结构异常
未修复的 疝气
神经性疾病
代谢性疾病
极度肥胖
正接受胰岛素治疗的1型或2型糖尿病（相对禁忌证）
耳、鼻和喉疾病
上呼吸道感染
妊娠
由于减压病导致的先天畸形和死胎
习惯性吞咽气体
由于在深处吞咽加压气体导致上升时消化道过度膨胀
运动耐力差
不利潜水条件下生理反应不足
严重胃食道返流
下潜时由于腹部失重使病情加重
年龄<10岁的儿童
对安全潜水的物理和生理须知理解不充分
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Divers Alert Network: 24-hour emergency hotline, 919-684-9111
Duke Dive Medicine: Physician-to-physician consultation, 919-684-8111
US Navy Diving Manual：美国海军发布的详细参考指南，详细介绍了潜水员培训和潜水操作