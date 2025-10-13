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提示闭经原因的病史或发现

提示闭经原因的病史或发现

病史、症状或体征

其他可能的病史或发现

闭经的病因

体态

超重或肥胖*

多毛症

痤疮

多囊卵巢综合征

体重不足

热量摄入或利用不足（例如，过度节食、食物不足、吸收不良）

过度消耗热量（例如，剧烈运动、高代谢紊乱）

身体或情绪紧张

慢性疾病

功能性下丘脑性闭经

热量摄入不足合并低体温、心律失常、低血压、电解质异常（如低钾血症、低镁血症）

神经性厌食症或饥饿引起的功能性下丘脑性闭经

呕吐反射减弱、上颚病灶、结膜下出血

贪食症伴频繁呕吐引起的功能性下丘脑闭经

身材矮小

原发闭经、蹼颈、乳头间距宽

Turner综合征

皮肤或毛发表现

多毛症或男性化

痤疮

引起雄激素过多：

卵巢增大

引起雄激素过多：

原发闭经

引起雄激素过多：

萎缩纹

满月脸、水牛背、躯干肥胖、四肢瘦、男性化、高血压

Cushing综合征

黑棘皮病

肥胖、多毛症、痤疮

多囊卵巢综合征

白癜风或手掌色素沉着

体位性低血压

Addison病

全身症状

潮热

阴道干涩

危险因素，如化疗、盆腔照射或自身免疫性疾病

原发性卵巢功能不全

垂体肿瘤

体重减轻、不耐热

焦虑、失眠

皮肤温暖、潮湿

心率快、颤抖

甲状腺功能亢进

体重增加、畏寒

便秘、嗜睡

皮肤粗糙、增厚，眉毛减少

心率慢、深肌腱反射迟钝

甲状腺功能减退症

周期性盆腔疼痛和原发性闭经

正常的乳房发育和第二性征

阴道膨出（由于阴道积血）

宫腔积血

生殖道阻塞

乳房症状或体征

溢乳症

高泌乳素血症

头痛、视野缺损

由垂体肿瘤引起的高催乳素血症

乳房未发育或未充分发育（第二性征）

肾上腺功能初现正常

体质性青春期延迟

低促性腺激素性性腺功能减退症

原发性卵巢功能不全

非典型先天性肾上腺增生症 

肾上腺功能缺失

下丘脑-垂体功能障碍

没有肾上腺功能初现，伴有嗅觉受损

Kallmann综合征

生殖道异常

生殖器模糊

男性化

性发育差异

阴蒂增大

出生时

男性化

先天性肾上腺雄激素过多症

性发育差异

阴道发育不全

原发闭经

宫颈和子宫缺失

有时子宫增大（由于子宫积血）

盆腔肾或其他泌尿系统畸形

米勒管发育不全

卵巢增大（双侧）

雌激素缺乏的症状

自身免疫性卵巢炎引起的原发性卵巢机能不全

多毛症或男性化

多囊卵巢综合征

17-羟化酶缺陷

药物或物质使用

可能导致高泌乳素血症（症状包括溢乳、月经不调或性欲丧失）的药物和物质；其中许多药物的机制是阻断垂体中的多巴胺受体†：

  • 雌激素

  • 抗高血压药（如甲基多巴、利血平、维拉帕米）

  • 胃肠道药物（如西咪替丁、甲氧氯普胺、多潘立酮）

  • 三环类抗抑郁药（如丙咪嗪）、单胺氧化酶抑制剂以及一些选择性血清素再摄取抑制剂

  • 第二代抗精神病药物（例如，吗吲酮、奥氮平、利培酮、氟哌啶醇）

  • 传统的抗精神病药（如氟哌啶醇、吩噻嗪类、匹莫齐特）

  • 可卡因

  • 阿片类

溢乳症

药物性高泌乳素血症

增加雄激素水平的药物：

  • 雄激素（例如睾酮、脱氢表雄酮）

  • 高剂量雄激素孕激素（例如，左炔诺孕酮、醋酸炔诺酮）

  • 炔羟雄烯异唑

  • 合成代谢类固醇

  • 抗癫痫药（如卡马西平、苯妥英、丙戊酸盐）

多毛症或男性化

雄激素过量

* 大约一半的多囊卵巢综合征患者的BMI在正常范围内。

Molitch ME.Medication-induced hyperprolactinemia. Mayo Clin Proc.2005;80(8):1050-1057.doi:10.4065/80.8.1050

BMI = 体重指数；PCOS = 多囊卵巢综合征

* 大约一半的多囊卵巢综合征患者的BMI在正常范围内。

Molitch ME.Medication-induced hyperprolactinemia. Mayo Clin Proc.2005;80(8):1050-1057.doi:10.4065/80.8.1050

BMI = 体重指数；PCOS = 多囊卵巢综合征

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