妊娠期贫血是重大的公共卫生问题，世界卫生组织估计，37%的妊娠受到贫血的影响（1）。在世界范围内，低收入或中低收入国家的妊娠期贫血发生率较高。在美国，一项针对近400万名新生儿的研究发现，产前贫血在黑人（22%）或太平洋岛民（18%）的女性中更为常见，而在亚裔（11%）或白人（10%）中则较少见（2）。

妊娠患者贫血与不良的产妇结局（例如早产、胎盘早剥、重症监护病房入院）和不良的新生儿结局（例如死产、生长受限、神经发育影响）有关（3， 4， 5）。

妊娠期间，骨髓会出现红细胞增生，单胎妊娠中红细胞 (RBC) 质量会增加 15% 至 25%（6）。然而，血浆量不成比例的增加（40％至50％）会导致血液稀释（妊娠期水血症），从而增加铁的需求。生理性贫血的发生意味着健康非妊娠女性的血细胞比容 （Hct）平均下降38%至45%，在单胎妊娠晚期下降至约34%，在多胎妊娠晚期下降至30%。 尽管血液稀释，但整个怀孕期间携氧能力仍然正常。 由于胎盘血管中的母体血液返回母体循环，血细胞比容 （Hct）通常会在分娩后立即增加。

贫血 多达三分之一的女性在妊娠晚期会出现这种情况，最常见的原因是：

急性失血（通常发生在围产期）是缺铁性贫血的常见原因。

妊娠期贫血的症状和体征 贫血通常缺乏早期症状，或症状是非特异性的（如疲劳、乏力、轻微头晕、运动后轻度呼吸困难）。 其他症状和体征包括脸色苍白等，如果贫血严重的话，还会有心动过速或低血压。 胎儿生长受限应提示并评估母亲贫血。

妊娠期贫血的治疗 治疗纠正贫血

症状或胎儿迹象严重需要输血 治疗妊娠期贫血的目的是逆转贫血的病因。 当母体血红蛋白（Hb）水平低于6克/分升（这通常与胎儿氧合异常有关）时，以及当出现严重的全身症状（如头晕、虚弱、疲劳）或心肺症状或体征（如呼吸困难、心动过速、呼吸急促）时都应考虑输血。这一决定并非仅基于Hb水平（1）。 对于妊娠晚期出现贫血的女性，临床医生应做好适当的准备以防止失血或管理血流动力学状态，同时考虑分娩期间失血是否可能导致严重贫血，以及患者是否不适合输血（例如，耶和华见证人患者）。 经验与提示 治疗参考文献 1.American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice Bulletin, Number 233, Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol.2021;138(2):e55-e64.doi:10.1097/AOG.0000000000004477