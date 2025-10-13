*备注：肛门位置指数（API）是根据以下方法计算（1）： 女孩：是从肛门至阴唇系带之间的距离/从尾骨到阴唇系带之间的距离（正常平均值±标准差：0.45±0.08）

男孩：肛门至阴囊的距离/尾骨到阴囊的距离（正常均值±标准差：0.54±0.07）