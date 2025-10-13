常用避孕方法的比较
类型
在第一年理想使用下的妊娠率
在第一年典型使用的妊娠率
女性连续使用1年的百分比
使用要求
主要缺点
激素类避孕法
口服避孕药（OCs），包括雌激素-孕激素和单纯孕激素
0.3%
9%
67%
每天服用
单孕激素片：每天在同一时间服用
腹胀、乳房压痛、恶心、头痛
雌激素-孕激素复方口服避孕药： 静脉血栓栓塞风险增加
仅含孕激素的口服避孕药： 不规则出血
避孕贴剂 （雌激素、孕激素）
0.3%
9%
67%
每周更换
同口服避孕药
局部刺激
阴道环 （雌激素、孕激素）
0.3%
9%
67%
每月更换（插入阴道使用）
同口服避孕药
孕激素注射剂 （长效醋酸甲羟孕酮制剂）
0.2%
6%
56%
每三个月注射一次
闭经，不规则阴道流血，体重增加、头痛、情绪变化
0.05%
0.05%
84%
每 3 年植入一次（一些证据支持排卵抑制至 5 年）
闭经，不规则阴道流血、头痛、体重增加
释放左炔诺孕酮的 宫内节育器 （IUDs）
0.4%（3 年 IUD：13.5 mg）、0.2%（5 年 IUD：19.5 mg）或 0.2-0.6%（8 年 IUD：52 mg）
同理想使用
78–80%
每 3、5 或 8 年插入一次（取决于类型）
脱落，子宫穿孔（罕见）
不规则出血，闭经
性交相关
避孕套，外部（男性）*
2%
18%
43%
用于每次性交
过敏反应
避孕套，内部（女用）*
5%
21%
41%
用于每次性交
过敏反应
带有杀精剂的阴道隔膜
6%
12%
57%
用于每次性交
可在性交前最多2小时插入
性交后应留在原处 ≥ 6 小时（且 ≤ 24 小时）
有时阴道刺激
尿路感染 (UTI) 的发生率增加
10–13%
18%（经产妇中更高）
N/A
用于每次性交
可以在性交前 15 分钟至 40 小时插入
性交后需在阴道内放置至少6小时 （且≤48小时）。
如果放置阴道内超过48小时，可能会刺激阴道并导致溃疡
7%
14%
—
每次性交前1小时内使用
外阴阴道灼痛、瘙痒、尿路感染和酵母菌感染
避孕海绵（含缓释杀精剂）
9%（未产妇）
20%（经产妇）
12%（未产妇）
24%（经产妇）
36%
用于每次性交
可在性交前24小时内置入
性交后必须保持在原位 ≥ 6 小时（插入后总共应保持 ≤ 30 小时）
过敏反应，阴道干燥或刺激
单用杀精剂
18%
28%
—
必须在每次性交前至少10至30分钟且不超过1小时置于阴道内
因为疗效有限，通常与其他屏障避孕法一起使用
阴道灼痛、刺激、皮疹、尿路感染增加
其他
铜宫内节育器（宫内含铜避孕器，参见 宫内节育器）
0.6%
同理想使用
78–80%
每 10 年插入一次
脱落，子宫穿孔（罕见）
月经出血增多、盆腔疼痛
基于生育意识的方法（安全期避孕）
4%或更高，取决于使用方法
24%
47%
对于更有效的方法，需要培训、努力和多个步骤
不太可能出现全身性或明显的局部不良反应
体外射精法
4%
22%
46%
用于每次性交时
需要伴侣配合
永久避孕（绝育）
0.5%
同理想使用
100%
需要手术（通常在手术室中完成）
通常为永久性
0.15%
同理想使用
100%
该操作需在门诊进行，使用局部麻醉，并在术后 3 个月进行确认性检测。
通常为永久性
*避孕套，主要是乳胶和合成避孕套，可保护双方免于感染性传播疾病。
N/A=不适用
Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed.3.New York, Humana Press, 2020.doi:10.1007/978-3-030-46391-5