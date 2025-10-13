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常用避孕方法的比较

常用避孕方法的比较

类型

在第一年理想使用下的妊娠率

在第一年典型使用的妊娠率

女性连续使用1年的百分比

使用要求

主要缺点

激素类避孕法

口服避孕药（OCs），包括雌激素-孕激素和单纯孕激素

0.3%

9%

67%

每天服用

单孕激素片：每天在同一时间服用

腹胀、乳房压痛、恶心、头痛

雌激素-孕激素复方口服避孕药： 静脉血栓栓塞风险增加

仅含孕激素的口服避孕药： 不规则出血

避孕贴剂 （雌激素、孕激素）

0.3%

9%

67%

每周更换

同口服避孕药

局部刺激

阴道环 （雌激素、孕激素）

0.3%

9%

67%

每月更换（插入阴道使用）

同口服避孕药

孕激素注射剂 （长效醋酸甲羟孕酮制剂）

0.2%

6%

56%

每三个月注射一次

闭经，不规则阴道流血，体重增加、头痛、情绪变化

皮下埋植剂

0.05%

0.05%

84%

每 3 年植入一次（一些证据支持排卵抑制至 5 年）

闭经，不规则阴道流血、头痛、体重增加

释放左炔诺孕酮的 宫内节育器 （IUDs）

0.4%（3 年 IUD：13.5 mg）、0.2%（5 年 IUD：19.5 mg）或 0.2-0.6%（8 年 IUD：52 mg）

同理想使用

78–80%

每 3、5 或 8 年插入一次（取决于类型）

脱落，子宫穿孔（罕见）

不规则出血，闭经

性交相关

避孕套，外部（男性）*

2%

18%

43%

用于每次性交

过敏反应

避孕套，内部（女用）*

5%

21%

41%

用于每次性交

过敏反应

带有杀精剂的阴道隔膜

6%

12%

57%

用于每次性交

可在性交前最多2小时插入

性交后应留在原处 ≥ 6 小时（且 ≤ 24 小时）

有时阴道刺激

尿路感染 (UTI) 的发生率增加

宫颈帽配合杀精剂

10–13%

18%（经产妇中更高）

N/A

用于每次性交

可以在性交前 15 分钟至 40 小时插入

性交后需在阴道内放置至少6小时 （且≤48小时）。

如果放置阴道内超过48小时，可能会刺激阴道并导致溃疡

避孕pH调节凝胶

7%

14%

每次性交前1小时内使用

外阴阴道灼痛、瘙痒、尿路感染和酵母菌感染

避孕海绵（含缓释杀精剂）

9%（未产妇）

20%（经产妇）

12%（未产妇）

24%（经产妇）

36%

用于每次性交

可在性交前24小时内置入

性交后必须保持在原位 ≥ 6 小时（插入后总共应保持 ≤ 30 小时）

过敏反应，阴道干燥或刺激

单用杀精剂

18%

28%

必须在每次性交前至少10至30分钟且不超过1小时置于阴道内

因为疗效有限，通常与其他屏障避孕法一起使用

阴道灼痛、刺激、皮疹、尿路感染增加

其他

铜宫内节育器（宫内含铜避孕器，参见 宫内节育器

0.6%

同理想使用

78–80%

每 10 年插入一次

脱落，子宫穿孔（罕见）

月经出血增多、盆腔疼痛

基于生育意识的方法（安全期避孕）

4%或更高，取决于使用方法

24%

47%

对于更有效的方法，需要培训、努力和多个步骤

不太可能出现全身性或明显的局部不良反应

体外射精法

4%

22%

46%

用于每次性交时

需要伴侣配合

永久避孕（绝育）

输卵管绝育术

0.5%

同理想使用

100%

需要手术（通常在手术室中完成）

通常为永久性

输精管结扎术

0.15%

同理想使用

100%

该操作需在门诊进行，使用局部麻醉，并在术后 3 个月进行确认性检测。

通常为永久性

*避孕套，主要是乳胶和合成避孕套，可保护双方免于感染性传播疾病。

N/A=不适用

Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed.3.New York, Humana Press, 2020.doi:10.1007/978-3-030-46391-5

*避孕套，主要是乳胶和合成避孕套，可保护双方免于感染性传播疾病。

N/A=不适用

Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed.3.New York, Humana Press, 2020.doi:10.1007/978-3-030-46391-5

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