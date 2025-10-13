* 大约一半的多囊卵巢综合征患者的BMI在正常范围内。

† Molitch ME.Medication-induced hyperprolactinemia. Mayo Clin Proc.2005;80(8):1050-1057.doi:10.4065/80.8.1050

BMI = 体重指数；PCOS = 多囊卵巢综合征