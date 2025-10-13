常见贫血的特点
病因学或类型
形态变化
特点
急性失血
正色素正细胞性，伴多染性红细胞增多
严重时可能出现有核红细胞和白细胞核左移
白细胞增多
血小板增多
慢性失血
与缺铁相同
与缺铁相同
与维生素B12缺乏相同
血清叶酸<5ng/mL（<11nmol/L）
红细胞叶酸<225ng/mL RBCs（<510nmol/L）
营养缺乏与吸收不良（见于口炎性腹泻、妊娠期、婴儿期或酒精使用障碍）
球形小细胞
幼红细胞增生
网织红细胞增多
MCHC升高
红细胞渗透脆性增加
示踪红细胞寿命缩短
球形小细胞
幼红细胞增生
网织红细胞增多
MCHC升高
红细胞渗透脆性增加
示踪红细胞寿命缩短
直接抗人球蛋白试验阳性
溶血
正细胞正色素
网织红细胞增多
骨髓幼红细胞增生
血清间接胆红素和乳酸脱氢酶（LDH）升高，结合珠蛋白降低
粪便和小便中的尿胆原增高
血管内溶血性血红蛋白尿
含铁血黄素尿
感染、癌症、慢性炎症或肾脏疾病
早期为正细胞正色素性，以后呈小细胞性
骨髓红系细胞正常
铁储备正常或增加
血清铁减少
总铁结合力降低
血清铁蛋白升高
骨髓铁含量正常或增加
小细胞性，伴红细胞大小不一及红细胞异形
网织红细胞减少
骨髓增生活跃，伴血红蛋白合成延迟
可能有胃酸缺乏、光滑舌、口角炎和匙状甲
骨髓可染铁缺乏
血清铁降低
总铁结合力增高
血清铁蛋白降低
骨髓衰竭
正细胞正色素性（也可能为大细胞性）
网织红细胞减少
骨髓穿刺常常失败或表现为红系或全血细胞严重再生不良
特发性（> 50%）、遗传性或继发于接触有毒药物或化学物质（如氯霉素、奎纳克林、乙内酰脲、杀虫剂）或细小病毒B19
骨髓替代（骨髓痨）
红细胞大小不一及红细胞异形 （例如，泪滴细胞）
有核红细胞
早期粒细胞前体
骨髓穿刺可能失败或提示存在白血病、骨髓瘤、骨髓纤维化或转移癌细胞
伴感染性肉芽肿，肿瘤，骨髓纤维化或类脂组织细胞增多症的骨髓浸润
可能有肝脾肿大
可能的骨骼变化（骨硬化）
大红细胞症
红细胞凝集
网织红细胞增多
受寒后发生
冷凝集素或溶血素试验结果
有时为感染后（阵发性冷性血红蛋白尿）
白细胞减少
血小板减少症
网织红细胞增多
血红蛋白尿，有时晨尿颜色明显较深
含铁血黄素尿
血栓形成
平滑肌张力障碍引起腹痛、食管痉挛、勃起功能障碍
不同程度的骨髓衰竭（血细胞减少）
红细胞大小不一及红细胞异形
外周血涂片上出现一些镰状细胞
在低氧或高渗条件下所有红细胞将向镰状转化
网织红细胞增多
在美国非洲裔人群中最常见
低渗尿
电泳显示血红蛋白S
X射线检查可见骨骼病变
中风和其他血栓事件
可能发生疼痛性血管阻塞危象和下肢溃疡、中风
通常为低色素性，但呈双态性，可见正细胞和大细胞
骨髓增生伴血红蛋白发育迟缓
环形铁粒幼细胞
先天性或后天获得性代谢缺陷 （例如，由于酒精、异烟肼等物质所致）
通常可染色骨髓铁（丰富），但可以减少
一些先天形式对补充维生素B6有应答
可以是骨髓增生异常综合征 的一部分
小细胞性
靶形细胞
嗜碱性点彩
纯合子中的红细胞大小不一及红细胞异形
在纯合子中可见有核红细胞
网织红细胞增多
Hb A2和Hb F升高（见于β-地中海贫血中）
常是地中海地区的家系
纯合子从婴儿期开始出现贫血
脾肿大
X射线检查有骨骼改变
卵圆形大细胞
红细胞大小不一
网织红细胞减少
多叶核白细胞
骨髓巨幼样变
血清维生素B12水平<200pg/mL（<145pmol/L）
甲基丙二酸和同型半胱氨酸升高
LDH升高
血清抗内因子抗体（恶性贫血）
通常情况下，胃肠道（GI）和中枢神经系统（CNS）症状
CNS=中枢神经系统；GI=胃肠道；Hb=血红蛋白；LDH=乳酸脱氢酶；MCHC=平均红细胞血红蛋白浓度；RBC=红细胞；WBC=白细胞。