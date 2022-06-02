阿司匹林及其他水杨酸类药物中毒

水杨酸中毒可引起呕吐、耳鸣、意识错乱、高热、呼吸性碱中毒、代谢性酸中毒和多器官衰竭。 诊断主要靠临床表现，辅以实验室检查如阴离子间隙、动脉血气分析和血清水杨酸浓度。治疗方法为活性炭、碱化尿液或血液透析。

(参见 于中毒的基本原则。）

急性摄入>150 mg/kg水杨酸盐可导致严重毒性水杨酸药的片剂可引起胃结石，延长吸收和毒性。持续数天的大剂量用药能引起慢性中毒，这颇为常见，容易引起漏诊，较之急性中毒更严重。慢性中毒更多见于年长者。

水杨酸盐最浓缩和毒性最大的形式是冬青油（水杨酸甲酯，一些用于热蒸发器的搽剂和溶液的一种成分）；摄入<5毫升相当于约7000毫克（22片325毫克）的阿司匹林，这可能会杀死一名幼童。对每个误服患者都要引起足够的重视。水杨酸亚铋（8.7mg水杨酸/mL）是另一大量水杨酸的潜在来源。

经验与提示

水杨酸盐中毒的病理生理学 水杨酸通过去偶联氧化磷酸化损害细胞呼吸。它能刺激延髓的呼吸中枢引起原发性 呼吸性碱中毒，在幼儿中常常无法发现。水杨酸能同时和独自引起原发性代谢性酸中毒。最终，随着水杨酸在血液中消失，进入细胞，损害线粒体，代谢性酸中毒 就会变成原发性酸碱紊乱。 水杨酸中毒也能引起酮症、发热，甚至在没有明显的全身性低血糖时就能引起脑组织的低糖状态。经肾的钠、jia及水丢失，由于过度换气引起经肺的、不易查觉的水丢失增加，导致脱水。 水杨酸是弱酸，能相对简单地穿透细胞膜，所以当血液pH低的时候其毒性更大。脱水、高热、长期摄入均能增加水杨酸中毒的程度，这是因为它们增加了水杨酸在组织中的分布广度。尿pH增加时水杨酸的排泄也增加。

水杨酸盐中毒的症状和体征 水杨酸盐急性中毒的早期症状是恶心、呕吐、耳鸣，伴有呼吸增快。之后的症状包括躁动、发热、意识错乱、甚至抽搐。最终可能发展为横纹肌溶解、急性肾衰竭和呼吸衰竭。躁动可迅速转为昏睡，过度通气（伴有呼吸性碱中毒）可转为通气不足（伴有混合性呼吸性和代谢性酸中毒）和呼吸衰竭。 对 慢性中毒, 而言，症状和体征会更缺乏特异性且变异更大，可能提示脓毒症。可包括细微的意识障碍、精神状态的改变、发热、低氧血症、非心源性的肺水肿、脱水、乳酸酸中毒和低血压。 经验与提示

水杨酸盐中毒的诊断 血清水杨酸浓度

动脉血气（ABG） 病人出现以下任一情况要怀疑水杨酸中毒可能： 急性单次过量服用史

反复服用治疗量的患者

不能解释的代谢性酸中毒

有不能解释的意识错乱和发热（年长者）

其他脓毒症症状（如发热、低氧血症、非心源性的肺水肿、脱水、低血压）。 如果疑诊中毒，需做以下检查：血清水杨酸浓度（至少摄入后数小时抽取血样本）、尿pH、动脉血气分析、血电解质、血尿素氮。 如果疑诊有横纹肌溶解症，还需做肌酸激酶（CK）和尿肌红蛋白测定。 严重水杨酸中毒表现在血清水杨酸浓度显著高于治疗量水平（10～20mg/dL [0.725～1.45 mmol/L]），特别是在服用6小时后（口服完全吸收）时测定，以及酸中毒和与水杨酸中毒相一致的动脉血气异常。血清浓度有助于确诊并指导治疗，但也可能有误导，应结合临床考虑。 通常，在摄入后前数小时血气分析提示原发性呼吸性碱中毒，之后提示代偿性代谢性酸中毒或混合性代谢性/呼吸性碱中毒。最终，随着水杨酸浓度的下降，最先出现的是失代偿性或勉强能代偿的酸中毒。如果呼吸衰竭发生，血气分析提示并发的代谢性和呼吸性酸中毒，胸片显有示弥散性肺部渗出性改变。血糖水平可以正常、升高或降低。连续随访测定水杨酸浓度有助于确定是否继续存在吸收。血气分析或血清电解质必须同时检查。血清肌酸激酶及尿肌红蛋白增加提示横纹肌溶解。

水杨酸盐中毒的治疗 使用活性炭

加氯化钾碱利尿 除非存在禁忌症（如精神状态改变），都应尽快给予活性炭，若肠鸣音存在，每隔4小时重复使用，直到粪便中可见活性炭。 容量和电解质异常纠正后，可使用碱性利尿剂以增加尿液pH，理想值为≥8。任何有水杨酸类药物中毒的病人均有用碱性利尿剂的指征，不宜延误至确定水杨酸浓度后才给予。此治疗方法安全，并使水杨酸排泄呈指数级增加。由于低钾血症 干扰碱性利尿剂的作用，宜给病人输注1升5%葡萄糖，含3安瓿50mEq (50 mmol) NaHCO3注射剂，以及40mEq (40 mmol)氯化钾，以1.5～2倍输注液维持输入。 监测血清钾。 由于液体超负荷可导致肺水肿，应监测呼吸。 应避免使用增加尿液碳酸氢盐的药物（如乙酰唑胺），因其加重代谢性酸中毒，使血pH值降低。也尽可能避免使用降低呼吸驱动的药物，如此可能损害过度通气及相应的呼吸性碱中毒，致血pH值降低。 可用物理降温退热，如冷敷。使用苯二氮䓬控制惊厥。若病人伴有横纹肌溶解症，充分补液维持尿量十分重要，碱性利尿剂有助于预防肾衰竭。 对于严重神经系统损害、肾脏和呼吸功能不全的病人加速清除水杨酸，以及无论何种原因所致酸中毒、或水杨酸血浓度非常高（急性超量时>100mg/dL[> 7.25mmol/L]或> 慢性超量时> 60mg/dL> 4.35mmol/L]）时，可用血液透析。 治疗需要气管插管和机械通气的水杨酸中毒患者的酸碱失衡是极具挑战性的。一般情况下，插管患者可能需要透析和重症监护专家密切监测。