立克次体东方体属埃里希体无形体属和柯克斯体感染引起的疾病
疾病
病原体
皮疹/焦痂
媒介
流行区
斑疹伤寒
Rickettsia prowazekii
躯干向四肢扩散
Brill-Zinsser病可以没有皮疹；
无焦痂
体虱
全球
R. typhi, R. felis
躯干向四肢扩散
无焦痂
鼠疫蚤；猫蚤
全球
丛林斑疹伤寒
Orientia tsutsugamushi恙虫病立克次体（原秋恙虫病R. tsutsugamushi）
躯干向四肢扩散
伴焦痂
沙螨、恙螨幼虫
亚太地区包括日本、韩国、中国、印度以及澳大利亚北部。
斑疹热
R. rickettsii
四肢到躯干
无焦痂
硬蜱科（革蜱属，安氏革蜱，美国西部多见；变异格蜱、犬蜱，美国东部和南部多见）
西半球；美国大部分（除了缅因州、夏威夷、阿拉斯加）美洲中南部
R. sibirica
位于躯干、四肢和面部；
伴焦痂
硬蜱科
中亚、西伯利亚、蒙古，中国
昆士兰州蜱传斑疹伤寒
R. australis
位于躯干、四肢和面部；
伴焦痂
硬蜱科
澳大利亚
非洲蜱虫斑疹伤寒(非洲蜱咬热)
R. africae
蜱叮咬部位的四肢有多个焦痂
硬蜱科
撒哈拉以南非洲；西印度群岛
地中海斑疹伤寒*
R. conorii
位于躯干、四肢和面部；
伴焦痂
血红扇头蜱（棕色犬蜱）
非洲、印度、欧洲南部以及靠近地中海、黑海和里海的中东地区
R. akari
位于躯干、四肢和面部；
伴焦痂
螨（类）
美国、俄罗斯、韩国和非洲
R. parkeri 立克次体病
R. parkeri
伴焦痂
海湾蜱（斑点钝眼蜱）
美国南部，南美
太平洋海岸蜱热
R. philipii (364D)
伴焦痂
轻症
太平洋沿岸蜱（西方革蜱）
加利福尼亚州
单核细胞型埃立克体病
Ehrlichia chaffeensis
较少，但儿童更常见。
无焦痂
蜱（美洲钝眼蜱，也被称为美洲花蜱）
美国东南部和中南部
粒细胞无形体病
Anaplasma phagocytophilum
无
无焦痂
蜱（肩胛硬蜱在美国东部和中西部，太平洋硬蜱在美国西部，蓖子硬蜱可能在欧洲）
美国东北部、大西洋中部、中西部和西海岸；欧洲
Q 热
Coxiella burnetii
罕发但多见于儿童
无焦痂
无需媒介
全球
*通常以其出现的地区命名（例如印度蜱传斑疹伤寒、马赛热）。